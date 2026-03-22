5 loại ung thư được mệnh danh "bệnh của cặp đôi", bác sĩ nhắc: 1 người mắc bệnh, người còn lại cần đi khám ngay!
Có những bệnh ung thư "oái ăm", rất thích tấn công các cặp đôi. Lý do là gì vậy?
Trong ngôn ngữ đời thường, "vợ chồng son" hay "tướng phu thê" dùng để chỉ sự gắn kết bền chặt. Tuy nhiên, trong y khoa, có một thuật ngữ đáng sợ mang tên “ung thư cặp đôi”. Đây là hiện tượng hai vợ chồng cùng mắc một loại ung thư hoặc các loại ung thư khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. Bản chất của hiện tượng này không nằm ở sự lây nhiễm trực tiếp mà bắt nguồn từ "mối nhân duyên" tai hại: chung mâm cơm, chung thói quen sinh hoạt và chung môi trường sống suốt hàng chục năm.
Câu chuyện của vợ chồng ông Trương (Hà Nam, Trung Quốc) là một minh chứng. Khi ông Trương đi khám vì nuốt nghẹn, bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư thực quản. Đáng nói, bà Mã vợ ông dù chưa có triệu chứng rõ rệt nhưng khi khám cùng chồng cũng nhận kết quả ung thư thực quản giai đoạn đầu. Thủ phạm không đâu xa chính là thói quen ăn đồ quá nóng, ăn ít rau xanh và sở thích ăn mặn mà cả hai đã duy trì suốt gần 50 năm chung sống.
Dưới đây là 5 loại ung thư có khả năng "song hành" cao nhất ở các đôi, cặp vợ chồng mà bác sĩ nhắc nhở cần đi tầm soát ngay nếu một người khởi phát bệnh:
1. Ung thư phổi
Đây là loại ung thư phổ biến nhất ở các cặp đôi do cùng chia sẻ không gian sống. Nếu một người hút thuốc lá, người còn lại sẽ hít phải khói thuốc thụ động (hút thuốc lá thụ động) với độc tính không kém cạnh. Ngoài ra, việc cùng tiếp xúc với khói bếp khi nấu nướng hoặc các hóa chất từ vật liệu sửa chữa nhà cửa cũng là tác nhân khiến cả hai vợ chồng cùng bị tổn thương phổi.
Để phát hiện sớm, chụp CT xoắn ốc liều thấp là phương pháp hiệu quả nhất hiện nay.
2. Ung thư đại tràng
Thói quen ăn uống tương đồng là nguyên nhân chính dẫn đến loại ung thư này. Chế độ ăn "gia đình" thường nhiều chất béo, dầu mỡ, ít chất xơ và lạm dụng thực phẩm muối chua chứa nitrosamine sẽ tàn phá hệ tiêu hóa của cả hai người.
Bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi nên xét nghiệm máu ẩn trong phân hàng năm và nội soi đại tràng định kỳ mỗi 5 đến 10 năm để tầm soát các polyp tiền ung thư.
3. Ung thư gan
Mối liên hệ "cặp đôi" ở ung thư gan thường liên quan đến virus viêm gan B hoặc C. Nếu một người nhiễm bệnh, virus có thể lây truyền qua tiếp xúc gần gũi hoặc quan hệ tình dục, làm tăng nguy cơ ung thư cho người còn lại. Ngoài ra, việc dùng chung nguồn thực phẩm nhiễm aflatoxin (từ hạt mốc) cũng đầu độc lá gan của cả gia đình.
Những người có nguy cơ cao cần siêu âm bụng và xét nghiệm alpha fetoprotein (afp) mỗi 6 tháng một lần.
4. Ung thư thực quản
Giống như trường hợp của vợ chồng ông Trương, ung thư thực quản thường do thói quen ăn uống "cùng mâm". Việc thường xuyên ăn đồ quá nóng (trên 65 độ C), nhai không kỹ, hoặc ăn nhiều thực phẩm kích ứng, muối chua lâu ngày sẽ làm tổn thương niêm mạc thực quản của cả hai vợ chồng.
Nội soi dạ dày và thực quản là chìa khóa vàng để chẩn đoán chính xác căn bệnh này với tỷ lệ lên đến 80%.
5. Ung thư dạ dày
Sự xuất hiện của vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) chính là cầu nối gây ung thư dạ dày ở các cặp đôi. Vi khuẩn này lây truyền dễ dàng qua đường ăn uống, dùng chung bát đũa hoặc tiếp xúc miệng - miệng. Khi một người nhiễm HP và phát triển thành ung thư, khả năng người bạn đời cũng bị nhiễm trùng và tổn thương dạ dày là rất cao.
Xét nghiệm hơi thở hoặc nội soi dạ dày định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện và tiêu diệt khuẩn HP trước khi chúng biến chuyển thành ác tính.
Lời khuyên từ chuyên gia: "Ung thư cặp đôi" không phải là một định mệnh không thể tránh khỏi. Khi một người mắc bệnh, đó là hồi chuông cảnh báo để người còn lại rà soát lại lối sống và đi tầm soát sức khỏe kịp thời. Sự đồng hành trong việc thay đổi thói quen xấu chính là cách tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc gia đình trước "lưỡi hái" của bệnh tật.
Nguồn và ảnh: Sound of Hope, Daily Mail, QQ
