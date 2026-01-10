3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có
GĐXH - Không phải mối quan hệ họ hàng nào cũng cần thân thiết. Biết giữ khoảng cách đúng lúc giúp bạn tránh phiền não và giữ sự yên ổn cho chính mình.
3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối không đáng có
Trong đời sống gia đình, họ hàng là mối quan hệ khó tách rời, nhưng không phải lúc nào cũng nên quá gần gũi. Có những kiểu họ hàng nếu thường xuyên lui tới, can thiệp sâu vào đời sống riêng tư có thể khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng, thậm chí phát sinh mâu thuẫn âm ỉ. Việc giữ khoảng cách vừa phải không phải là lạnh nhạt, mà là cách để bảo vệ sự bình yên của chính mình.
Một số người thân thường xuyên soi mói, so sánh hoặc áp đặt quan điểm cá nhân lên cuộc sống của người khác. Những lời góp ý tưởng chừng vô hại nhưng lặp đi lặp lại dễ khiến người trong cuộc cảm thấy áp lực, tự ti hoặc khó chịu. Trong những trường hợp này, hạn chế gặp gỡ hoặc giữ mức giao tiếp chừng mực sẽ giúp tránh những tổn thương tinh thần không cần thiết.
Ngoài ra, cũng có kiểu họ hàng chỉ xuất hiện khi cần nhờ vả, vay mượn hoặc mang theo những câu chuyện tiêu cực, thị phi. Nếu không biết cách đặt ranh giới, bạn rất dễ rơi vào vòng xoáy phiền phức kéo dài. Giữ khoảng cách đúng mức không làm mất đi tình thân, mà giúp các mối quan hệ gia đình trở nên lành mạnh, tôn trọng và bền vững hơn.
Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp nàyGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Việc các cặp đôi 70 tuổi vẫn "chung chăn chung gối" không chỉ là thói quen truyền thống mà còn là minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc, mang lại lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.
Qua tuổi 60, tuyệt đối đừng nói 5 câu này trước mặt người quen: Ai nói người đó hối hận!Gia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 60, sóng gió gì cũng đã qua, nhưng có những chuyện dù thân đến mấy cũng phải "sống để dạ, chết mang theo" để giữ vững phúc đức và sự yên ấm.
Chênh lệch tuổi tác lý tưởng giữa vợ chồng không phải là 3 hay 5 năm: Con số này mới là lý tưởng nhất!Gia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh tình cảm, khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng ảnh hưởng lớn đến sự ổn định tài chính, tâm lý và chất lượng nuôi dạy con cái. Con số lý tưởng là bao nhiêu?
Nhiều người sau 60 tuổi tiết kiệm nhầm 3 khoản, tưởng lợi mà hóa hạiGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 60, tiết kiệm là cần thiết nhưng không phải khoản nào cũng nên cắt giảm. Có 3 chi tiêu nếu tiết kiệm sai cách, sức khỏe và tiền bạc đều dễ 'đội nón ra đi'.
Lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn sống bất an: Cuối đời mới hiểu tiền không mua được thứ nàyGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Sở hữu mức lương hưu nhiều người mơ ước, có nhà cửa ổn định và không phải lo cơm áo, nhưng vợ chồng già vẫn sống trong cảm giác chật vật, cô đơn.
66 tuổi, nằm viện vì nhồi máu não, tôi hiểu ra sai lầm lớn nhất của tuổi già là trông cậy người khácGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi từng nghĩ chỉ cần có cháu trai hiếu thảo là đủ cho tuổi già. Cho đến khi biến cố xảy ra, mọi ảo tưởng sụp đổ.
Sống vị tha như 5 cung hoàng đạo này, phúc báo đến lúc nào không hayGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao không mang vẻ ngoài quá hiền lành hay dễ gần, nhưng sâu bên trong lại sở hữu một trái tim vô cùng vị tha.
'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sauNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Những câu hỏi mang tính "so sánh tình cảm" không chỉ làm tổn thương trẻ mà còn phản ánh sự thiếu hụt cảm xúc của người lớn. Hãy dừng việc bắt trẻ phải chọn. Nỗi lo sợ làm mất lòng người thân sẽ khiến nhiều trẻ lo âu, đánh mất cảm giác an toàn thậm chí trầm cảm.
Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểmNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các nghiên cứu tâm lý học hiện đại, những phong cách nuôi dạy con quá cực đoan, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn có thể để lại hậu quả sâu sắc về cảm xúc, hành vi và nhân cách.
Quyết định nghỉ việc vì yêu thầm đồng nghiệp đã có gia đìnhGia đình - 1 ngày trước
Tôi yêu thầm đồng nghiệp nữ đã có gia đình 2 năm nay, nhưng không thể thổ lộ vì tôi biết đó là thứ tình cảm sai trái.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?Nuôi dạy con
Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...