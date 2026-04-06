Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người
Chọn áo không chỉ dựa vào sở thích hay màu sắc mà còn cần phù hợp với dáng người để tôn lên ưu điểm và che khuyết điểm. Dưới đây là bí quyết chọn các kiểu áo cổ phù hợp với từng dáng người, để bạn mặc đẹp mọi lúc, mọi nơi.
Áo cổ tròn
Áo cổ tròn là kiểu dáng cơ bản và phổ biến nhất, phù hợp với nhiều phong cách từ tối giản đến nữ tính. Tuy nhiên, không phải ai mặc cũng tôn dáng.
Với những người có khuôn mặt dài, cổ cao hoặc thân hình gầy, cổ tròn giúp cân đối tổng thể, tạo cảm giác đầy đặn và mềm mại hơn. Ngược lại, nếu bạn có cổ ngắn hoặc phần vai ngang, cổ tròn có thể khiến phần thân trên trông bí và kém thanh thoát.
Để khắc phục, nên chọn cổ tròn có độ rộng vừa phải, chất liệu mềm rủ để tạo độ “thoáng” thị giác.
Áo cổ chữ V
Với thiết kế tinh tế, áo cổ chữ V như ‘vũ khí’ hoàn hảo, giúp kéo dài thân trên và tôn vóc dáng thanh thoát.
Đường xẻ chữ V tạo hiệu ứng thị giác giúp cổ trông cao hơn, gương mặt thon gọn hơn, đặc biệt phù hợp với người có cổ ngắn, mặt tròn hoặc phần vai đầy đặn.
Ngoài ra, kiểu cổ này còn giúp vóc dáng trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng hơn, nhất là khi kết hợp với chất liệu rủ.
Tuy nhiên, độ sâu của cổ áo cần được cân nhắc: cổ chữ V sâu mang lại cảm giác quyến rũ, trong khi cổ chữ V nông lại phù hợp môi trường công sở.
Áo trễ vai
Áo trễ vai mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính và có phần quyến rũ nhờ khoe trọn phần vai và xương quai xanh.
Kiểu áo này đặc biệt phù hợp với những người có bờ vai thon, cổ cao và phần thân trên gọn gàng. Khi mặc, phần vai lộ ra tạo điểm nhấn giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và “thoáng” hơn.
Tuy nhiên, với người vai ngang hoặc bắp tay to, áo trễ vai có thể vô tình làm lộ khuyết điểm, khiến phần thân trên trông rộng hơn. Để cân bằng, nên chọn thiết kế có độ rủ, tay áo nhẹ hoặc chi tiết bèo nhún vừa phải.
Áo cổ vuông
Áo cổ vuông là kiểu dáng đang được ưa chuộng nhờ khả năng tạo khung dáng rõ ràng cho phần thân trên.
Với đường cắt dứt khoát, cổ vuông giúp tôn xương quai xanh và tạo cảm giác cổ cao, vai gọn hơn. Kiểu áo này đặc biệt phù hợp với người có khuôn mặt tròn hoặc phần vai mềm, vì nó tạo sự cân đối và sắc nét cho tổng thể.
Ngoài ra, cổ vuông còn mang hơi hướng cổ điển, dễ kết hợp với váy hoặc trang phục mang phong cách nữ tính, thanh lịch. Tuy nhiên, với người có vai quá góc cạnh, nên chọn thiết kế mềm mại hơn để tránh cảm giác cứng.
Cổ lệch vai
Cổ lệch vai là lựa chọn mang tính tạo điểm nhấn cao, phù hợp với những ai muốn phá vỡ sự an toàn trong trang phục. Thiết kế bất đối xứng giúp thu hút ánh nhìn vào phần vai và cổ, tạo cảm giác hiện đại và cá tính.
Kiểu áo này phù hợp với người có bờ vai cân đối và phần thân trên gọn gàng. Ngoài ra, cổ lệch vai còn giúp tổng thể trang phục bớt nhàm chán, ngay cả khi chỉ phối cùng quần hoặc váy đơn giản.
