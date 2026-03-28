Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏ
Dù đang yêu nhau vui vẻ, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà tôi và bạn gái lại chia tay trong căng thẳng chỉ vì chuyện sổ đỏ căn nhà.
Ngồi một mình trong căn hộ chung cư 70m2 vẫn còn thơm mùi sơn mới, tôi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Mới tháng trước, chúng tôi còn hào hứng bàn chuyện chọn màu rèm, sắm sửa nội thất cho tổ ấm sau đám cưới dự định vào tháng 6 này. Vậy mà giờ đây, mọi thứ tan thành mây khói chỉ vì một tờ bìa đỏ.
Tôi năm nay 30 tuổi, cái tuổi mà người ta khao khát sự ổn định. Để mua được căn hộ này, tôi đã dồn hết số tiền tích lũy suốt bao năm bôn ba, cộng thêm khoản vay ngân hàng trong 30 năm. Mỗi tháng, tôi đều đặn trích ra 20 triệu đồng để trả cả gốc lẫn lãi. Đó là áp lực, là mồ hôi và cả những đêm thức trắng cày cuốc để có được một nơi đi về danh chính ngôn thuận. Tôi đã gánh vác nó một mình suốt một năm qua. Lúc tôi mua nhà, tôi cũng mới quen cô ấy và chưa là người yêu chính thức.
Sóng gió ập đến khi cả hai bàn chuyện đăng ký kết hôn. Cô ấy thẳng thắn đưa ra điều kiện: "Sau khi cưới, nếu em cùng anh trả tiền nhà hàng tháng, thì khi làm sổ đỏ phải đứng tên cả hai vợ chồng". Tôi khựng lại. Với tôi, căn nhà này là thành quả, là mồ hôi nước mắt từ thời tôi còn tay trắng. Tôi đề nghị sau khi cưới, thu nhập của cô ấy dùng để lo chi tiêu sinh hoạt và tích lũy, còn tiền trả góp nhà tôi sẽ tiếp tục tự lo liệu để cô ấy không phải áp lực.
Nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy cho rằng nếu không được đứng tên, cô ấy sẽ cảm thấy mình như "người ở trọ" trong chính căn nhà của chồng, rằng tôi không tin tưởng và không coi cô ấy là người một nhà. Cuộc tranh luận dần biến thành những lời chỉ trích nặng nề. Cô ấy nói tôi ích kỷ, còn tôi thấy cô ấy quá thực dụng và toan tính.
Dù tôi đã ra sức níu kéo, giải thích rằng tình yêu không nên bị cân đo đong đếm bởi một khối tài sản hữu hình, nhưng cô ấy vẫn dứt khoát ra đi. Nhìn căn nhà trống trải, tôi vừa đau lòng, vừa cay đắng. Hóa ra bao nhiêu tình cảm không bằng một nửa quyền sở hữu căn hộ. Có lẽ trong mắt cô ấy, sự an toàn về vật chất còn quan trọng hơn cả sự đồng lòng của một người chồng sẵn sàng làm lụng để lo cho tương lai. 30 tuổi, tôi có nhà, nhưng lại mất đi người mình từng muốn che chở cả đời.
