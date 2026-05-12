Muốn sống thọ sau tuổi 60, nhiều người đã sớm bỏ 4 thói quen này

Nhiều người nghĩ sống lâu, sống thọ là nhờ bồi bổ, nhưng thực ra quan trọng hơn là biết từ bỏ. Không ít người ở tuổi 90 mà sức khỏe vẫn tốt đã ngừng làm một số việc gây hại cho cơ thể ngay từ khi bước sang tuổi 60. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại chạm đúng "điểm mù" của rất nhiều người trung niên và cao tuổi.

Chúng ta thường mải tìm kiếm thứ gì ăn vào sẽ tốt hơn, bài tập nào thần kỳ hơn, mà quên mất rằng khoảng cách giữa khỏe mạnh và bệnh tật đôi khi nằm ở những hành vi lặp đi lặp lại mỗi ngày – những điều cơ thể thực sự không hề thích.

Muốn tuổi già ổn định, sống khỏe và ít bệnh tật, trước tiên hãy xem mình có sớm bỏ được 4 thói quen dưới đây hay không.

4 thói quen cần sớm dừng lại để sống thọ

Ăn mặn kéo dài

Trong nhiều gia đình, món ăn phải đậm đà mới thấy ngon miệng. Tuy nhiên, thói quen ăn mặn lâu ngày không chỉ làm tăng huyết áp mà còn gây áp lực lớn lên tim mạch và mạch máu não.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày. Thế nhưng trên thực tế, lượng muối trung bình nhiều người sử dụng thường vượt xa mức này.

Các chuyên gia ví mạch máu giống như đường ống dẫn nước. Khi natri nạp vào quá nhiều, áp lực bên trong "đường ống" sẽ tăng cao liên tục, lâu dần khiến thành mạch dễ tổn thương.

Sau tuổi 60, nếu vẫn duy trì khẩu vị quá mặn, cơ thể thường sớm phát tín hiệu cảnh báo như chóng mặt vào buổi sáng, huyết áp dao động thất thường, khát nước về đêm hoặc phù chân.

Điều quan trọng không phải là cắt bỏ hoàn toàn muối, mà là giảm dần sự lệ thuộc vào vị mặn. Có thể hạn chế nước tương, tương đậu, mì chính – những nguồn "muối ẩn"; đồng thời dùng hành, gừng, tỏi, chanh hoặc giấm để tăng hương vị món ăn. Khi mua thực phẩm đóng gói, nên ưu tiên các sản phẩm có hàm lượng natri thấp.

Ngồi quá lâu và vận động qua loa

Rất nhiều người lớn tuổi cho rằng mỗi ngày đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đã là vận động đủ. Nhưng dưới góc độ y học, điều cơ thể cần là hoạt động thể chất có cường độ vừa phải và duy trì đều đặn.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người cao tuổi nên có ít nhất 150–300 phút vận động aerobic cường độ trung bình mỗi tuần, kết hợp với các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp và giữ thăng bằng.

Ngồi quá lâu không chỉ khiến lưng đau, mỏi cổ mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới hệ chuyển hóa và tuần hoàn. Khi cơ thể ít vận động, cơ bắp gần như rơi vào trạng thái "ngủ đông", làm giảm khả năng sử dụng glucose và khiến chuyển hóa mỡ máu kém hiệu quả hơn.

Nhiều người đến lúc kiểm tra sức khỏe mới giật mình nhận ra cân nặng không tăng bao nhiêu nhưng vòng bụng lớn hơn, đường huyết lúc đói và triglyceride lại âm thầm tăng cao.

Những người sống thọ và giữ được thể trạng tốt thường không tập luyện kiểu "hôm nay hăng quá, mai nghỉ cả tuần", mà duy trì thói quen vận động gần như mỗi ngày.

Các bác sĩ khuyên nên đi bộ sau bữa ăn khoảng 30 phút, mỗi lần từ 20–40 phút với tốc độ vừa phải, đủ để vẫn nói chuyện được nhưng không thể hát thành tiếng. Ngoài ra, cứ ngồi khoảng một giờ nên đứng dậy vận động nhẹ 3–5 phút. Mỗi tuần có thể tập thêm 2 buổi kháng lực bằng dây đàn hồi, squat dựa tường hoặc các bài tập đứng lên ngồi xuống đơn giản.

