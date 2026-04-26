7 vitamin cần thiết giúp phụ nữ tuổi 40 cải thiện làn da, giảm nếp nhăn

Chủ nhật, 13:06 26/04/2026 | Sống khỏe

Sau tuổi 40, làn da phụ nữ bắt đầu lão hóa nhanh do suy giảm nội tiết và giảm tổng hợp collagen. Việc bổ sung đúng vitamin không chỉ giúp cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn mà còn hỗ trợ chống oxy hóa, nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Bước sang tuổi 40 , cơ thể phụ nữ trải qua những biến đổi sinh học rõ rệt, đặc biệt là sự suy giảm estrogen. Điều này kéo theo giảm sản xuất collagen, elastin và acid hyaluronic, ba yếu tố then chốt quyết định độ căng mịn của làn da. Hệ quả là da trở nên khô, mỏng, xuất hiện nếp nhăn và kém đàn hồi.

Bên cạnh chăm sóc ngoài da, bổ sung vi chất, đặc biệt là vitamin, đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong, giúp làn da căng mịn, giảm nếp nhăn .

Dưới đây là 7 vitamin được chứng minh có hiệu quả rõ rệt đối với làn da phụ nữ tuổi 40:

1. Vitamin C - "trụ cột" kích thích sản sinh collagen hỗ trợ giảm nếp nhăn

Vitamin C (acid ascorbic) là một trong những vi chất quan trọng nhất đối với làn da, giúp trong quá trình tổng hợp collagen, protein giúp da săn chắc và đàn hồi. Ngoài ra, vitamin C còn là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân chính gây lão hóa da. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, vitamin C còn hỗ trợ làm sáng da, giảm tăng sắc tố và cải thiện nếp nhăn nông.

Vitamin C có nhiều trong các thực phẩm: Cam, kiwi, ổi, dâu tây, ớt chuông...

2. Vitamin E - Duy trì độ ẩm tự nhiên

Vitamin E có vai trò bảo vệ màng tế bào da khỏi tổn thương do tia UV và ô nhiễm môi trường. Đây cũng là chất giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, hạn chế tình trạng khô da. Khi kết hợp với vitamin C, hiệu quả chống oxy hóa được tăng cường đáng kể.

Nguồn bổ sung vitamin E từ thực phẩm như: Hạt hạnh nhân, dầu thực vật, bơ, hạt hướng dương.

3. Vitamin A - tái tạo tế bào và làm mờ nếp nhăn

Vitamin A và các dẫn xuất (retinoids) được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chống lão hóa da. Chúng giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, tăng sinh collagen và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Ở phụ nữ tuổi 40, vitamin A giúp cải thiện kết cấu da, làm da mịn hơn và giảm thâm nám.

Vitamin A có nhiều trong: Gan động vật, cà rốt, khoai lang, rau xanh đậm.

4. Vitamin D - hỗ trợ miễn dịch và phục hồi da

Vitamin D không chỉ liên quan đến xương mà còn đóng vai trò trong sức khỏe làn da. Nó giúp điều hòa miễn dịch, giảm viêm và hỗ trợ quá trình phục hồi da. Thiếu vitamin D có thể khiến da xỉn màu, dễ kích ứng và chậm lành tổn thương.

Nên bổ sung vitamin D từ ánh nắng mặt trời, cá béo, trứng, sữa tăng cường vitamin D.

5. Vitamin B3 (Niacinamide)

Vitamin B3 có tác dụng tăng cường hàng rào lipid tự nhiên của da, giúp giữ nước và giảm mất nước qua da. Đồng thời, niacinamide còn giúp giảm viêm, cải thiện sắc tố và làm mờ nếp nhăn nhỏ. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin B3 giúp cải thiện rõ rệt độ đàn hồi da sau 8–12 tuần sử dụng.

Nên bổ sung vitamin B3 từ: Thịt gà, cá, đậu, ngũ cốc nguyên hạt.

6. Vitamin B5 - cấp ẩm sâu và phục hồi da

Vitamin B5 (pantothenic acid) có khả năng giữ ẩm mạnh mẽ, giúp làn da mềm mại và căng mịn hơn. Đây là thành phần thường thấy trong các sản phẩm dưỡng da phục hồi. Ở phụ nữ tuổi 40, vitamin B5 hỗ trợ giảm tình trạng da khô, bong tróc, yếu tố góp phần làm nếp nhăn sâu hơn.

Trứng, bơ, nấm, ngũ cốc... là những thực phẩm chứa nhiều vitamin B5.

7. Vitamin K

Vitamin K đóng vai trò trong quá trình đông máu và tuần hoàn. Đối với làn da, giúp giảm quầng thâm mắt và cải thiện tình trạng da xỉn màu. Ngoài ra, vitamin K còn hỗ trợ giảm các dấu hiệu lão hóa liên quan đến vi tuần hoàn kém.

Nên bổ sung vitamin K từ rau xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh.

Dù các vitamin mang lại nhiều lợi ích, việc bổ sung cần đúng cách để tránh lạm dụng. Để đảm bảo việc bổ sung vitamin đạt hiệu quả tối ưu, nên chú ý:

- Ưu tiên nguồn vitamin từ thực phẩm tự nhiên.

- Chỉ sử dụng thực phẩm chức năng khi cần thiết và có hướng dẫn của bác sĩ.

- Kết hợp chế độ ăn cân đối, giàu protein và chất béo tốt.

- Uống đủ nước và duy trì giấc ngủ chất lượng.

- Bảo vệ da khỏi tia UV.

Ngoài ra, phụ nữ tuổi 40 cần chú ý đến nội tiết tố, đặc biệt là estrogen. Sự suy giảm hormone này ảnh hưởng trực tiếp đến độ dày và độ ẩm của da. Do đó, một chiến lược chăm sóc da hiệu quả cần kết hợp dinh dưỡng khoa học, tập luyện thể chất, kiểm soát stress, chăm sóc da đúng cách.

BS. Nguyễn Thị Diễm Lệ
Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?

Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?

Sống khỏe - 5 giờ trước

SKĐS - Omega-3 được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng thời điểm sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thu. Vậy uống vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp

Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ được cấp cứu trong thời gian vàng, cả 3 bệnh nhân đột quỵ đều thoát nguy kịch và phục hồi tốt.

Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nam sinh viên năm cuối đại học phải nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy do thói quen nhiều người mắc.

IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trong bối cảnh nhu cầu tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ ngày càng được chú trọng, các thành phần dinh dưỡng có khả năng tiệm cận cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể đang được quan tâm nghiên cứu hơn hết.

Người phụ nữ 35 tuổi bị tróc da toàn thân thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 35 tuổi bị tróc da toàn thân thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc Hội chứng Lyell – một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Sống khỏe - 1 ngày trước

Hãy nhớ, sống thọ hay không thọ, phần lớn nằm ở chính những việc nhỏ nhặt hằng ngày ta đối đãi với bản thân.

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng suy thận độ 3, kết hợp với đái tháo đường nặng đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt.

7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da

7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chọn đúng trái cây giúp mẹ sau sinh tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và phục hồi toàn diện.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một khảo sát trên hơn 1.000 người trăm tuổi đã chỉ ra rằng, những người sống thọ thường có những điểm chung rất rõ ràng.

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Bệnh thường gặp

GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Sống khỏe
Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Sống khỏe
Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Bệnh thường gặp
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

Bệnh thường gặp

