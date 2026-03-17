Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Thứ ba, 19:00 17/03/2026 | Thời trang
GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World đã kết hôn và hạnh phúc với cuộc sống làm vợ, làm mẹ. Người đẹp giờ đây bớt đi vẻ ngoài non nớt ngây thơ mà hiện tại có vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng.

Ở tuổi tròn 30, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giữ được nét đẹp nền nã, tươi trẻ nhờ bí quyết rất đơn giản mà không phải ai cũng biết.

Trong việc chăm sóc da, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ rằng cô không sử dụng quá nhiều sản phẩm phức tạp. Thay vào đó, cô chú trọng các bước cơ bản như: Làm sạch da kỹ càng, dưỡng ẩm đầy đủ, luôn dùng kem chống nắng mỗi ngày.

Đối với Đỗ Mỹ Linh, điều quan trọng không nằm ở số lượng sản phẩm, mà là sự kiên trì và phù hợp với làn da. Chính thói quen này giúp cô giữ được làn da mịn màng, ít khuyết điểm.

Khác với nhiều hoa hậu theo đuổi phong cách trang điểm đậm, Đỗ Mỹ Linh thường chọn layout nhẹ nhàng: Lớp nền mỏng, trong suốt, màu son tươi tắn, nhấn nhẹ vào đôi mắt. Phong cách này không chỉ giúp cô trông trẻ trung hơn mà còn phù hợp với hình ảnh thanh lịch mà cô theo đuổi.

Ngoài ra, người đẹp Hà thành có chế độ ăn uống lành mạnh. Một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sắc vóc của Đỗ Mỹ Linh là chế độ ăn uống: Uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh. Cô tin rằng làn da đẹp bắt đầu từ bên trong, nên dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn tập luyện nhẹ nhàng, đều đặn. Không cần tập luyện quá nặng, Đỗ Mỹ Linh duy trì vóc dáng bằng: Yoga, gym nhẹ, đi bộ. Việc vận động thường xuyên giúp cơ thể săn chắc, tinh thần thoải mái và làn da cũng trở nên rạng rỡ hơn.

Cuối cùng, Hoa hậu Việt Nam 2016 giữ tinh thần tích cực. Một bí quyết quan trọng nhưng thường bị bỏ qua chính là tâm lý. Đỗ Mỹ Linh luôn giữ lối sống tích cực, tránh căng thẳng kéo dài. Theo cô, khi bạn vui vẻ và thoải mái, vẻ đẹp sẽ tự nhiên toát ra.

Ảnh: FBNV

