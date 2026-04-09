Á hậu quê Thanh Hóa vừa đăng ký casting Victoria's Secret có sắc vóc ra sao?

Thứ năm, 12:36 09/04/2026 | Thời trang
GĐXH - Á hậu Hoàng Thùy ở tuổi 33 đã quyết định casting Victoria's Secret, để có được vóc dáng đẹp, cô "độ" vẻ ngoài ra sao?

Trả lời Zing, Hoàng Thùy tự tin cô đã đủ đẹp và cuốn hút nên không cần trưng trổ hàng hiệu. Á hậu 28 tuổi cho rằng không nên bỏ vài tỷ đồng ra chỉ để mua trang phục, túi xách.

Á hậu Hoàng Thùy từ lâu đã được biết đến không chỉ bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp mà còn nhờ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng vẻ đẹp mang đậm cá tính. Đằng sau hình ảnh rạng rỡ ấy là cả một quá trình rèn luyện kỷ luật và lối sống khoa học mà cô duy trì trong nhiều năm. Theo chia sẻ của người đẹp, bí quyết quan trọng nhất trong hành trình giữ gìn nhan sắc chính là sự kiên trì, không chạy theo những phương pháp làm đẹp tức thời mà hướng đến giá trị bền vững.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Hoàng Thùy giữ dáng là chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Cô ưu tiên các loại thực phẩm giàu protein như ức gà, cá, trứng kết hợp với rau xanh và trái cây tươi. Tinh bột không bị loại bỏ hoàn toàn mà được kiểm soát ở mức hợp lý, chủ yếu đến từ gạo lứt, khoai lang hoặc yến mạch. Người đẹp hạn chế tối đa đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường. Thay vào đó, cô uống nhiều nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho da và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Bên cạnh dinh dưỡng, việc tập luyện thể thao đóng vai trò không thể thiếu trong lịch sinh hoạt của Á hậu. Hoàng Thùy duy trì thói quen tập gym đều đặn, kết hợp các bài tập cardio, tập tạ và những động tác giúp tăng cường độ dẻo dai.

Đặc biệt, cô chú trọng vào các bài tập core để giữ vòng eo săn chắc và cải thiện vóc dáng tổng thể. Không chỉ dừng lại ở phòng tập, người đẹp còn yêu thích chạy bộ ngoài trời và yoga nhằm cân bằng thể chất lẫn tinh thần.

Một điểm đáng chú ý trong phương pháp làm đẹp của Hoàng Thùy là sự tối giản nhưng hiệu quả. Cô không chạy theo quá nhiều sản phẩm chăm sóc da mà tập trung vào những bước cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng.

Việc bảo vệ làn da trước tác động của tia UV được cô xem là yếu tố hàng đầu giúp ngăn ngừa lão hóa sớm. Ngoài ra, người đẹp cũng chú trọng đến giấc ngủ, bởi theo cô, ngủ đủ giấc chính là “liều mỹ phẩm tự nhiên” giúp làn da phục hồi và luôn tươi tắn.

Không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài, Hoàng Thùy còn đề cao sức khỏe tinh thần. Cô cho rằng sự tự tin và năng lượng tích cực chính là yếu tố giúp mỗi người trở nên cuốn hút hơn.

Vì vậy, người đẹp thường dành thời gian cho bản thân, đọc sách, thiền hoặc đơn giản là nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Việc giữ tâm lý thoải mái giúp cô duy trì được sự cân bằng trong cuộc sống và tránh được áp lực không cần thiết.

Có thể thấy, bí quyết làm đẹp và giữ dáng của Á hậu Hoàng Thùy không nằm ở những phương pháp phức tạp mà xuất phát từ lối sống khoa học, ý thức kỷ luật và sự hiểu rõ cơ thể mình. Đây cũng là thông điệp mà cô muốn truyền tải đến giới trẻ: hãy chăm sóc bản thân một cách bền vững, kiên trì từng ngày để đạt được vẻ đẹp khỏe mạnh và lâu dài.

