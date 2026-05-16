5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Thứ bảy, 07:08 16/05/2026 | Tâm sự

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Tôi lấy chồng 7 năm, 2 năm đầu chưa có con, chúng tôi vẫn rất thoải mái. Nhưng sau đó dần lo lắng và tìm cách chạy chữa. 

Đã 5 năm kể từ khi lần đầu tiên vợ chồng tôi đi khám và quyết định làm IVF lần đầu, trong thời gian ấy tôi đã 5 lần làm IVF nhưng đều thất bại. Không chỉ Tây y mà cả Đông y, vợ chồng tôi cũng đều thử qua nhưng vẫn không có kết quả. 

Sau bao cố gắng, bao hy vọng, thứ tôi nhận về không phải tiếng cười trẻ thơ, mà là những tập hồ sơ bệnh án dày cộp và nỗi ám ảnh kinh hoàng về mùi bệnh viện.

5 lần thực hiện IVF là 5 lần tôi đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ khấp khởi hy vọng đến tận cùng thất vọng. Cơ thể tôi, sau những lần như thế đã trở nên rệu rã. 

Những vết bầm tím trên bụng có thể tan, nhưng vết sẹo trong lòng thì cứ lớn dần theo mỗi lần bác sĩ lắc đầu thông báo phôi không đậu.

Kinh tế gia đình tôi cũng vì thế mà kiệt quệ, nhưng áp lực tinh thần còn tàn khốc hơn. Mẹ chồng tôi, từ một người phụ nữ đôn hậu, nay nhìn tôi như một tội đồ. 

Những lời động viên ban đầu giờ được thay thế bằng những tiếng thở dài thườn thượt và những câu nói như dao cứa. 

Đỉnh điểm là đợt nghỉ lễ vừa rồi, chúng tôi về quê, mẹ gọi riêng tôi vào phòng. Không còn vòng vo, bà thẳng thừng đề nghị tôi hãy buông tay để con trai bà có người nối dõi.

Câu nói ấy khiến tôi rụng rời. Từ hôm ấy tôi nghĩ mãi, liệu mình có nên buông tay. Nếu ly hôn tôi biết đâu anh sẽ có được một gia đình trọn vẹn.

Lấy chồng là đổi đời: 3 con giáp nữ được chồng thương, mẹ chồng chiềuLấy chồng là đổi đời: 3 con giáp nữ được chồng thương, mẹ chồng chiều

GĐXH - Dù xuất phát điểm mỗi người một khác, nhưng theo tử vi phương Đông, có những con giáp nữ càng bước vào hôn nhân lại càng viên mãn.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
