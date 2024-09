7 việc ít tốn kém giúp trì hoãn lão hóa hiệu quả

Làm việc này suốt 365 ngày trong năm, 'bảo vật màn ảnh' xứ Hàn giữ da căng bóng ở tuổi 37 GĐXH - Han Hyo Joo nổi tiếng khắp châu Á từ 18 năm trước với phim "Điệu Valse mùa xuân". Sau từng ấy năm, người đẹp vẫn giữ được nét tươi trẻ nhờ chăm sóc da hiệu quả.

Cơ thể bắt đầu lão hóa khi bước qua tuổi 30 là điều không thể tránh khỏi. Mọi người luôn có những lo lắng nhất định mỗi khi phát hiện ra dấu hiệu lão hóa như tóc bạc xuất hiện, làn da kém săn chắc, hoặc một số căn bệnh bắt đầu ghé thăm.

Cơ thể con người bắt đầu có dấu hiệu lão hóa khi bước sang tuổi 30. (Nguồn: Aboluowang)

Dưới đây là 7 thói quen Aboluowang khuyến khích nên thực hiện càng sớm càng tốt, giúp ích cho sức khỏe và hỗ trợ trì hoãn lão hóa cơ thể.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước rất quan trọng với cơ thể con người. Khi có đủ nước, quá trình lưu thông máu trong cơ thể sẽ được đẩy nhanh, cặn bã và độc tố có thể được thải ra ngoài hiệu quả. Điều này không chỉ giúp làn da mềm mại và đàn hồi mà còn làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn, đốm đồi mồi.

Mặc dù hành động uống nước rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách uống đúng. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống rải rác trong ngày, không uống quá nhiều nước cùng lúc, uống từng ngụm nhỏ mỗi lần. Loại nước bạn nên ưu tiên uống là nước ấm, nhiệt độ nước nên cao hơn nhiệt độ cơ thể của bạn một chút.

Bạn có thể uống khoảng 1800 ml nước mỗi ngày, có thể thay đổi tùy theo cân nặng và thói quen vận động hàng ngày. Ngoài nước lọc, bạn cũng đa dạng lượng nước uống bằng cách uống một tách trà xanh, trà hoa hồng mỗi ngày.

Duy trì thói quen ăn uống điều độ

Một thói quen ăn uống lành mạnh rất có lợi cho cơ thể con người. Nó có thể giữ cho làn da trẻ trung và tăng cường sức khỏe. Vì vậy, một số thói quen ăn uống không tốt như tiêu thụ nhiều chất béo, muối, đường trong thời gian dài cần phải được điều chỉnh kịp thời.

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn có thể ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C và vitamin E như các loại hạt, trái cây họ cam quýt và rau lá xanh. Lý do, vitamin C và vitamin E có thể giảm sự tổn hại của các gốc tự do gây ra cho da ở một mức độ nhất định, giúp da chậm lão hóa hơn.

Chú ý đến sức khỏe của thận

Nếu thị giác và thính giác của bạn bắt đầu suy giảm khi còn trẻ, điều này có thể là do thận khí không đủ. Chăm sóc sức khỏe thận cũng là một trong những cách giảm tốc độ lão hóa cơ thể rất tốt. Khi thận khỏe, khả năng trao đổi chất của con người sẽ hiệu quả, chất độc có thể được đào thải kịp thời và các chức năng của cơ thể con người có thể hoạt động bình thường.

Bạn có thể thêm đậu đen, vừng đen… vào chế độ ăn của mình sẽ giúp ích cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe của thận.

Chống nắng cho da

Nhiều người cho rằng có thể nhận được nhiều canxi hơn bằng cách chăm chỉ tắm nắng. Đây là quan điểm sai lầm. Nếu bạn tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, không chỉ gây sạm da mà còn khiến da bị lão hóa sớm.

Do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím, nên collagen của da bị thoái hóa da và dễ mất đi độ đàn hồi. Vì vậy, khi ra ngoài làm việc bạn phải trang bị đầy đủ áo chống nắng, ô, mũ che nắng, kính râm, và đừng quên thoa kem chống nắng nửa tiếng trước khi ra ngoài.

Chải tóc trước khi đi ngủ

Chải tóc có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu ở da đầu, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và sức khỏe của tóc. Ngoài ra, chải tóc trước khi đi ngủ mỗi ngày có thể thư giãn da đầu, giảm căng thẳng và mệt mỏi, giúp mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ và từ đó trì hoãn lão hóa.

Bên cạnh chải tóc bằng lược, bạn cũng có thể dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng da đầu khoảng 100 lần. Hành động này cũng có tác dụng tương tự như dùng lược chải đầu.

Ngâm chân trong nước ấm

Lúc 21h mỗi ngày, là lúc kinh thận yếu nhất, bạn hãy đun một chậu nước nóng khoảng 42 độ rồi ngâm chân, sẽ có tác dụng thông kinh, cải thiện khí huyết lưu thông, loại trừ khí lạnh ra khỏi cơ thể.

Thói quen ngâm chân cũng giúp loại bỏ phù nề, đào thải độc tố cho cơ thể, nhờ đó cải thiện chất lượng làn da, làm chậm tốc độ lão hóa da. Bạn có thể thêm một nắm nhỏ lá ngải cứu vào nước ngâm chân để tăng hiệu quả thư giãn, dễ chịu.

Đảm bảo chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ ngon có lợi cho sức khỏe con người và có thể làm chậm tốc độ lão hóa. Tuy nhiên, hiện nhiều người có thói quen thức khuya. Nếu muốn trẻ hơn người khác, bạn nên hình thành thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm.

Bạn nên đi ngủ trước 22h và duy trì giấc ngủ ngon, ngủ đủ 7-8 tiếng, để giúp các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi chất và tái tạo da diễn ra hiệu quả. Nếu khó ngủ, bạn có thể đọc báo, đọc sách và nghe nhạc nhẹ trước khi đi ngủ để giúp giảm căng thẳng, chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.