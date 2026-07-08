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Anh chị em càng lớn càng dễ xa cách? Chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc này, tình thân sẽ bền lâu dù ai cũng có gia đình riêng

Thứ tư, 17:59 08/07/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Nhiều người nghĩ anh chị em ruột sẽ luôn gắn bó vì chung huyết thống, nhưng thực tế không ít mối quan hệ dần trở nên xa cách sau khi mỗi người có tổ ấm riêng. Theo các chuyên gia về quan hệ gia đình, việc tôn trọng ranh giới, minh bạch trong chuyện tiền bạc và cân bằng giữa gia đình nhỏ với tình thân là ba nguyên tắc quan trọng giúp anh chị em duy trì sự gắn kết, hạn chế mâu thuẫn và đồng hành cùng nhau lâu dài.

Muốn tình anh chị em bền lâu, đừng bỏ qua 3 nguyên tắc này

Sau khi lập gia đình, mỗi người đều có cuộc sống, trách nhiệm và ưu tiên riêng, khiến mối quan hệ anh chị em dễ phát sinh khoảng cách nếu không biết cách ứng xử. Để giữ gìn tình thân bền vững, điều quan trọng là tôn trọng ranh giới của nhau, tránh can thiệp quá sâu vào những quyết định thuộc về gia đình riêng của mỗi người.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài sản hay trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cần được trao đổi minh bạch và thống nhất từ đầu. Sự rõ ràng giúp hạn chế hiểu lầm, tránh cảm giác thiệt thòi và giữ được niềm tin giữa các thành viên trong gia đình.

Ngoài việc ưu tiên chăm lo cho tổ ấm của mình, mỗi người cũng nên duy trì sự kết nối với anh chị em bằng những lời hỏi thăm, những buổi sum họp hoặc sự có mặt khi cần thiết. Khi biết tôn trọng, thấu hiểu và quan tâm đúng cách, tình anh chị em sẽ luôn bền chặt dù mỗi người đã có cuộc sống riêng.

Anh chị em càng lớn càng dễ xa cách? Chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc này, tình thân sẽ bền lâu dù ai cũng có gia đình riêng - Ảnh 1.Tiền không phải là tài sản quý giá nhất: 3 điều càng tích lũy sớm, cuộc sống càng bền vững

GĐXH - Nhiều người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi tiền bạc, nhưng càng trải qua nhiều biến cố càng nhận ra đây không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống. Bên cạnh tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ chất lượng cùng kiến thức và sự bình tĩnh mới là những "tài sản" có giá trị lâu dài, giúp mỗi người vượt qua khó khăn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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