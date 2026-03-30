50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gái
GĐXH - Khó ai có thể tin rằng ở tuổi ngoài 50, một người đàn ông lại chọn cách rời bỏ cuộc sống thường nhật để lên núi sống như thời nguyên thủy chỉ vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái.
Sự việc hi hữu này xảy ra tại khu vực núi Thái Bình, thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Người đàn ông bỏ lên núi sau khi cãi nhau với bạn gái
Một buổi sáng, người dân phát hiện chiếc xe máy bị bỏ lại tại khu vực núi Thái Bình thuộc thành phố Đài Trung. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, họ đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ nhanh chóng triển khai tìm kiếm nhưng suốt 5 ngày vẫn không có kết quả.
Đến ngày thứ 6, nhóm tìm kiếm phát hiện một người đàn ông ngoài 50 tuổi đang ẩn mình sâu trong núi, đặc biệt là trên người không có quần áo.
Tình trạng của ông khiến lực lượng cứu hộ không khỏi bất ngờ.
Sống 6 ngày trong rừng với quả dại và nước suối
Người đàn ông họ Tô, sống tại Đài Trung. Trong suốt 6 ngày, ông chỉ ăn quả dại và uống nước suối để cầm cự.
Khi được tìm thấy, cơ thể ông gầy gò, xanh xao nhưng vẫn giữ được thân nhiệt ổn định dù thời tiết có lúc xuống dưới 20 độ C.
Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là ông Tô không thể giải thích vì sao quần áo của mình biến mất. Cơ quan chức năng nhận định ông có thể bị ảnh hưởng tâm lý nên tạm thời mất trí nhớ về một số sự việc.
Tuyệt vọng vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái
Qua điều tra, cảnh sát xác định nguyên nhân là do người đàn ông này cãi nhau với bạn gái và rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Trước khi bỏ đi, ông còn nói với cha rằng mình không còn thiết sống.
Quá lo lắng, người cha đã báo cảnh sát. Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và người dân địa phương, ông Tô được tìm thấy sau gần một tuần sống biệt lập và được đưa về nhà an toàn.
Câu chuyện trở thành lời cảnh báo về những hành động cực đoan khi cảm xúc mất kiểm soát.
6 kiểu người "độc hại" dễ khiến mối quan hệ rạn nứt
Từ câu chuyện trên, nhiều người nhắc đến những kiểu tính cách có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng nếu không được điều chỉnh kịp thời.
Người quá ích kỷ trong tình yêu
Những người ích kỷ thường đặt bản thân lên hàng đầu, luôn muốn được quan tâm nhưng lại ít khi đáp lại. Điều này khiến đối phương cảm thấy áp lực và mối quan hệ dần mất cân bằng.
Người thiếu tự tin, luôn cần sự khẳng định
Thiếu tự tin khiến một người liên tục tìm kiếm sự công nhận. Khi xuất hiện dấu hiệu bất ổn, họ dễ hoài nghi và thậm chí tìm kiếm sự an ủi từ mối quan hệ khác.
Người lãng mạn quá mức
Sự lãng mạn là cần thiết, nhưng nếu kỳ vọng cảm xúc luôn cao trào như giai đoạn đầu, họ sẽ dễ thất vọng khi tình yêu trở nên bình dị và lâu dài.
Người yêu bản thân quá mức
Kiểu người này thường theo đuổi sự hoàn hảo, khó chấp nhận khuyết điểm của đối phương và hay đổ lỗi, khiến mối quan hệ thiếu sự bao dung.
Người hay than vãn, mang năng lượng tiêu cực
Việc liên tục cần được an ủi khiến đối phương phải gánh vác cảm xúc. Lâu dần, sự mệt mỏi sẽ khiến tình cảm phai nhạt.
Người luôn phê bình đối phương
Những lời chỉ trích liên tục, dù nhỏ nhặt, cũng khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng và làm tổn thương mối quan hệ.
Bài học về kiểm soát cảm xúc trong tình yêu
Một mối quan hệ bền vững cần sự thấu hiểu và cân bằng. Khi xảy ra mâu thuẫn, việc giữ bình tĩnh và trao đổi thẳng thắn sẽ giúp tránh những quyết định cực đoan.
Câu chuyện của người đàn ông 50 tuổi là lời nhắc rằng cảm xúc tiêu cực nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến những hành động nguy hiểm và đáng tiếc.
Theo Twnews, Brightside
4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúcGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu không phải là một thời điểm, mà là một dự án lớn của cuộc đời cần sự chuẩn bị hệ thống.
Phụ nữ thuộc 3 con giáp này không cần bon chen vẫn lấy chồng giàuGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nữ được cho là mang vận số "vượng phu ích tử", dễ gặp được người chồng giỏi giang, sự nghiệp vững vàng.
Thói quen xấu của 12 cung hoàng đạo khiến cuộc đời 'giậm chân tại chỗ'Gia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Đôi khi chỉ cần điều chỉnh một hành vi nhỏ cũng đủ giúp các cung hoàng đạo mở ra những cơ hội mới trong công việc, tình cảm và các mối quan hệ.
Ông bà nói không sai: 3 dấu hiệu trong gia đình báo hiệu tài lộc đang đến rất gầnGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn, mà còn hình thành từ chính bầu không khí và cách vận hành của gia đình.
Đừng để hôn nhân 'nguội dần': 3 điều đơn giản giúp vợ chồng luôn có cảm giác như lúc mới yêuChuyện vợ chồng - 7 giờ trước
GĐXH - Không phải hết yêu, nhiều cặp đôi chỉ đang thiếu kết nối. 3 thói quen nhỏ mỗi ngày có thể giúp hôn nhân luôn ấm áp và gần gũi hơn.
Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàngGia đình - 9 giờ trước
Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".
7 điều tưởng nhỏ nhưng lại giữ được cả một cuộc hôn nhân bền lâuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Không cần điều lớn lao, chính những thói quen nhỏ như tôn trọng, lắng nghe và quan tâm mỗi ngày mới là “bí quyết” giữ hôn nhân bền vững.
Càng khoe hạnh phúc càng có vấn đề: Những cung hoàng đạo hay 'diễn' trước thiên hạGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm chiêm tinh, khi bên trong xuất hiện vấn đề, các cung hoàng đạo này càng cố gắng tạo ra hình ảnh hoàn hảo để giữ thể diện và tránh ánh nhìn tò mò từ người ngoài.
Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 nămChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Chồng tôi bí mật lập một khoản quỹ đen, âm thầm chuyển cho 2 người lạ lớn tuổi hàng tháng, không phải bố mẹ chồng hay họ hàng thân thiết nhà chồng mà là người tôi không ngờ tới.
Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏGia đình - 1 ngày trước
Dù đang yêu nhau vui vẻ, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà tôi và bạn gái lại chia tay trong căng thẳng chỉ vì chuyện sổ đỏ căn nhà.
Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tớiChuyện vợ chồng
GĐXH - Phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông. Nguyên nhân không phải do giấu kém mà đến từ những thay đổi cảm xúc và hành vi khó che giấu.