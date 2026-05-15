Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Người ta thường bảo "bán anh em xa, mua láng giềng gần". Tôi từng khắc cốt ghi tâm câu nói đó, coi trọng tình nghĩa hàng xóm như bát nước đầy, sẵn sàng sẻ chia mà chẳng tính toán thiệt hơn. Thế nhưng, sau quãng thời gian xây nhà trong tiếng chửi bới và sự soi xét cực đoan của người hàng xóm cạnh, tôi mới bàng hoàng nhận ra là đôi khi lòng tốt không đổi lấy sự chân thành, mà lại nuôi dưỡng sự tham lam và ích kỷ.
Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước. Gia đình tôi có mảnh đất trống chưa sử dụng đến. Thấy hàng xóm sát vách muốn trồng rau, tôi vui vẻ đồng ý cho họ mượn vừa để giữ đất, vừa thắt chặt tình hàng xóm vì bản thân cũng ít ghé qua.
Lúc đó, quan hệ giữa hai nhà rất thắm thiết. Khi hái rau, họ hay mang sang biếu. Tôi vẫn nghĩ mình đang giúp người và họ cũng trân trọng điều đó. Những buổi chiều trà nước, những câu chuyện phiếm bên bờ rào khiến tôi tin rằng mình đã có người láng giềng tốt.
Rạn nứt xuất hiện khi tôi có kế hoạch xây dựng nhà trên mảnh đất ấy. Ngày đơn vị đo đạc về làm việc, tôi tá hỏa phát hiện ra ranh giới thực tế đã thay đổi đáng kể so với sổ đỏ. Phần đất mà tôi cho mượn bấy lâu nay đã bị hàng xóm "mượn tạm" luôn một đoạn dài bằng cách xây rào lấn sang phía nhà tôi từ lúc nào không hay. Ban đầu, tôi vẫn giữ thái độ hòa nhã, sang thưa chuyện nhẹ nhàng với hy vọng họ sẽ hiểu và trả lại diện tích đúng như giấy tờ.
Thế nhưng, trái với sự thân thiện trước đây, họ bắt đầu thay đổi thái độ, khẳng định phần đất đó thuộc về họ. Cực chẳng đã, tôi phải mời cán bộ địa chính về làm việc.
Trước những bằng chứng giấy trắng mực đen rõ ràng và sự can thiệp của cơ quan chức năng, họ mới miễn cưỡng ký vào biên bản trả lại đất. Kể từ giây phút đó, tình nghĩa bao nhiêu năm bỗng chốc tan thành mây khói. Nụ cười niềm nở ngày nào được thay thế bằng những cái nhìn hằn học và những lời nói mỉa mai. Tôi nhận ra rằng, trong mắt họ, việc tôi lấy lại tài sản chính đáng của mình lại trở thành một cái tội, là hành động cạn tình.
Khi công trình của tôi bắt đầu khởi công, cơn ác mộng thực sự mới ập đến. Hàng xóm gây khó dễ đủ đường, biến việc xây nhà vốn đã vất vả lại thêm căng thẳng. Họ tuyên bố thẳng thừng là không cho thợ nhà tôi đứng sang đất của họ để trát tường phía ngoài.
Thậm chí, họ còn đưa ra những yêu cầu vô lý đến mức cực đoan như không được để rơi vãi dù chỉ hạt vữa hay chút bụi bẩn sang phần sân nhà họ. Tôi hiểu việc xây dựng sẽ gây ảnh hưởng, nên đã chủ động che chắn bạt kỹ lưỡng và cam kết thợ sẽ dọn dẹp sạch sẽ sau buổi làm việc. Thế nhưng, thiện chí chỉ được đáp lại bằng thù hận.
Đỉnh điểm của sự việc là những lúc thợ đang thi công trên cao, người hàng xóm ấy lđứng từ trên cửa sổ nhà mình ngó sang, soi từng milimet, chỉ chờ có một mẩu vữa nhỏ xíu rơi xuống là lập tức lu loa, chửi bới thậm tệ.
Có những lúc, tiếng chửi mắng vang động cả khu phố. Họ còn đe dọa báo công an, kiện tụng vì lý do xâm phạm tài sản và làm ô nhiễm môi trường. Nhìn cảnh thợ xây lúng túng, vừa làm vừa run, tôi cảm thấy bất lực và quá thất vọng.
Dù tôi đã nhiều lần xuống nước, cam kết nếu có hư hại gì sẽ bồi thường gấp đôi và dọn dẹp ngay lập tức, hàng xóm vẫn nhất quyết không hợp tác. Tôi phải lắp thêm camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến, ghi lại cảnh họ đứng rình rập và những nỗ lực che chắn cẩn thận.
Có lẽ khi kể ra, chẳng ai tin nổi một người hàng xóm từng tối lửa tắt đèn có nhau lại có thể hành xử thiếu nhân văn đến thế. Đêm nằm vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ rất nhiều về hai chữ "tình nghĩa". Phải chăng sai lầm lớn nhất của tôi là đã quá thoải mái ngay từ đầu, tạo cho người ta thói quen coi sự giúp đỡ của mình là một lẽ đương nhiên?
Giờ đây, ngôi nhà của tôi cũng dần hoàn thiện, nhưng rào cản giữa hai nhà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa được nữa. Tôi chấp nhận việc tường nhà mình có thể không được đẹp vì không thể trát ngoài kỹ lưỡng.
Nếu sống cạnh một người luôn mang lòng thù hận và gây khó dễ cho mình thì quá căng thẳng và sớm muộn cũng có chuyện xảy ra. Mọi người có cách gì để xử lý mối quan hệ và mâu thuẫn này không?
