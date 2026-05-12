Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi
GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.
Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, thiếu canxi và ung thư xương ở giai đoạn đầu có thể cùng gây đau nhức xương nên rất dễ khiến người bệnh chủ quan. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là triệu chứng do thiếu canxi thường cải thiện khi bổ sung khoáng chất và điều chỉnh dinh dưỡng, trong khi đau do ung thư xương sẽ kéo dài dai dẳng, tăng dần theo thời gian và không đáp ứng với các biện pháp thông thường.
Những dấu hiệu nào báo hiệu ung thư xương mà nhiều người vẫn nghĩ thiếu canxi?
Đau xương âm ỉ kéo dài, uống canxi không cải thiện cần đặc biệt cảnh giác
Theo bác sĩ Bình, thiếu canxi thường gây đau nhức nhẹ, cảm giác mỏi cơ hoặc co rút cơ, đặc biệt sau vận động. Khi được bổ sung canxi đầy đủ, triệu chứng thường cải thiện khá rõ.
Trong khi đó, ung thư xương lại gây cảm giác đau âm ỉ từ sâu bên trong xương, mức độ đau tăng dần theo thời gian và thường đau rõ hơn vào ban đêm. Nhiều trường hợp dù đã sử dụng thuốc giảm đau hoặc bổ sung canxi trong thời gian dài nhưng triệu chứng gần như không thuyên giảm.
Đau không liên quan vận động là dấu hiệu không nên bỏ qua
Một trong những đặc điểm đáng chú ý của ung thư xương là cơn đau có thể xuất hiện ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc nằm yên. Người bệnh thay đổi tư thế ngủ, nghỉ ngơi hoàn toàn nhưng vẫn đau kéo dài.
Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, đây là điểm giúp phân biệt khá rõ giữa đau do thiếu canxi và đau do tổn thương ác tính tại xương. Nếu đau xương tăng nhiều về đêm, không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường hoặc bổ sung canxi, người bệnh cần đi kiểm tra sớm thay vì tiếp tục tự điều trị tại nhà.
Ung thư xương không chỉ gây đau mà còn ảnh hưởng toàn thân
Thiếu canxi không gây nổi khối tại xương
Bác sĩ Bình cho biết thiếu canxi không gây sưng tấy hay hình thành khối cứng tại vùng xương đau. Vì vậy, nếu người bệnh sờ thấy khu vực đau có biểu hiện sưng lên, nổi cục cứng hoặc nóng nhẹ thì cần đặc biệt lưu ý.
Đây có thể là dấu hiệu khối u tại xương đang phát triển và xâm lấn mô xung quanh. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển sang giai đoạn muộn hơn, làm giảm hiệu quả điều trị.
Ung thư xương có thể làm mất cấu trúc xương từ bên trong
Thiếu canxi chỉ gây tăng nguy cơ gãy xương khi đã tiến triển thành loãng xương nặng, thường gặp ở người cao tuổi. Trong khi đó, ung thư xương có thể phá hủy cấu trúc xương từ bên trong khiến xương trở nên giòn và yếu bất thường.
Người bệnh có thể bị gãy xương chỉ sau một va chạm nhẹ, thậm chí trong sinh hoạt bình thường. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, các trường hợp gãy xương không tương xứng với mức độ chấn thương cần được kiểm tra chuyên sâu bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như MRI hoặc sinh thiết để loại trừ nguy cơ có khối u.
Sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi và sụt cân bất thường
Thiếu canxi chủ yếu gây tê bì, chuột rút hoặc mất ngủ do ảnh hưởng đến thần kinh – cơ. Tuy nhiên, ung thư xương có thể gây phản ứng toàn thân như sốt nhẹ tái diễn, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.
Theo bác sĩ Bình, nhiều người thường bỏ qua các triệu chứng này vì nghĩ do làm việc quá sức hoặc cơ thể suy nhược thông thường. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu kéo dài liên tục kèm đau xương dai dẳng, người bệnh cần đi khám sớm để được kiểm tra chính xác nguyên nhân.
Tình trạng cứng khớp, giảm linh hoạt có thể xuất hiện âm thầm
Khác với thiếu canxi thường gây yếu cơ toàn thân, ung thư xương thường ảnh hưởng khu trú tại một vị trí cụ thể. Người bệnh có thể cảm thấy một khớp cứng dần, vùng xương đau mất linh hoạt hoặc khó vận động hơn bình thường.
Điều đáng lưu ý là tình trạng này không cải thiện dù đã nghỉ ngơi hoặc tập vật lý trị liệu. Nếu triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá chuyên khoa.
Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, người dân nên đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau xương tăng về đêm, đau kéo dài không đáp ứng với thuốc giảm đau hay bổ sung canxi, xuất hiện khối cứng tại vùng xương đau, gãy xương bất thường sau va chạm nhẹ hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.
Việc phát hiện ung thư xương ở giai đoạn sớm có ý nghĩa rất quan trọng đối với hiệu quả điều trị và khả năng bảo tồn chức năng vận động cho người bệnh.
