Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay
Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.
Khi nhà thăm dò khoáng sản người Australia David Hole tìm thấy một hòn đá màu đỏ nâu, nặng bất thường tại Công viên Maryborough Regional năm 2015, ông tin rằng mình đã bắt được vàng. Khu vực này nằm ở trung tâm vùng giàu tài nguyên vàng Goldfields nổi tiếng của bang Victoria.
Trọng lượng 17 kg của hòn đá khiến ông nghĩ bên trong có thể chứa một khối vàng. Nếu tính theo giá vàng ngày 1/12, khối đá này có thể trị giá tới 2,3 triệu USD (tương đương 60 tỷ VNĐ).
Ông Hole đã tìm mọi cách để tách hòn đá. Ông dùng cưa đá, máy mài, khoan, axit và cả búa tạ nhưng vẫn vô ích. Hòn đá không nứt khiến ông bối rối và đành bỏ mặc nó trong nhiều năm.
Chỉ đến khi mang vật thể này đến Bảo tàng Melbourne, ông mới biết sự thật. Đây không phải là vàng, mà là một thiên thạch hiếm.
Người trực tiếp kiểm tra mẫu vật là nhà địa chất Dermot Henry. Ông cho biết hòn đá có bề mặt lồi lõm, có đường vân thường dấu hiệu của thiên thạch bị tan chảy nhẹ trong quá trình lao qua bầu khí quyển trái đất. Ông Henry nói: “Trong 37 năm kiểm tra hàng nghìn hòn đá mà du khách mang tới, chỉ có hai trường hợp thực sự là thiên thạch. Và đây là một trong hai hòn đá đó”.
Khi các nhà nghiên cứu của bảo tàng cắt một lát nhỏ bằng lưỡi cưa kim cương, cấu trúc bên trong hiện rõ. Vật thể nặng 17 kg và được phân loại chondrite thông thường. Đây là loại thiên thạch giàu sắt và chứa những giọt khoáng kim loại li ti gọi là chondrules. Nhóm nghiên cứu sau đó công bố một bài báo khoa học về hòn đá không gian 4,6 tỷ năm tuổi, đặt tên chính thức là thiên thạch Maryborough.
Những thiên thạch như vậy có giá trị hơn vàng. Không phải vì giá thị trường, mà vì giá trị khoa học. Ông Henry giải thích: “Chúng giúp nghiên cứu lịch sử sơ khai của Hệ Mặt trời, bao gồm cả những vật chất còn cổ xưa hơn Trái đất”. Một số thiên thạch thậm chí chứa phân tử hữu cơ như axit amin, nền tảng của sự sống.
Phân tích carbon cho thấy thiên thạch Maryborough có thể đã rơi xuống Trái đất cách đây 100 năm đến 1.000 năm. Nhiều khả năng thiên thạch này xuất phát từ vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc, rồi bị lệch quỹ đạo do các va chạm.
Bang Victoria đến nay mới chỉ ghi nhận 17 thiên thạch được tìm thấy. Vì vậy, phát hiện này đặc biệt hiếm. Ông Henry nhận xét: “Xác suất để ông Hole tình cờ gặp được nó là gần như không tưởng”.
Khánh Linh
Theo Wonderful Engineering
Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn MỹChuyện đó đây - 17 giờ trước
Đài quan sát Vật thể thoáng qua Zwicky (ZTF) thuộc Đài quan sát Palomar (Mỹ) đã phát hiện một tín hiệu ánh sáng phá vỡ mọi kỷ lục.
Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đâyChuyện đó đây - 1 ngày trước
Bao phủ một diện tích gấp bảy lần Manhattan (trung tâm kinh tế danh tiếng tại New York, Mỹ) là nơi chứa đựng tương lai sức mạnh của cả Trung Quốc.
Các nhà khoa học tìm thấy một loài nhện nửa đực, nửa cái ở Thái LanChuyện đó đây - 1 ngày trước
Các nhà khoa học đặt tên cho loài nhện nửa đực, nửa cái này theo tên một nhân vật anime One Piece có khả năng thay đổi giới tính theo ý muốn.
Đất nước rộng chưa bằng nửa Hồ Tây nhưng "cứ ra ngõ là gặp triệu phú USD"Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Đây là quốc gia giàu có.
Những sự thật kỳ lạ trên thế giới mà ai cũng nghĩ là "fake", nhưng hóa ra thật 100%Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Thế giới này chưa chắc giống như bạn nghĩ.
NASA thông báo tin đáng buồnChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một dự án quan trọng của NASA đã gặp sự cố.
Kỳ tích chưa từng có: Quốc gia tỷ dân chặn đứng sông dữ trong 24 giờ, xây 2 đập thủy điện công suất khủngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Đây là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ngành thủy điện nước này.
Bức tranh rộng gần 4 m, cao gần 2 m chỉ toàn màu xanh được mua với giá 21 triệu USD: Bí mật nằm ở đâu?Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Chỉ là một bức tranh với mảng xanh thẳm, vì sao có người chi tới 21 triệu USD để sở hữu?
Phát hiện mỏ đất hiếm đủ cho nhân loại sử dụng trong 730 năm ở sâu dưới đáy đại dươngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Nhật Bản chuẩn bị khai thác mỏ đất hiếm này vào năm 2026.
Khủng long có thể sẽ được hồi sinhChuyện đó đây - 1 tuần trước
Các chuyên gia cho biết việc này hoàn toàn có thể xảy ra nhờ các công nghệ hiện đại và AI.
Phát hiện mỏ đất hiếm đủ cho nhân loại sử dụng trong 730 năm ở sâu dưới đáy đại dươngChuyện đó đây
Nhật Bản chuẩn bị khai thác mỏ đất hiếm này vào năm 2026.