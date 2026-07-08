Anh chị em càng lớn càng dễ xa cách? Chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc này, tình thân sẽ bền lâu dù ai cũng có gia đình riêng

Muốn tình anh chị em bền lâu, đừng bỏ qua 3 nguyên tắc này

Sau khi lập gia đình, mỗi người đều có cuộc sống, trách nhiệm và ưu tiên riêng, khiến mối quan hệ anh chị em dễ phát sinh khoảng cách nếu không biết cách ứng xử. Để giữ gìn tình thân bền vững, điều quan trọng là tôn trọng ranh giới của nhau, tránh can thiệp quá sâu vào những quyết định thuộc về gia đình riêng của mỗi người.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài sản hay trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cần được trao đổi minh bạch và thống nhất từ đầu. Sự rõ ràng giúp hạn chế hiểu lầm, tránh cảm giác thiệt thòi và giữ được niềm tin giữa các thành viên trong gia đình.

Ngoài việc ưu tiên chăm lo cho tổ ấm của mình, mỗi người cũng nên duy trì sự kết nối với anh chị em bằng những lời hỏi thăm, những buổi sum họp hoặc sự có mặt khi cần thiết. Khi biết tôn trọng, thấu hiểu và quan tâm đúng cách, tình anh chị em sẽ luôn bền chặt dù mỗi người đã có cuộc sống riêng.