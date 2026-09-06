Á hậu 3 Miss Galaxy Vietnam 2026 Nguyễn Thị Thanh Thảo ghi điểm khi trả lời ứng xử bằng 3 thứ tiếng

Tối 5/9, tại Quảng trường 8/5 (Mộc Châu, Sơn La), đêm Chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) đã chính thức diễn ra trong không khí sôi động và giàu cảm xúc. Đây là một trong những hoạt động nổi bật, giàu ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026, đồng thời cũng là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động của tuần lễ văn hóa- Du lịch năm nay.

Khởi động từ tháng 4/2026, cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Sau nhiều vòng tuyển chọn, các thí sinh đã trải qua hành trình tranh tài với nhiều thử thách, trong đó nổi bật là chuỗi vòng thi truyền hình thực tế diễn ra trong tháng 8/2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của cuộc thi.

Ban Giám khảo Miss Galaxy Vietnam 2026 quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. Giữ vai trò Trưởng Ban Giám khảo là NSND Lan Hương. Các thành viên Ban Giám khảo gồm Nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hữu nghị vì Hòa bình Saleem Hammad, Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh và Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, Thạc sĩ Đinh Như Phương.

Á hậu 3 Miss Galaxy Vietnam 2026 Nguyễn Thị Thanh Thảo lên nhận giải.

Trong đêm chung kết, Top 30 thí sinh lần lượt tranh tài qua các phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của NTK Cao Thu Vân, trình diễn bikini và trình diễn trang phục dạ hội. Ở mỗi phần thi, các thí sinh đều thể hiện sự tự tin, thần thái và khả năng làm chủ sân khấu. Đó là thành quả của cả một quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân trong ngôi nhà chung suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Sau phần trình diễn dạ hội, Ban Tổ chức lần lượt công bố Top 20, Top 10 và cuối cùng là Top 5 xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử - phần thi được mong chờ nhất của đêm chung kết.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị Hoa hậu Miss Galaxy Vietnam 2026 thuộc về thí sinh Dương Phương Thảo (SBD 196) đến từ Hà Nội. Cô cũng đồng thời giành giải thưởng phụ Người đẹp hình thể. Dương Phương Thảo sinh năm 2006, hiện đang là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tân Hoa hậu được trao chiếc vương miện mang tên "Ngân hà Uyển mỹ", có thiết kế lấy hoa mẫu đơn làm điểm nhấn trung tâm, kết hợp những đường nét mô phỏng mạng lưới công nghệ hiện đại, tạo nên tổng thể hài hòa, rực rỡ như dải ngân hà. Chiếc vương miện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch mà còn gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Dương Ngọc Trâm (SBD 636) đến từ Cần Thơ. Bên cạnh ngôi vị Á hậu 1, cô còn giành giải thưởng phụ Người đẹp Tài năng Nghệ thuật.

Á hậu 2 là thí sinh Trần Thị Bảo Nhi (SBD 505) đến từ Đồng Tháp. Cô đồng thời được trao giải thưởng phụ Người đẹp Nhân ái.

Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thảo (SBD 866) đến từ Nghệ An. Người đẹp cũng giành giải thưởng phụ Người đẹp Du lịch.

Á hậu 4 là Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên (SBD 102) đến từ Cần Thơ. Cô đồng thời nhận giải thưởng phụ Người đẹp AI Avatar.

Nhan sắc các hoa, á hậu của cuộc thi.

Đặc biệt, phần thi ứng xử của Top 5 trở thành điểm nhấn khi các câu hỏi đều xoay quanh chủ đề công nghệ và vai trò của công nghệ trong cuộc sống hiện đại. Top 5 thí sinh đều lựa chọn trả lời bằng tiếng Việt kết hợp tiếng Anh, thể hiện những góc nhìn đáng chú ý về mối quan hệ giữa công nghệ và thế hệ trẻ.

Gây ấn tượng nhất là phần trả lời của Á hậu 3 Nguyễn Thị Thanh Thảo. Cô gây ấn tượng mạnh khi trả lời bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Cô nhận được câu hỏi: Khi công nghệ phát triển nhanh có thể khiến một số ngành nghề thay đổi hoặc biến mất, người trẻ cần chuẩn bị những kỹ năng gì cho tương lai?

Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ: "Đứng trước làn sóng công nghệ em tin rằng công nghệ có thể thay thế một số ngành nghề, nhưng không thể thay đổi giá trị cốt lõi của con người. Là một sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, em rất may mắn khi được tham dự các buổi hội thảo công nghệ số, và em rất tâm đắc với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt của quốc gia. Đây không chỉ là kim chỉ nam mà còn là lời kêu gọi thế hệ trẻ phải chủ động làm chủ công nghệ và đặc biệt là AI một cách có trách nhiệm và nhân văn".

Nhờ câu trả lời lưu loát, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã giành giải Á hậu 3 chung cuộc và nhận được tình yêu mến của khán giả.