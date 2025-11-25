Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng nổi da gà
Một con trăn khủng được tìm thấy nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt một con lợn rừng.
Đoạn clip chia sẻ trên Newsflare cho thấy con rắn khổng lồ với cái bụng phình to đang vật lộn để di chuyển trong một đồn điền cao su ở Nakhon Si Thammarat, Thái Lan.
Ngay lập tức người dân gọi đội cứu hộ đã đến để bắt con trăn khủng dài khoảng 4m với cái bụng to khổng lồ nặng khoảng 40kg.
Ban đầu người dân cho rằng con trăn khủng này tấn công vật nuôi trong dân nhưng sau khi kiểm tra thì không ai trong làng bị mất vật nuôi. Do đó người dân khẳng định con trăn này đã nuốt con lợn rừng.
Sau đó, đội cứu hộ đã đưa con trăn về môi trường sống tự nhiên của nó.
Trăn gấm được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Loài này là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.
Trúc Chi (t/h)
Sự đối xứng hai bán cầu Bắc - Nam của Trái Đất bị phá vỡChuyện đó đây - 20 giờ trước
Phân tích dữ liệu 24 năm từ sứ mệnh CERES của NASA, các nhà khoa học phát hiện bán cầu Bắc của Trái Đất đang tối đi nhanh hơn bán cầu Nam.
Tín hiệu lạ từ tâm thiên hà làm khoa học “đau đầu” 16 nămChuyện đó đây - 1 ngày trước
Năm 2009, kính viễn vọng NASA đã bắt được tín hiệu gamma bùng sáng từ nơi nào đó cạnh "trái tim quái vật" của thiên hà chứa Trái Đất.
Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài gần 3 mét trong hồChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một nhóm cần thủ đã lập kỷ lục thế giới khi bắt được một con cá trê khổng lồ dài gần 3 mét.
Vật thể chỉ 2mm làm nên điều kỳ diệu, giúp người mù đọc sách trở lạiChuyện đó đây - 2 ngày trước
Trong hơn một năm sau khi cấy ghép, những người vốn bị mù lâu năm cuối cùng lại có thể nhận ra mặt người thân, hoặc thậm chí đọc sách báo.
Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giáChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một người dò kim loại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra kho báu lên tới 15.000 đồng tiền La Mã được chôn trong hai chiếc bình đất sét tại một cánh đồng.
Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thíchChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một cấu trúc bí ẩn dài hơn cả đường kính Ngân Hà đã được phơi bày bởi Vera C. Rubin, đài thiên văn mới nhất của Mỹ đặt tại Chile.
Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi nàyChuyện đó đây - 4 ngày trước
Đường bờ biển ngoài khơi một hòn đảo chuyển sang màu đỏ tươi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn.
Lộ diện một hành tinh mới có thể sống đượcChuyện đó đây - 4 ngày trước
(NLĐO) - Dấu hiệu của một hành tinh đá cỡ lớn vừa được tìm thấy quanh ngôi sao Gliese 251 cách chúng ta chỉ 18 năm ánh sáng.
Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Có một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới mà 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 30 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.
Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Mọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.
Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi nàyChuyện đó đây
Đường bờ biển ngoài khơi một hòn đảo chuyển sang màu đỏ tươi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn.