5 lợi ích bất ngờ của cực khoái trong 'chuyện ấy'

Sự gần gũi tình dục rất quan trọng để giữ cho các cặp đôi gắn kết và hạnh phúc nhưng lợi ích của khoái cảm tình dục không chỉ dừng lại ở đó. Cực khoái thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Tiến sĩ Monique De Four Jones - Phó khoa sản tại Bệnh viện Phụ nữ Katz thuộc Trung tâm Y tế Do Thái Long Island ở Hempstead (New Hyde Park, New York, Hoa Kỳ) cho biết: Cực khoái là đỉnh điểm của sự kích thích tình dục và mang lại cảm giác khoái cảm mãnh liệt. Dưới đây là 5 cách cực khoái mang lại sức khỏe tốt hơn.

1. Giúp bạn có tâm trạng tốt hơn

Trong quá trình đạt cực khoái, cơ thể giải phóng dopamine, được gọi là hormone hạnh phúc hoặc cảm giác dễ chịu. Nó được kích hoạt bởi bất cứ điều gì mang lại khoái cảm, bao gồm cả cực khoái. Dopamine và các hormone tăng cường tâm trạng khác được giải phóng trong quá trình quan hệ tình dục , bao gồm serotonin, vasopressin và oxytocin (hormone "tình yêu") cũng có thể giúp giảm mức cortisol, hormone gây căng thẳng chính của cơ thể.

Tiến sĩ De Four Jones cho biết, dopamine tác động lên các vùng não bộ, mang lại cho bạn cảm giác vui vẻ, thỏa mãn và động lực. Nó cũng kích hoạt đường dẫn truyền phần thưởng trong não, khiến bạn khao khát những hoạt động này hơn.

Cực khoái khi quan hệ tình dục giúp cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc và gắn kết hơn. Ảnh minh họa

2. Cực khoái góp phần cải thiện giấc ngủ

Theo Tiến sĩ De Four Jones, vì cực khoái có thể cải thiện tâm trạng và giúp giảm căng thẳng, nên nó được cho là giúp cải thiện giấc ngủ. Một cuộc khảo sát nhỏ được công bố vào tháng 5/2023 trên tạp chí Sleep cho thấy 75% người tham gia cho biết họ ngủ ngon hơn sau khi quan hệ tình dục hoặc đạt cực khoái gần giờ đi ngủ.

Trong một nghiên cứu khác, 250 người tham gia đã hoàn thành bảng câu hỏi nhật ký trong 14 ngày liên tiếp về nhận thức của họ về cách tình dục và cực khoái tác động đến giấc ngủ. Kết quả cho thấy quan hệ tình dục khi đạt cực khoái có liên quan đến sự cải thiện đáng kể về thời gian chìm vào giấc ngủ (thời gian cần thiết để đi vào giấc ngủ) và chất lượng giấc ngủ.

3. Tăng cường sức mạnh cho sàn chậu

Một số nghiên cứu cho thấy cực khoái có thể tăng cường sức mạnh cho sàn chậu, đặc biệt là ở những người mới sinh con. Sức mạnh của sàn chậu rất quan trọng vì nó có thể ngăn ngừa chứng tiểu tiện không tự chủ và cải thiện chức năng tình dục .

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục vào tháng 5/2022 đã quan sát 55 phụ nữ đã sinh một con và trải qua quá trình sinh thường không biến chứng. Khoảng một nửa được khuyên nên tập các bài tập Kegel hàng ngày (một phương pháp đã được biết đến để tăng cường sức mạnh cho sàn chậu), trong khi nửa còn lại được hướng dẫn tự kích thích hoặc kết hợp với các bài tập Kegel hàng ngày. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá những người tham gia hàng tháng trong 6 tháng và nhận thấy rằng chức năng tình dục và khả năng thư giãn sàn chậu cao hơn đáng kể ở nhóm đạt cực khoái.

4. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Tiến sĩ De Four Jones cho biết nhiều lợi ích sức khỏe của khoái cảm tình dục, bao gồm giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, cũng có thể mang lại tác động tích cực cho tim. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều này và một số nghiên cứu cho thấy cực khoái và hoạt động tình dục có lợi ích lâu dài cho bệnh nhân tim.

Trong một nghiên cứu quan sát được công bố vào tháng 3/2022 trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu, các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 495 người sống sót sau cơn đau tim từ 65 tuổi trở lên về hoạt động tình dục của họ trong quá trình hồi phục. Họ phát hiện ra rằng việc trở lại mức độ hoạt động tình dục bình thường hoặc tăng lên trong 6 tháng đầu tiên có liên quan đến việc giảm 35% nguy cơ tử vong trong hai thập kỷ tiếp theo.

5. Đạt cực khoái có liên quan tới việc giảm đau

Các loại hormone được giải phóng trong quá trình đạt cực khoái có tác dụng cải thiện tâm trạng và giấc ngủ cũng có thể làm giảm đau. Người ta tin rằng lượng lớn endrophin được giải phóng trong quá trình đạt cực khoái có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với cơn đau.

Mặc dù nghiên cứu trong lĩnh vực này còn hạn chế nhưng có một số bằng chứng khoa học ủng hộ việc đạt cực khoái như một hình thức giảm đau. Trong một nghiên cứu quan sát trên 304 người bị đau nửa đầu và 96 người bị đau đầu từng cơn, 60% người bị đau nửa đầu cho biết cơn đau được giảm bớt nhờ hoạt động tình dục trong cơn đau. Trong số những người bị đau đầu từng cơn, 37% cho biết cơn đau đã được cải thiện.

Cực khoái không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi quan hệ tình dục mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ việc cải thiện tâm trạng và giấc ngủ đến khả năng tăng cường sức khỏe sàn chậu và tim mạch, cực khoái thường xuyên rất tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn.