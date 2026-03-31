Chăm cháu nhiều năm nhưng nhận lại sự tủi thân và cay đắng, cụ bà quyết định buông tay để cứu lấy tuổi già

Thứ ba, 13:36 31/03/2026 | Gia đình
Hoàng Hoa Huệ
Hoàng Hoa Huệ
GĐXH - Tuổi già tưởng được an nhàn bên con cháu, nhưng với bà lão 70 tuổi này, những tháng ngày chăm cháu lại trở thành chuỗi mệt mỏi và tủi thân.

Tuổi già tưởng hưởng phúc nhưng lại bắt đầu bằng trách nhiệm chăm cháu

Chăm cháu thường được xem là niềm vui tuổi già, nhưng câu chuyện của bà Lý lại hoàn toàn trái ngược. 

Ở tuổi 70, bà từng nghĩ việc giúp con gái trông cháu là cách tận hưởng hạnh phúc gia đình. 

Bà dành cả cuộc đời làm lụng, nuôi con khôn lớn, nên khi có cháu ngoại, bà vui vẻ nhận trách nhiệm chăm sóc với tâm thế đầy yêu thương.

Ban đầu, bà coi việc chăm cháu là niềm vui tuổi già. Những ngày đầu bế bồng cháu nhỏ khiến bà cảm thấy mình vẫn có ích và gắn bó hơn với gia đình. 

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, bà nhận ra thực tế không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng.

Cuộc sống tuổi già vốn cần sự thư thả lại trở nên bận rộn và căng thẳng. Bà cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong vòng xoáy chăm cháu, mất đi sự tự do vốn có. Ảnh minh họa

Mệt mỏi vì không có thời gian cho bản thân

Việc chăm trẻ nhỏ đòi hỏi nhiều sức lực, trong khi tuổi già khiến sức khỏe của bà ngày càng hạn chế. 

Những đêm thức trắng vì cháu quấy khóc, những lần cháu ốm sốt khiến bà kiệt sức. Không chỉ vậy, bà còn phải lo từng bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt hằng ngày của cháu.

Dần dần, bà không còn thời gian giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, cũng không thể tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi. 

Cuộc sống tuổi già vốn cần sự thư thả lại trở nên bận rộn và căng thẳng. Bà cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong vòng xoáy chăm cháu, mất đi sự tự do vốn có.

Tuổi già tổn thương khi sự hy sinh không được ghi nhận

Điều khiến bà buồn hơn cả là sự vất vả của mình không được con gái thấu hiểu. 

Thay vì lời cảm ơn, bà đôi khi còn bị trách móc vì những chuyện nhỏ trong quá trình chăm cháu. Những lời nói vô tình ấy khiến bà cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Khi cháu trai đến tuổi đi mẫu giáo, bà quyết định dừng việc chăm cháu để về quê nghỉ ngơi, mong được tận hưởng tuổi già theo cách nhẹ nhàng hơn. 

Tuy nhiên, phản ứng của con gái khiến bà thất vọng. Không những không cảm ơn, con gái còn trách bà thiếu trách nhiệm, thậm chí dọa cắt đứt quan hệ. 

Điều này khiến bà nhận ra rằng tuổi già của mình cần được sống cho bản thân nhiều hơn.

Tuổi già thay đổi khi biết sống cho chính mình

Sau khi về quê, bà bắt đầu quan tâm đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. 

Bà tham gia các hoạt động cộng đồng, kết bạn với những người cùng độ tuổi, dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Nhờ đó, tuổi già của bà trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

Một thời gian sau, khi tự mình trải qua việc chăm con, con gái bà mới hiểu nỗi vất vả của mẹ. 

Cô quay về xin lỗi và mối quan hệ giữa hai mẹ con dần được hàn gắn. Điều này càng khiến bà tin rằng lựa chọn sống cho bản thân ở tuổi già là hoàn toàn đúng đắn.

Tuổi già hạnh phúc cần sự thấu hiểu từ cả hai phía

Câu chuyện của bà Lý cho thấy tuổi già không chỉ cần vật chất mà còn cần sự tôn trọng và thấu hiểu. 

Cha mẹ có thể hy sinh vì con cái, nhưng sự hy sinh ấy cũng cần được ghi nhận. Những năm tháng tuổi già là khoảng thời gian người lớn tuổi mong muốn được sống bình yên và thoải mái tinh thần.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng cần hiểu rằng cha mẹ mới là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con cái. 

Việc ôm hết trách nhiệm chăm cháu có thể khiến tuổi già trở nên áp lực. 

Khi biết cân bằng giữa tình thân và cuộc sống cá nhân, người cao tuổi sẽ có một tuổi già vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Theo Sohu

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

