Cô đơn khi về già đôi khi bắt đầu bằng những thói quen mà người trẻ vẫn đang vô tư làm mỗi ngày

| Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải ai có nhiều người quen hay có gia đình là tránh được cảm giác cô đơn khi về già. Một số những cách ứng xử khi còn trẻ có thể âm thầm khiến vòng tròn quan hệ của bạn ngày một nhỏ dần mà chính chúng ta nhiều khi cũng không nhận ra.

Cô đơn khi về già đôi khi bắt đầu bằng những thói quen mà người trẻ vẫn đang vô tư làm mỗi ngày - Ảnh 1.Người giàu phúc khí khi giao tiếp thường có những đặc điểm này, nhất là đặc điểm số 3

GĐXH - Không cần giàu tiền bạc, một người vẫn có thể được xem là “giàu phúc” qua cách họ đối nhân xử thế. Người xưa cho rằng người có phúc thường sở hữu 7 đặc điểm trong giao tiếp, càng trưởng thành càng nên học theo.

Cô đơn khi về già đôi khi bắt đầu bằng những thói quen mà người trẻ vẫn đang vô tư làm mỗi ngày - Ảnh 2.3 người ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ anh chị em, nhiều người không ngờ

GĐXH - Tình cảm anh chị em không chỉ được quyết định bởi huyết thống. Khi trưởng thành, 3 người này có thể âm thầm tác động đến cách anh chị em trong gia đình gần gũi hay dần trở nên xa cách.

Cô đơn khi về già đôi khi bắt đầu bằng những thói quen mà người trẻ vẫn đang vô tư làm mỗi ngày - Ảnh 3.3 câu cửa miệng tưởng vô hại nhưng đang khiến cuộc sống của bạn mãi 'giậm chân tại chỗ'

GĐXH - “Tôi không làm được”, “Tất cả là lỗi của người khác”, “Tôi chẳng bao giờ gặp may” - nếu thường xuyên nói 3 câu này, bạn có thể đang tự giới hạn chính mình.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Gia đình có 4 dấu hiệu thay đổi này thường được xem là đang bước vào vận may

Gia đình có 4 dấu hiệu thay đổi này thường được xem là đang bước vào vận may

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Đôi khi khởi sắc không hẳn là có ngay một tin vui lớn mà chỉ đơn giản là những sự thay đổi nhỏ trong chính mái nhà của chúng ta. Từ không khí gia đình cho đến cách mà mỗi thành viên sống và làm việc, nếu có 4 dấu hiệu này thì có lẽ đây là những tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước.

Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm từng đồng, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc bản thân đều cố gắng cắt giảm. Nhưng có những khoản chi tưởng là “tốn tiền” lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, năng lực, các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình. Nếu tiết kiệm sai chỗ, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều số tiền đã bỏ ra.

Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Làm giàu không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn hay thời thế. Nhìn vào những người từng gây dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể thấy ở họ một điểm chung: đủ kiên nhẫn để đi đường dài, đủ bản lĩnh để chịu thiệt lúc cần và đủ tỉnh táo để không tiêu hao thời gian vào những chuyện không đáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.