Tuy nhiên, vì tính nổi bật cao, nên tiết chế phụ kiện để tránh rối mắt.
Áo cổ lọ
Áo cổ lọ mang đến cảm giác kín đáo, thanh lịch và thường gắn với phong cách tối giản hoặc mùa lạnh. Kiểu cổ này giúp giữ ấm tốt, đồng thời tạo vẻ ngoài chỉn chu và trưởng thành.
Áo cổ lọ đặc biệt phù hợp với người có cổ cao, dáng gầy hoặc thân hình mảnh, vì nó giúp tổng thể trông đầy đặn hơn. Ngược lại, với người cổ ngắn hoặc phần thân trên đầy đặn, cổ lọ có thể khiến cơ thể trông nặng nề và thiếu thoáng.
Đội mũ gì hè 2026 để vừa chống nắng, vừa ‘có gu’?Thời trang - 1 ngày trước
Mùa hè không chỉ là câu chuyện mặc gì cho mát, mà còn là cách hoàn thiện outfit sao cho vừa gọn gàng, vừa có điểm nhấn. Trong đó, mũ là phụ kiện nhỏ nhưng lại có khả năng thay đổi toàn bộ cảm giác trang phục. Hè 2026, các kiểu mũ được ưa chuộng đều hướng đến sự tiện dụng, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.
Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắtĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - MC Ngô Mai Phương gây chú ý với hình ảnh bikini quyến rũ trong chuyến du lịch Maldives. Cô chứng minh sắc đẹp mẹ 2 con không hề thua kém ai.
Nhã Phương khoe dáng 'mẹ 3 con' trong bộ cánh 100 triệu đồngThời trang - 5 ngày trước
Xuất hiện rạng rỡ sau thời gian ở cữ, bà xã Trường Giang khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc thăng hạng và vòng eo thon gọn đáng kinh ngạc.
Bà xã Quang Hải khoe vòng cổ kim cương giá trị tiền tỷĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải, gây chú ý với vòng cổ kim cương Bvlgari giá trị. Khám phá cách cô phối hợp món trang sức xa xỉ này với nhiều outfit khác nhau.
Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhânThời trang - 2 tuần trước
GĐXH - Huyền Baby mới đây khoe lễ kỉ niệm 13 năm ngày cưới chồng doanh nhân trong không khí lãng mạn và ngọt ngào. Ngoài hôn nhân hạnh phúc, hotgirl Hà thành đời đầu còn giữ được sắc vóc trẻ đẹp.
Bóc giá set đồ dạo phố gần 400 triệu của Minh HằngĐẹp - 2 tuần trước
GĐXH - Minh Hằng gây chú ý khi diện set đồ gần 400 triệu xuống phố cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Những phụ kiện hàng hiệu như túi Salvatore Ferragamo, kính Gentle Monster tạo nên sự sang trọng cho nữ ca sĩ.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?Thời trang - 2 tuần trước
GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.
Festival of colors - Bốn mùa tỉnh thức: Bản hòa ca nghệ thuật tóc đầy cảm xúcThời trang - 3 tuần trước
GĐXH - Festival of colors là bản hoà ca đầy màu sắc rực rỡ với sự xuất hiện của các bộ sưu tập tóc độc đáo, được thực hiện bởi những nhà tạo mẫu tài năng.
Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàuThời trang - 3 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy mới đây bị lộ hình ảnh hẹn hò cùng ca sĩ nhà giàu Trịnh Thăng Bình. Ngoài chuyện tình ái, khán giả còn quan tâm đến phong cách thời trang, sở thích làm đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2022.
Gợi ý 5 công thức phối đồ với giày loafer cho nàng công sở hiện đạiThời trang - 3 tuần trước
Không chỉ mang lại sự thoải mái khi di chuyển, giày loafer còn là món đồ giúp các cô nàng hoàn thiện phong cách thời trang công sở hiện đại.
