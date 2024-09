Kỹ tính chọn mỹ phẩm chứa thành phần chống oxy hóa nên làn da diễn viên 'Trái tim mùa thu' luôn đẹp

Bước 3: Tăng cường chất chống oxy hóa, theo đó các thành phần mỹ phẩm hiệu quả nhất có đặc tính chống oxy hóa là vitamin C và E, niacinamide, coenzym Q10, bakuchiol và polyphenol. Vitamin C giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương gốc tự do do các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Nó cũng giúp tăng cường hàng rào độ ẩm của da và duy trì mức độ hydrat hóa. Vitamin C được biết là có tác dụng kích thích tổng hợp protein làm da săn chắc.