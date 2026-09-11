Cô đơn khi về già đôi khi bắt đầu bằng những thói quen mà người trẻ vẫn đang vô tư làm mỗi ngày

23 giờ trước

GĐXH - Đôi khi khởi sắc không hẳn là có ngay một tin vui lớn mà chỉ đơn giản là những sự thay đổi nhỏ trong chính mái nhà của chúng ta. Từ không khí gia đình cho đến cách mà mỗi thành viên sống và làm việc, nếu có 4 dấu hiệu này thì có lẽ đây là những tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước.