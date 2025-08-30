55 lỗ khoan sâu 1.500m có đến 48 lỗ đụng trúng “mạch vàng”: Siêu kho báu hơn 2,1 triệu tỷ đồng lộ diện nhờ công nghệ cao
Việc phát hiện mỏ vàng Vạn Cổ với trữ lượng tiềm năng hơn 1.000 tấn tại tỉnh Hồ Nam đã gây chấn động giới địa chất Trung Quốc.
Phát hiện mỏ vàng siêu lớn tại Hồ Nam
Năm 2024, một mỏ vàng siêu lớn đã được phát hiện tại huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, với trữ lượng tiềm năng hơn 1.000 tấn và giá trị ước tính khoảng 600 tỷ NDT.
Theo đó, ngày 21/11/2024, Viện Địa chất tỉnh Hồ Nam công bố một bước đột phá lớn trong công tác thăm dò địa chất khi phát hiện mỏ vàng Vạn Cổ. Theo thông tin từ Viện Khảo sát và Giám sát Thảm họa Địa chất tỉnh Hồ Nam, các nhà địa chất đã khoan sâu hơn 2.000m và xác định được hơn 40 mạch vàng, với hàm lượng vàng cao nhất lên tới 138 gram/tấn. Riêng khu vực thăm dò lõi đã xác nhận có 300,2 tấn vàng.
Các chuyên gia địa chất đánh giá mỏ Vạn Cổ thuộc loại siêu lớn. Dựa trên kết quả thăm dò này, các chuyên gia dự đoán trữ lượng tiềm năng ở độ sâu 3.000m có thể vượt ngưỡng 1.000 tấn. Với giá vàng hiện hành, tổng giá trị tài nguyên ước đạt 600 tỷ NDT (hơn 2,1 triệu tỷ đồng).
Ngay sau công bố này, ngày 22/11/2024, cổ phiếu của Hunan Gold – doanh nghiệp có hoạt động tại mỏ Vạn Cổ – đã tăng kịch trần với khối lượng giao dịch hơn 687 triệu NDT. Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, nâng tổng vốn hóa thị trường của công ty vượt 22 tỷ NDT.
Trước phản ứng mạnh mẽ của thị trường, đại diện bộ phận chứng khoán Hunan Gold cho biết, công ty thực sự đang khai thác tại mỏ Vạn Cổ, tuy nhiên, các dữ liệu được công bố là kết quả tích lũy qua nhiều năm. Đợt tăng giá cổ phiếu lần này chủ yếu do kỳ vọng và tâm lý thị trường. Các thông tin chi tiết về khai thác và trữ lượng cụ thể sẽ được công bố trong các báo cáo chính thức sau.
Mỏ vàng Vạn Cổ đã được thăm dò ở độ sâu hơn 1.500m bằng các công nghệ mới như mô hình hóa địa chất 3D. Theo ông Trần Như Lâm – chuyên gia thăm dò quặng tại Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam, trong số 55 mũi khoan dưới độ sâu này, 48 mũi phát hiện mạch vàng, nâng tỷ lệ phát hiện lên tới 87,3%. Vàng còn được tìm thấy ở các mũi khoan sâu 2.000m, cho thấy tiềm năng mỏ là rất lớn.
Ông Ngô Tuấn – Giám đốc Viện Khảo sát và Giám sát Thảm họa Địa chất tỉnh Hồ Nam – nhận định đây là mỏ vàng lớn nhất từng được phát hiện tại tỉnh Hồ Nam, và chỉ có khoảng 5 mỏ tương tự tại Trung Quốc. Suốt 30 năm qua, các nhà địa chất đã không ngừng khoan thăm dò, lấy mẫu, nghiên cứu hiện trường và tích lũy dữ liệu khoa học.
Dù đã phát hiện khối quặng vàng lớn ở độ sâu 2.000m, hoạt động thăm dò vẫn đang tiếp tục. Ông Ngô cho biết trữ lượng vàng tiềm năng ở độ sâu 3.000m có thể vượt 1.000 tấn, trong đó khối quặng đã phát hiện mới chỉ chiếm phần nhỏ. Viện đang mở rộng thăm dò sang khu vực ngoại vi để tìm kiếm thêm 700 tấn vàng còn lại.
Ý nghĩa kinh tế và địa chất đặc biệt
Các chuyên gia hàng đầu như viện sĩ Mao Cảnh Văn và Đường Cúc Hưng (Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc) sau khi khảo sát thực địa đều khẳng định mỏ vàng Vạn Cổ là một bước đột phá lớn trong công tác thăm dò địa chất, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh tài nguyên quốc gia Trung Quốc.
Đáng chú ý, hàm lượng vàng tại mỏ này đạt đỉnh 138 gram/tấn – mức rất cao so với tiêu chuẩn thông thường (trên 25 gram/tấn đã được coi là mỏ cấp cao). Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý yếu tố quan trọng là hàm lượng trung bình chứ không chỉ là giá trị tại một điểm.
Về khả năng khai thác, giới chuyên môn đánh giá mỏ Vạn Cổ không chỉ giàu trữ lượng mà còn dễ khai thác và sinh lời. Họ đề xuất quy mô khai thác hợp lý trong 5 năm tới là khoảng 5 tấn vàng/năm để đảm bảo hiệu quả sử dụng tài nguyên.
Ánh Lê (Theo News.caijingmobile)