Thức khuya và xem giấc ngủ là thứ có thể hy sinh

Sau tuổi 60, rất nhiều người bắt đầu gặp vấn đề về giấc ngủ như khó ngủ, dễ tỉnh giấc hoặc tỉnh rồi không ngủ lại được. Không ít người nghĩ rằng "già rồi ai chẳng thế", nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.

Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp, chuyển hóa đường và hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy chất lượng giấc ngủ kém hoặc ngủ quá ít trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ tim mạch gia tăng.

Ở tuổi này, khả năng tự phục hồi của cơ thể vốn đã suy giảm. Nếu thường xuyên thức khuya, cơ thể chẳng khác nào một cục pin cũ liên tục bị "xả cạn". Có thể hôm sau vẫn cố gắng chịu đựng được, nhưng về lâu dài là sự bào mòn âm thầm.

Những người biết chăm sóc sức khỏe thường sớm từ bỏ thói quen "buồn ngủ mới đi ngủ" hay nằm lướt điện thoại hàng giờ trên giường.

Để cải thiện giấc ngủ, nên cố định giờ đi ngủ và thức dậy, kể cả cuối tuần. Trước khi ngủ khoảng một giờ nên tránh điện thoại và các thông tin gây kích thích tinh thần. Buổi tối không ăn quá no, không uống quá nhiều nước, hạn chế trà đặc và cà phê. Nếu nằm hơn 20 phút vẫn chưa ngủ được, hãy đứng dậy thư giãn, hít thở nhẹ rồi mới quay lại giường.

Kìm nén cảm xúc và sống trong áp lực kéo dài

Đây là điều nhiều người trung niên và cao tuổi dễ bỏ qua nhất: bệnh của cơ thể và bệnh của cảm xúc thường tác động qua lại với nhau.

Lo âu, tức giận hay dồn nén cảm xúc trong thời gian dài sẽ khiến hệ thần kinh giao cảm luôn ở trạng thái căng thẳng, từ đó làm tim đập nhanh, huyết áp dao động, rối loạn tiêu hóa và ngủ không sâu giấc.

Trong thực tế lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy những người mắc tăng huyết áp nhưng kiểm soát cảm xúc tốt, có gia đình hỗ trợ và sinh hoạt điều độ thường giữ được chỉ số ổn định hơn.

Bởi vậy, một trong những nền tảng quan trọng của việc dưỡng sinh sau tuổi 60 không phải là cố gắng chịu đựng mọi thứ, mà là học cách giải tỏa cảm xúc đúng cách.

Mỗi ngày nên dành cho bản thân khoảng 20 phút để giảm áp lực bằng cách đi bộ, nghe nhạc, kéo giãn cơ thể hoặc trò chuyện với người thân. Nếu tình trạng mất ngủ, buồn chán, giảm hứng thú kéo dài trên hai tuần, cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám tâm lý hoặc chuyên khoa phù hợp.

Sống thọ không nằm ở thuốc bổ đắt tiền

Nói cho cùng, tuổi thọ chưa bao giờ được quyết định chỉ bằng một loại thực phẩm thần kỳ hay những hộp thuốc bổ đắt đỏ. Sức khỏe giống như một "tài khoản tích lũy" lâu dài: càng hạn chế làm những điều gây hại cho cơ thể, bạn càng tích cóp được nhiều vốn sức khỏe cho tuổi già.

Nếu đã bước sang tuổi 60 hoặc đang tiến gần cột mốc này, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất: ăn nhạt hơn, vận động nhiều hơn, ngủ sớm hơn và bớt tự làm mình kiệt sức bởi áp lực tinh thần.

Những thay đổi ấy có thể không tạo khác biệt chỉ sau vài ngày, nhưng sau vài tháng hoặc một năm, cơ thể thường sẽ âm thầm "trả thưởng" bằng huyết áp ổn định hơn, giấc ngủ sâu hơn, tinh thần tốt hơn và thể lực dẻo dai hơn.

Nhiều người sống khỏe tới 100 tuổi không phải vì họ sở hữu bí quyết quá đặc biệt, mà bởi họ biết từ bỏ đúng những thói quen làm cơ thể hao mòn mỗi ngày. Sau tuổi 60, ăn quá mặn, lười vận động, thức khuya và kìm nén cảm xúc đều có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Chăm sóc sức khỏe đôi khi không bắt đầu từ việc "bổ sung thêm", mà là học cách "bớt đi" những điều gây hại cho cơ thể.