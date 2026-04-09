Á hậu quê Thanh Hóa vừa đăng ký casting Victoria's Secret có sắc vóc ra sao?

Á hậu Hoàng Thùy từ lâu đã được biết đến không chỉ bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp mà còn nhờ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng vẻ đẹp mang đậm cá tính. Đằng sau hình ảnh rạng rỡ ấy là cả một quá trình rèn luyện kỷ luật và lối sống khoa học mà cô duy trì trong nhiều năm. Theo chia sẻ của người đẹp, bí quyết quan trọng nhất trong hành trình giữ gìn nhan sắc chính là sự kiên trì, không chạy theo những phương pháp làm đẹp tức thời mà hướng đến giá trị bền vững.