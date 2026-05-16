5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?
Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.
Tôi lấy chồng 7 năm, 2 năm đầu chưa có con, chúng tôi vẫn rất thoải mái. Nhưng sau đó dần lo lắng và tìm cách chạy chữa.
Đã 5 năm kể từ khi lần đầu tiên vợ chồng tôi đi khám và quyết định làm IVF lần đầu, trong thời gian ấy tôi đã 5 lần làm IVF nhưng đều thất bại. Không chỉ Tây y mà cả Đông y, vợ chồng tôi cũng đều thử qua nhưng vẫn không có kết quả.
Sau bao cố gắng, bao hy vọng, thứ tôi nhận về không phải tiếng cười trẻ thơ, mà là những tập hồ sơ bệnh án dày cộp và nỗi ám ảnh kinh hoàng về mùi bệnh viện.
5 lần thực hiện IVF là 5 lần tôi đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ khấp khởi hy vọng đến tận cùng thất vọng. Cơ thể tôi, sau những lần như thế đã trở nên rệu rã.
Những vết bầm tím trên bụng có thể tan, nhưng vết sẹo trong lòng thì cứ lớn dần theo mỗi lần bác sĩ lắc đầu thông báo phôi không đậu.
Kinh tế gia đình tôi cũng vì thế mà kiệt quệ, nhưng áp lực tinh thần còn tàn khốc hơn. Mẹ chồng tôi, từ một người phụ nữ đôn hậu, nay nhìn tôi như một tội đồ.
Những lời động viên ban đầu giờ được thay thế bằng những tiếng thở dài thườn thượt và những câu nói như dao cứa.
Đỉnh điểm là đợt nghỉ lễ vừa rồi, chúng tôi về quê, mẹ gọi riêng tôi vào phòng. Không còn vòng vo, bà thẳng thừng đề nghị tôi hãy buông tay để con trai bà có người nối dõi.
Câu nói ấy khiến tôi rụng rời. Từ hôm ấy tôi nghĩ mãi, liệu mình có nên buông tay. Nếu ly hôn tôi biết đâu anh sẽ có được một gia đình trọn vẹn.
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻTâm sự - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mìnhTâm sự - 17 giờ trước
GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhàTâm sự - 1 ngày trước
Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táoTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.
Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giáTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.
Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồngTâm sự
GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.