Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới
GĐXH - Nhiều người bị rối loạn mỡ máu thường có tâm lý uống thuốc đến khi chỉ số ổn định thì tự ý ngưng điều trị. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc mỡ máu tăng trở lại sau khi ngừng thuốc là tình trạng rất phổ biến nếu người bệnh không thay đổi được nguyên nhân gốc rễ liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa.
Rối loạn mỡ máu hiện là một trong những vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến, đặc biệt ở người trưởng thành, người thừa cân, ít vận động hoặc có chế độ ăn thiếu khoa học. Không ít trường hợp sau khi dùng thuốc hạ mỡ máu thấy chỉ số cải thiện đã tự ý ngưng thuốc vì lo ngại tác dụng phụ hoặc nghĩ rằng bệnh đã khỏi hoàn toàn.
Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, thuốc hạ mỡ máu chỉ giúp kiểm soát tình trạng hiện tại, trong khi nguyên nhân gây rối loạn chuyển hóa bên trong cơ thể nếu không được điều chỉnh thì mỡ máu hoàn toàn có thể tăng trở lại sau một thời gian ngắn.
Thuốc hạ mỡ máu không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả điều trị
Nhiều người ngưng thuốc khi chưa kiểm soát được nguyên nhân gốc rễ
Theo bác sĩ Bình, một sai lầm thường gặp là người bệnh chỉ tập trung vào việc uống thuốc mà chưa thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt hay cải thiện chuyển hóa của cơ thể.
Khi sử dụng thuốc hạ mỡ máu, các chỉ số có thể cải thiện khá nhanh. Tuy nhiên, nếu sau đó người bệnh quay lại lối sống cũ, ăn uống thiếu kiểm soát hoặc ít vận động thì mỡ máu sẽ dễ tăng trở lại. Điều này khiến nhiều người hiểu nhầm rằng thuốc "không có tác dụng lâu dài", trong khi thực tế nguyên nhân nền của rối loạn mỡ máu vẫn chưa được xử lý.
Không phải chỉ ăn nhiều chất béo mới gây rối loạn mỡ máu
Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế cũng làm mỡ máu tăng cao
ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết rất nhiều người nghĩ rằng bị mỡ máu chỉ cần hạn chế đồ chiên rán hoặc chất béo. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế cũng là nguyên nhân quan trọng khiến rối loạn mỡ máu kéo dài.
Các thực phẩm như cơm trắng, bún, phở, miến, bánh ngọt hoặc đồ uống chứa nhiều đường có thể làm đường huyết tăng nhanh sau ăn. Khi tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể sẽ giảm độ nhạy insulin, từ đó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng và tích trữ mỡ.
Insulin không chỉ liên quan đến đường máu
Theo bác sĩ Bình, nhiều người chỉ nghĩ insulin liên quan đến bệnh tiểu đường, nhưng thực tế hormone này còn tác động trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và tích trữ mỡ trong cơ thể.
Khi độ nhạy insulin suy giảm, gan sẽ dễ rối loạn chuyển hóa hơn, dẫn đến tình trạng tăng triglyceride, tăng cholesterol xấu và tích tụ mỡ nội tạng.
Rối loạn chuyển hóa bên trong cơ thể là yếu tố cần được kiểm soát lâu dài
Phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh dễ gặp rối loạn mỡ máu hơn
Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, cơ thể có thể được ví như một "nhà máy chuyển hóa". Dù chế độ ăn không quá nhiều chất béo nhưng nếu hệ thống chuyển hóa hoạt động kém thì cơ thể vẫn dễ tích tụ mỡ và rối loạn lipid máu.
Điều này đặc biệt phổ biến ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Khi nồng độ estrogen suy giảm, quá trình chuyển hóa mỡ, đường và năng lượng trong cơ thể cũng dễ bị ảnh hưởng hơn trước.
Nhiều phụ nữ trong giai đoạn này có thể tăng cân nhanh, tăng mỡ bụng hoặc tăng cholesterol dù chế độ ăn không thay đổi quá nhiều. Muốn kiểm soát mỡ máu bền vững cần thay đổi lối sống song song với dùng thuốc
Không nên tự ý bỏ thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
Bác sĩ Bình cho biết, thuốc hạ mỡ máu vẫn đóng vai trò rất quan trọng đối với những trường hợp có chỉ định điều trị, đặc biệt ở người có nguy cơ tim mạch cao, tăng cholesterol kéo dài hoặc đã có biến chứng.
Tuy nhiên, việc kiểm soát mỡ máu hiệu quả không thể chỉ phụ thuộc vào thuốc mà cần kết hợp thay đổi chế độ dinh dưỡng, tăng vận động thể lực, ngủ đủ giấc và duy trì cân nặng hợp lý.
Thay đổi thói quen sống là chìa khóa giúp ổn định mỡ máu lâu dài
Bác sĩ Bình nhấn mạnh rằng việc duy trì lối sống lành mạnh mới là yếu tố giúp cải thiện chuyển hóa bền vững và hạn chế nguy cơ mỡ máu tăng trở lại sau điều trị.
Người bệnh nên hạn chế tinh bột tinh chế, đồ uống nhiều đường, thực phẩm chế biến sẵn; đồng thời tăng rau xanh, chất xơ, cá, các loại hạt và duy trì vận động thường xuyên. Việc kiểm soát tốt mỡ máu không chỉ giúp ổn định chỉ số xét nghiệm mà còn góp phần giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm khác.
