Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ của

Chủ nhật, 10:38 29/03/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Sinh đúng vào những khung giờ "Tứ mã" thường được cho là mang số kiếm tiền nhanh, nhưng nếu thiếu tỉnh táo cũng dễ rơi vào cảnh tiền đến rồi lại đi.

Trong tử vi, đây là nhóm khung giờ có tính biến động mạnh, phản ánh rõ nét xu hướng hành động nhanh, quyết định nhanh và thay đổi liên tục trong cuộc sống.

Khung giờ "Tứ mã" và đặc điểm chung về tài lộc

Tương tự như ngày sinh hay năm sinh, khung giờ sinh cũng được xem là yếu tố ảnh hưởng đến tính cách, cách hành động và thái độ của một người với tiền bạc.

Trong tử vi, bốn khung giờ gồm giờ Dần (3h–5h), giờ Tỵ (9h–11h), giờ Thân (15h–17h) và giờ Hợi (21h–23h) được gọi chung là "Tứ mã". Đây là những khung giờ tượng trưng cho sự dịch chuyển, biến động và hành động mạnh mẽ.

Người sinh vào các khung giờ này thường không thích sự ổn định kéo dài. Họ luôn muốn thay đổi, thử nghiệm và tìm kiếm cơ hội mới.

Chính xu hướng này khiến họ chủ động trong việc kiếm tiền, không chờ đợi vận may mà tự mình tạo ra cơ hội. Nhờ vậy, tiền bạc thường đến nhanh hơn so với nhiều người khác.

Tuy nhiên, điểm chung của nhóm khung giờ Tứ mã là dòng tiền thiếu ổn định. Thu nhập có thể tăng mạnh trong một giai đoạn ngắn, nhưng nếu không biết kiểm soát, tiền cũng dễ thất thoát.

Không ít người làm một năm kiếm bằng người khác vài năm nhưng vẫn không tích lũy được tài sản đáng kể. Điều quyết định cuối cùng vẫn nằm ở cách quản lý tài chính và thói quen chi tiêu mỗi ngày.

Khung giờ Dần (3h–5h): Kiếm tiền nhờ sự liều lĩnh

Tiền bạc của người sinh khung giờ Dần thường đến từ những quyết định nhanh như chuyển nghề, đầu tư sớm hoặc dám bước ra khỏi vùng an toàn. Ảnh minh họa

Người sinh vào khung giờ Dần thường có cá tính mạnh, quyết đoán và sẵn sàng chấp nhận thử thách.

Họ là kiểu người thấy cơ hội là hành động ngay, đôi khi chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính sự táo bạo này giúp họ dễ trở thành người tiên phong trong công việc hoặc đầu tư.

Tiền bạc của người sinh khung giờ Dần thường đến từ những quyết định nhanh như chuyển nghề, đầu tư sớm hoặc dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Tuy nhiên, vì hành động theo cảm xúc, họ cũng dễ đưa ra lựa chọn tài chính thiếu cân nhắc. Kiếm tiền nhanh nhưng nếu không có kế hoạch giữ tiền, họ cũng có thể mất trắng trong thời gian ngắn.

Đối với người sinh khung giờ này, điều quan trọng nhất là thiết lập quỹ dự phòng.

Khi có thu nhập lớn, nên giữ lại một phần trước khi nghĩ đến việc tái đầu tư. Đây là cách giúp dòng tiền ổn định hơn và tránh rủi ro bất ngờ.

Khung giờ Thân (15h–17h): Giàu nhờ sự nhạy bén

Người sinh khung giờ Thân giỏi quan sát, đánh giá tình huống và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Vì vậy, tiền bạc của họ thường đến từ những lựa chọn có tính toán. Ảnh minh họa

Khác với sự quyết liệt của khung giờ Dần, người sinh khung giờ Thân thiên về tư duy phân tích.

Họ giỏi quan sát, đánh giá tình huống và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Vì vậy, tiền bạc của họ thường đến từ những lựa chọn có tính toán.

Nhờ sự cẩn trọng, người sinh khung giờ này ít gặp cú sốc tài chính lớn.

Tuy nhiên, việc suy nghĩ quá lâu đôi khi khiến họ bỏ lỡ cơ hội tốt. Điều này khiến tốc độ làm giàu chậm hơn so với khả năng thực tế.

Muốn tăng tốc tài lộc, người sinh khung giờ Thân cần học cách mạnh dạn hơn trong những thời điểm quan trọng.

Khi biết kết hợp giữa phân tích và hành động đúng lúc, họ sẽ dễ dàng tạo ra bước tiến lớn về tài chính.

Khung giờ Tỵ (9h–11h): Tài lộc từ các mối quan hệ

Chìa khóa giúp người sinh khung giờ Tỵ giàu bền vững nằm ở việc kiểm soát chi tiêu. Ảnh minh họa

Người sinh vào khung giờ Tỵ thường có khả năng giao tiếp tốt và biết xây dựng mạng lưới quan hệ rộng. Họ linh hoạt trong ứng xử và nhạy bén trong việc biến cơ hội xã giao thành lợi ích kinh tế.

Dòng tiền của họ hiếm khi đến từ một nguồn cố định mà thường xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau.

Nhờ sự linh hoạt, người sinh khung giờ này hiếm khi rơi vào tình trạng bế tắc tài chính.

Tuy nhiên, thói quen chi tiêu cho các mối quan hệ hoặc sự phóng khoáng trong giao tiếp dễ khiến tiền bạc hao hụt. Điều này khiến việc tích lũy dài hạn trở nên khó khăn.

Chìa khóa giúp người sinh khung giờ Tỵ giàu bền vững nằm ở việc kiểm soát chi tiêu.

Khi biết tiết chế những khoản chi không cần thiết và xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng, họ sẽ chuyển hóa được cơ hội thành tài sản thực sự.

Khung giờ Hợi (21h–23h): May mắn nhưng dễ chi tiêu theo cảm xúc

Dù có nguồn thu ổn định, điểm yếu của người sinh khung giờ Hợi là chi tiêu theo cảm xúc. Ảnh minh họa

Người sinh khung giờ Hợi thường có tính cách ôn hòa, sống tình cảm và không quá đặt nặng vật chất. Tuy nhiên, họ lại có duyên với tiền bạc.

Cơ hội tài chính đến với họ khá tự nhiên, đôi khi nhờ quý nhân giúp đỡ hoặc những may mắn bất ngờ.

Dù có nguồn thu ổn định, điểm yếu của người sinh khung giờ này là chi tiêu theo cảm xúc. Khi vui họ sẵn sàng chi mạnh tay, khi buồn lại mua sắm để giải tỏa tâm lý. Điều này khiến tiền bạc khó tích lũy lâu dài.

Để giữ được tài lộc, người sinh khung giờ Hợi cần học cách tách biệt cảm xúc và tiền bạc.

Việc thiết lập kỷ luật chi tiêu và xây dựng quỹ dự phòng sẽ giúp họ ổn định tài chính và tránh tình trạng tiền đến rồi lại đi.

Nhìn chung, người sinh vào các khung giờ Tứ mã có lợi thế lớn trong việc kiếm tiền. Tuy nhiên, yếu tố quyết định sự giàu có không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu mà ở khả năng giữ lại bao nhiêu.

Khi biết kiểm soát dòng tiền, những khung giờ này hoàn toàn có thể tạo nên cuộc sống dư dả và ổn định về lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy phương Đông, giờ sinh không chỉ đơn thuần là thời điểm một người chào đời mà còn được xem là yếu tố có thể tác động đến tính cách, vận trình và tài lộc trong tương lai.

