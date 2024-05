6 phụ gia thực phẩm có thể gây hội chứng rò rỉ ruột

WHO cho biết, phụ gia thực phẩm được đánh giá về tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe con người trước khi được phép sử dụng. Các cơ quan có thẩm quyền ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế chịu trách nhiệm đánh giá sự an toàn của phụ gia thực phẩm. Ủy ban chuyên gia chung của FAO/WHO về phụ gia thực phẩm (JECFA) là cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm đánh giá sự an toàn của phụ gia thực phẩm để sử dụng trong thực phẩm được buôn bán quốc tế.