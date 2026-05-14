Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Chia đất và mong ước con cháu sum vầy lúc tuổi già
Vợ chồng chị Huyền kết hôn gần 8 năm, hiện sống cùng hai con nhỏ trong một căn nhà thuê ở Hà Nội. Cả hai đều làm công ăn lương, thu nhập chỉ ở mức đủ trang trải nên cuộc sống lúc nào cũng chật vật với đủ khoản chi tiêu từ tiền nhà, học phí đến sinh hoạt hàng ngày.
Trong khi đó, bố mẹ chị Huyền ở quê lại có cuộc sống ổn định hơn. Ông bà đều là cán bộ nghỉ hưu, có nhà cửa rộng rãi và một mảnh đất mặt đường khá đẹp. Dù hai cô con gái đều lấy chồng xa, ít khi về quê nhưng điều ông bà mong nhất vẫn là sau này con cháu có nơi để trở về sum họp.
Trong buổi họp mặt gia đình hồi nghỉ lễ 30/4 vừa qua, sau khi ăn uống xong xuôi, bố chị Huyền bất ngờ gọi hai cô con gái cùng con rể vào nói chuyện.
Ông nói tuổi đã lớn, ở nhà lại chỉ có hai ông bà trong căn nhà rộng nên cảm thấy rất trống trải. Ông mong cuối tuần, các con các cháu về nhà quây quần, sum họp, đó là niềm vui lớn nhất của ông lúc tuổi già.
Vì thế, ông bà dự định chia đôi mảnh đất mặt đường cho hai con gái. Đất đó không được bán mà phải giữ lại. Sau này nếu có điều kiện, mỗi nhà xây một căn nhỏ để cuối tuần đưa con cái về nghỉ ngơi cạnh ông bà cho vui cửa vui nhà.
Nghe bố nói, chị Huyền xúc động đến đỏ hoe mắt. Nhưng phản ứng của anh Lực - chồng chị lại khiến không khí trong phòng chùng xuống.
Con rể không muốn mang tiếng nhận đất nhà vợ
Sau vài phút im lặng, anh Lực thẳng thắn từ chối nhận phần đất bố mẹ vợ định cho. Anh nói mình không muốn mang tiếng con rể nhận tài sản bên ngoại, càng không muốn sau này phát sinh chuyện tranh chấp hay điều tiếng không hay.
Không dừng lại ở đó, anh còn cho rằng sau này nếu về già thì vợ chồng anh cũng sẽ về quê nội sinh sống chứ không có ý định về quê ngoại xây nhà.
Câu nói ấy khiến cả căn phòng im bặt. Tuy nhiên, điều khiến mọi người khó xử hơn cả là lời đề nghị tiếp theo của anh Lực: "Nếu bố mẹ thực sự có lòng thì phương án tốt nhất là bán đất đi rồi chia tiền sẽ thiết thực hơn. Bọn con đang cần tiền mua nhà trên thành phố.
Khi có nhà rồi, giảm áp lực đi thuê trọ, cuối tuần bọn con sẽ có nhiều thời gian đưa các cháu về thăm ông bà, như thế vẹn cả đôi đường. Chứ đâu cần lãng phí xây nhà để đó chỉ với mục đích về chơi cuối tuần".
Nghe con rể nói, bố chị Huyền sững người, còn mẹ chị thở dài nhìn chồng và con cái. Vợ chồng cô em gái cũng im lặng không biết nên phản ứng thế nào.
Con rể thực tế hay thiếu tinh tế?
Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" do bất đồng trong quan điểm. Chị Huyền giận vì cho rằng chồng đã làm tổn thương bố mẹ mình, khiến ông bà phải nghĩ ngợi còn chồng chị vẫn bảo vệ quan điểm không bao giờ về quê vợ xây nhà.
Nghe câu chuyện của chị Huyền, nhiều người cho rằng suy nghĩ của anh Lực không hẳn vô lý. Trong bối cảnh giá nhà ở thành phố ngày càng đắt đỏ, việc ưu tiên tài chính để ổn định cuộc sống cho vợ con là điều dễ hiểu. Không ít người đàn ông cũng có tâm lý ngại nhận tài sản từ phía nhà vợ vì sợ điều tiếng hoặc những rắc rối phát sinh sau này.
Thế nhưng, điều khiến câu chuyện trở nên nặng nề có lẽ nằm ở cách ứng xử thiếu tinh tế của người con rể. Bởi với bố mẹ chị Huyền, mảnh đất ấy không đơn thuần là tài sản. Đó còn là mong muốn giữ sợi dây gắn kết gia đình, là hy vọng tuổi già có nơi để con cháu thường xuyên quay về. Khi ý nghĩa tình cảm ấy bị đáp lại bằng câu chuyện "bán đi chia tiền", người lớn khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Theo mọi người, trong trường hợp này, bố mẹ chị Huyền nên giữ ý định ban đầu (vẫn chia đất cho 2 cô con gái để xây nhà tại đó) hay bán đi, chia tiền cho các con như phương án mà con rể đưa ra?
Thu Thủy
Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.
GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.
GĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng tin chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già sẽ an toàn. Tôi tính toán từng đồng, hạn chế mọi khoản chi và luôn tự nhủ phải giữ thật chặt "tiền dưỡng già".
GĐXH - Sau những tháng ngày hôn nhân ngột ngạt vì nợ nần và cờ bạc, tôi đã phạm sai lầm khi ngoại tình. Biết chuyện, mẹ chồng lập tức thay khóa cửa, cấm tôi gặp con.
Khi yêu nhau, anh ta nói anh chẳng tiếc em bất cứ thứ gì, nhưng vừa chia tay thì đã gửi cho tôi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà.
