7 điều tưởng nhỏ nhưng lại giữ được cả một cuộc hôn nhân bền lâu
GĐXH - Không cần điều lớn lao, chính những thói quen nhỏ như tôn trọng, lắng nghe và quan tâm mỗi ngày mới là “bí quyết” giữ hôn nhân bền vững.
Hôn nhân bền vững được xây dựng từ những yếu tố nào?
Một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ dựa vào tình yêu ban đầu mà còn cần được nuôi dưỡng từ nhiều yếu tố như tôn trọng, giao tiếp và tin tưởng. Đây là nền tảng giúp vợ chồng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và duy trì sự gắn kết lâu dài.
Trên thực tế, những điều nhỏ như sự quan tâm, chia sẻ trách nhiệm hay khả năng tha thứ lại đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Khi những yếu tố này được duy trì mỗi ngày, mối quan hệ sẽ trở nên bền chặt và ổn định hơn.
Để hôn nhân luôn tươi mới, các cặp đôi cần chủ động vun đắp cảm xúc, tạo sự mới mẻ và đồng hành cùng nhau trong mọi giai đoạn. Khi cả hai cùng cố gắng, hôn nhân không chỉ bền vững mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 nămChuyện vợ chồng - 9 giờ trước
Chồng tôi bí mật lập một khoản quỹ đen, âm thầm chuyển cho 2 người lạ lớn tuổi hàng tháng, không phải bố mẹ chồng hay họ hàng thân thiết nhà chồng mà là người tôi không ngờ tới.
Sau ly hôn, điều phụ nữ cần nhất không phải tình yêu mà là thứ nàyChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Sau ly hôn, phụ nữ không chỉ đối diện tổn thương mà còn cần một “bờ vai” để đứng vững. Nhưng điều họ cần nhất lại không phải là một người đàn ông.
Phát hiện vợ 'ngoại tình tư tưởng', đàn ông thường phản ứng thế nào? Sự thật khiến nhiều người giật mìnhChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngoại tình không chỉ nằm ở hành động mà còn có thể bắt đầu từ suy nghĩ. Khi phát hiện vợ “ngoại tình trong tư tưởng”, nhiều người đàn ông có những phản ứng bất ngờ, từ sốc, ghen tuông đến kiểm soát – điều có thể âm thầm phá vỡ hôn nhân.
Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tớiChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông. Nguyên nhân không phải do giấu kém mà đến từ những thay đổi cảm xúc và hành vi khó che giấu.
4 hành động nhỏ giúp con dâu 'ghi điểm' tuyệt đối với mẹ chồngChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Từ những điều rất đời thường như quan tâm, lắng nghe hay giữ thái độ tích cực, nhiều nàng dâu đã vô tình tạo được thiện cảm lớn trong mắt mẹ chồng mà không cần cố gắng quá nhiều.
Việc nhà: Nhỏ nhưng đủ để quyết định không khí gia đìnhChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Việc nhà tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không được chia sẻ hợp lý, rất dễ tạo áp lực vô hình. Ngược lại, khi mọi người cùng nhau san sẻ, gia đình sẽ trở nên hài hòa hơn.
Vợ chồng tiền ai nấy tiêu có thực sự hạnh phúc?Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Vợ chồng tôi hoàn toàn độc lập với nhau về tài chính sau khi kết hôn, tiền ai nấy tiêu, việc nhà ai người ấy chi tiền. Nhiều người thấy lạ, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm, thoải mái.
Không cần nói 'anh yêu em': 2 dấu hiệu cho thấy đàn ông thương vợ thật lòngChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Không phải lời nói, chính những hành động rất nhỏ trong cuộc sống mới cho thấy một người đàn ông có thực sự yêu vợ hay không. Chỉ cần để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu này rất rõ ràng.
3 lý do vợ luôn im lặng, lạnh nhạt khiến nhiều ông chồng giật mìnhChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều ông chồng thường thắc mắc: "Sao dạo này vợ mình lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay gần gũi như xưa?".
3 điều phụ nữ thông minh không nói để giữ giá trị và sự tinh tếChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Không phải nói nhiều mới là thông minh, đôi khi sự im lặng đúng lúc lại thể hiện rõ nhất bản lĩnh và giá trị của một người phụ nữ. Có những điều nếu nói ra không đúng thời điểm có thể làm giảm ấn tượng và ảnh hưởng đến các mối quan hệ.
Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hậnChuyện vợ chồng
GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.