Châu Tấn và mỹ nhân đẹp nhất thế giới có chung "vũ khí bí mật" bán đầy ở chợ giúp da láng bóng, trắng hồng

Một loại quả bán đầy chợ được mỹ nhân 'Khu vườn bí mật' sử dụng chăm sóc da hiệu quả GĐXH - Ha Ji Won - mỹ nhân nổi tiếng khắp châu Á với phim "Khu vườn bí mật" đóng cặp cùng tài tử Hyun Bin. Hiện tại, dù 46 tuổi nhưng cô vẫn giữ được làn da trẻ đẹp nhờ một loại quả rẻ tiền.

Cùng là những nữ thần nổi tiếng về sắc đẹp, Châu Tấn và Nana là những cái tên luôn chễm chệ trên các bảng xếp hạng nhan sắc tại thị trường mà họ đang hoạt động. Nếu như Châu Tấn nổi danh với biệt hiệu "nàng thơ phương Đông" cùng vẻ đẹp không tuổi ở ngưỡng U50 thì Nana vẫn thường được gọi là "mỹ nhân đẹp thế giới" dù Kbiz có vô vàn sắc vóc rực rỡ. Tuy giữa 2 người đẹp này có cách biệt về tuổi tác nhưng ở họ có cùng 1 điểm chung trong bí quyết chăm sóc làn da khoẻ đẹp của mình, nhờ vào 1 loại nguyên liệu quen thuộc chính là dầu olive.

Châu Tấn

Ở ngưỡng 50, Châu Tấn vẫn luôn khiến người hâm mộ phải bất ngờ bởi sự tươi trẻ mỗi lần xuất hiện. Nhiều người cho rằng vẻ ngoài của nữ diễn viên trông không khác thời 30 tuổi là mấy.

Với Châu Tấn, do thời mới vào nghề minh tinh này có vóc dáng khá mũm mĩm, vì thế sau khi thực hiện chế độ giảm cân quyết liệt làn da của cô ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng, trở nên kém sắc hơn lúc ban đầu.Theo công thức của nàng Hoa đán, cô đã áp dụng phương thức làm đẹp với dầu olive 2 buổi/ngày.

Vào buổi sáng Châu Tấn dùng 1-2 giọt olive vỗ nhẹ lên mặt trước khi makeup để cấp ẩm và giúp lớp nền mịn màng hơn. Buổi tối, cô lại sử dụng dầu olive để massage toàn thân giúp da săn chắc. Nhờ kiên trì thực hiện phương pháp này Châu Tấn đã có lại làn da căng mịn, hồng hào, hạn chế nếp nhăn như hiện tại.

Nana

Nana là cái tên luôn nằm trong top những sao Hàn 9X có gương mặt xuất sắc nhất, từ đường nét đến làn da, mái tóc của cô nàng đều rất đáng ngưỡng mộ.

Đối với Nana, mỹ nhân này còn yêu chuộng dầu olive đến mức sử dụng nó để làm đẹp từ đầu đến chân, với tận 4 phương pháp khác nhau:

Thứ nhất, dùng dầu olive để tẩy trang: Vào buổi sáng, cô lấy một ít dầu olive xoa đều và massage lên mặt, sau đó mới tiếp tục rửa lại bằng sữa rửa mặt như bình thường.

Thứ hai, dùng dầu olive dưỡng ẩm toàn thân: Cũng giống như Châu Tấn, Nana dùng dầu olive để massage từ mặt đến body. Áp dụng phương pháp này sẽ giúp bạn lưu thông máu và săn chắc cơ mặt, ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả.

Thứ ba, dùng dầu olive làm mặt nạ ngủ: Nana dùng 1-2 giọt dầu olive xoa đều trong lòng bàn tay để làm nóng, sau đó cô vỗ nhẹ lên mặt theo hướng vuông góc, cuối cùng là để qua đêm như mặt nạ ngủ. Cách này sẽ giúp bạn dưỡng ẩm và phục hồi da đáng kể.

Thứ 4, dùng dầu olive dưỡng móng: Với cách làm đẹp này, Nana nhỏ vài giọt olive vào bát nước nóng, sau đó ngâm móng tay trong bát từ 5-10 phút để móng chắc khỏe, trắng sáng, hết úa vàng.

Công dụng của dầu olive

Dầu olive chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho việc làm đẹp, từ chất chống oxy hóa đến các loại vitamin có tác dụng chăm sóc da. Ngoài công dụng dưỡng ẩm làm mềm da, dầu olive còn có khả năng phục hồi các tế bào da, chữa trị làn da bị thương tổn do mụn. Đồng thời vô hiệu hóa gốc tự do có ảnh hưởng đến da và làm chậm quá trình lão hóa. Dầu olive cũng không làm bí tắc lỗ chân lông, do đó nó phù hợp với hầu hết các loại da.

Nguyên liệu này cũng rất dễ tìm mua ở các chợ, siêu thị Việt Nam, do đó bạn hãy tham khảo các phương pháp như Nana hay Châu Tấn để có được làn da căng bóng, mịn màng, duy trì vẻ ngoài tươi trẻ của mình bạn nhé.