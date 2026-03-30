50 tuổi vẫn yêu rồ dại: 6 ngày sống khỏa thân trong rừng chỉ vì cãi nhau với bạn gái

Sự việc hi hữu này xảy ra tại khu vực núi Thái Bình, thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Người đàn ông bỏ lên núi sau khi cãi nhau với bạn gái

Một buổi sáng, người dân phát hiện chiếc xe máy bị bỏ lại tại khu vực núi Thái Bình thuộc thành phố Đài Trung. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, họ đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ nhanh chóng triển khai tìm kiếm nhưng suốt 5 ngày vẫn không có kết quả.

Đến ngày thứ 6, nhóm tìm kiếm phát hiện một người đàn ông ngoài 50 tuổi đang ẩn mình sâu trong núi, đặc biệt là trên người không có quần áo.

Tình trạng của ông khiến lực lượng cứu hộ không khỏi bất ngờ.

Người đàn ông họ Tô được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân.

Sống 6 ngày trong rừng với quả dại và nước suối

Người đàn ông họ Tô, sống tại Đài Trung. Trong suốt 6 ngày, ông chỉ ăn quả dại và uống nước suối để cầm cự.

Khi được tìm thấy, cơ thể ông gầy gò, xanh xao nhưng vẫn giữ được thân nhiệt ổn định dù thời tiết có lúc xuống dưới 20 độ C.

Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là ông Tô không thể giải thích vì sao quần áo của mình biến mất. Cơ quan chức năng nhận định ông có thể bị ảnh hưởng tâm lý nên tạm thời mất trí nhớ về một số sự việc.

Cảnh sát xác định nguyên nhân là do người đàn ông này cãi nhau với bạn gái và rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái

Qua điều tra, cảnh sát xác định nguyên nhân là do người đàn ông này cãi nhau với bạn gái và rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Trước khi bỏ đi, ông còn nói với cha rằng mình không còn thiết sống.

Quá lo lắng, người cha đã báo cảnh sát. Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và người dân địa phương, ông Tô được tìm thấy sau gần một tuần sống biệt lập và được đưa về nhà an toàn.

Câu chuyện trở thành lời cảnh báo về những hành động cực đoan khi cảm xúc mất kiểm soát.

6 kiểu người "độc hại" dễ khiến mối quan hệ rạn nứt

Từ câu chuyện trên, nhiều người nhắc đến những kiểu tính cách có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng nếu không được điều chỉnh kịp thời.

Những lời chỉ trích liên tục, dù nhỏ nhặt, cũng khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng và làm tổn thương mối quan hệ. Ảnh minh họa

Người quá ích kỷ trong tình yêu

Những người ích kỷ thường đặt bản thân lên hàng đầu, luôn muốn được quan tâm nhưng lại ít khi đáp lại. Điều này khiến đối phương cảm thấy áp lực và mối quan hệ dần mất cân bằng.

Người thiếu tự tin, luôn cần sự khẳng định

Thiếu tự tin khiến một người liên tục tìm kiếm sự công nhận. Khi xuất hiện dấu hiệu bất ổn, họ dễ hoài nghi và thậm chí tìm kiếm sự an ủi từ mối quan hệ khác.

Người lãng mạn quá mức

Sự lãng mạn là cần thiết, nhưng nếu kỳ vọng cảm xúc luôn cao trào như giai đoạn đầu, họ sẽ dễ thất vọng khi tình yêu trở nên bình dị và lâu dài.

Người yêu bản thân quá mức

Kiểu người này thường theo đuổi sự hoàn hảo, khó chấp nhận khuyết điểm của đối phương và hay đổ lỗi, khiến mối quan hệ thiếu sự bao dung.

Người hay than vãn, mang năng lượng tiêu cực

Việc liên tục cần được an ủi khiến đối phương phải gánh vác cảm xúc. Lâu dần, sự mệt mỏi sẽ khiến tình cảm phai nhạt.

Người luôn phê bình đối phương

Những lời chỉ trích liên tục, dù nhỏ nhặt, cũng khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng và làm tổn thương mối quan hệ.

Bài học về kiểm soát cảm xúc trong tình yêu

Một mối quan hệ bền vững cần sự thấu hiểu và cân bằng. Khi xảy ra mâu thuẫn, việc giữ bình tĩnh và trao đổi thẳng thắn sẽ giúp tránh những quyết định cực đoan.

Câu chuyện của người đàn ông 50 tuổi là lời nhắc rằng cảm xúc tiêu cực nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến những hành động nguy hiểm và đáng tiếc.

Theo Twnews, Brightside