Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết

Thứ tư, 23:00 25/02/2026 | Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải nhan sắc hay chiêu trò, đàn ông ở lại vì cảm giác được thấu hiểu và tôn trọng. Chỉ vài câu nói đúng lúc, đúng cách, phụ nữ tinh tế có thể khiến người đàn ông của mình muốn gắn bó lâu dài mà không cần níu kéo.

Vì sao lời nói của phụ nữ có thể khiến đàn ông tự nguyện ở lại?

Đàn ông tự nguyện ở lại không phải vì bị kiểm soát hay ràng buộc, mà vì họ cảm thấy được tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng. Những câu nói như "Em tin anh", "Anh vất vả rồi", "Em tự hào về anh" hay "Không sao đâu, mình cùng giải quyết" giúp nam giới cảm nhận được giá trị và vai trò của mình trong mối quan hệ. Phụ nữ thông minh không giữ đàn ông bằng nước mắt, mà bằng cách giao tiếp tinh tế và tạo cho họ cảm giác an toàn khi ở cạnh mình.

6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết - Ảnh 1.5 kiểu phụ nữ càng sống càng vượng': Ai cưới được đúng là may mắn cả đời!

GĐXH - Không phải cứ xinh đẹp hay giàu có mới được xem là “có số hưởng”. Theo quan niệm nhân tướng học và góc nhìn đời sống, có những kiểu phụ nữ càng sống càng toát ra phúc khí, âm thầm mang lại may mắn, tài lộc và sự ổn định cho gia đình. Nếu gặp được một trong 5 kiểu phụ nữ nhiều phúc khí dưới đây, đàn ông không chỉ cưới được vợ hiền mà còn có thêm “trợ lực” cho cả sự nghiệp lẫn cuộc sống lâu dài.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

6 cách ứng xử của nàng dâu thông minh khi gặp mẹ chồng khó tính: Không cần hơn thua vẫn giữ được hòa khí gia đình

6 cách ứng xử của nàng dâu thông minh khi gặp mẹ chồng khó tính: Không cần hơn thua vẫn giữ được hòa khí gia đình

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Về quê chồng ăn Tết không còn là 'ác mộng': 10 bí quyết giúp nàng dâu giữ hòa khí, cả nhà đều vui

Về quê chồng ăn Tết không còn là 'ác mộng': 10 bí quyết giúp nàng dâu giữ hòa khí, cả nhà đều vui

Cùng chuyên mục

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiều

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiều

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 5 dấu hiệu giúp bạn sớm nhận ra mình đang yêu sai người – để trái tim không phải trả giá quá đắt cho một lựa chọn cảm tính.

Cổ nhân dặn: Muốn có phước lớn trong đời, đừng bỏ qua 4 quy luật cuộc sống này

Cổ nhân dặn: Muốn có phước lớn trong đời, đừng bỏ qua 4 quy luật cuộc sống này

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Không phải tiền bạc hay may mắn quyết định phúc phần của một người, mà là cách họ sống mỗi ngày. 4 quy luật cuộc sống dưới đây tưởng đơn giản nhưng lại là chìa khóa giúp bạn tích lũy phước lớn, giữ tâm bình an và xây dựng những mối quan hệ bền vững.

Chồng đưa toàn bộ lương 10 triệu mỗi tháng trả nợ cho bố mẹ

Chồng đưa toàn bộ lương 10 triệu mỗi tháng trả nợ cho bố mẹ

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Hai vợ chồng tôi lương công chức chỉ đủ ăn, suốt một năm qua tôi sống trong cảnh “giật gấu vá vai” khi toàn bộ số tiền 10 triệu chồng đưa hàng tháng chuyển về quê trả nợ sửa nhà cho bố mẹ chồng

6 cách ứng xử của nàng dâu thông minh khi gặp mẹ chồng khó tính: Không cần hơn thua vẫn giữ được hòa khí gia đình

6 cách ứng xử của nàng dâu thông minh khi gặp mẹ chồng khó tính: Không cần hơn thua vẫn giữ được hòa khí gia đình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nàng dâu thông minh là người biết giao tiếp khéo léo với mẹ chồng, giữ thái độ tôn trọng nhưng vẫn bảo vệ quan điểm cá nhân, từ đó xây dựng mối quan hệ gia đình hòa thuận và bền vững.

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

3 điều cha mẹ nhất định nên giữ lại với con cái nếu muốn tuổi già an nhàn, tránh rủi ro

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ nên giữ lại 3 điều quan trọng khi về già gồm: tiền dưỡng già, quyền sở hữu tài sản lớn như nhà đất và khoản chi cho nhu cầu cá nhân. Việc không trao hết mọi thứ cho con cái giúp tránh rủi ro tài chính và đảm bảo cuộc sống tự chủ, an nhàn tuổi già.

3 điều khiến phụ nữ 'chết tâm': Cái giá đắt cho những người chồng thích tranh giành hơn thua với vợ

3 điều khiến phụ nữ 'chết tâm': Cái giá đắt cho những người chồng thích tranh giành hơn thua với vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình cảm, nhiều người đàn ông vẫn giữ một quan niệm sai lầm: Nghĩ rằng chỉ cần mình cao to, quyền lực, tiếng nói có uy thế là phụ nữ sẽ phục tùng và không dám rời xa.

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Tâm bình an là trạng thái nội tâm ổn định, không bị cuốn theo áp lực hay lo lắng bên ngoài. Người có tâm bình an thường thể hiện qua 5 dấu hiệu rõ ràng như điềm tĩnh trước biến động, biết chấp nhận bản thân, buông bỏ điều tiêu cực và sống đúng giá trị của mình.

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.

Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương con

Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương con

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Ra trường lấy chồng, sinh con rồi ở nhà nội trợ theo lời khuyên của chồng, đến khi tôi muốn đi làm trở lại thì chồng ra sức ngăn cản, quy chụp tôi ích kỷ và không thương con.

Xem nhiều

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.

Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửa

Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửa

Chuyện vợ chồng
5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực

Chuyện vợ chồng
Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Chuyện vợ chồng
Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top