Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người

Áo cổ tròn

Áo cổ tròn là kiểu dáng cơ bản và phổ biến nhất, phù hợp với nhiều phong cách từ tối giản đến nữ tính. Tuy nhiên, không phải ai mặc cũng tôn dáng.

Với những người có khuôn mặt dài, cổ cao hoặc thân hình gầy, cổ tròn giúp cân đối tổng thể, tạo cảm giác đầy đặn và mềm mại hơn. Ngược lại, nếu bạn có cổ ngắn hoặc phần vai ngang, cổ tròn có thể khiến phần thân trên trông bí và kém thanh thoát.

Để khắc phục, nên chọn cổ tròn có độ rộng vừa phải, chất liệu mềm rủ để tạo độ “thoáng” thị giác.

Áo cổ chữ V

Với thiết kế tinh tế, áo cổ chữ V như ‘vũ khí’ hoàn hảo, giúp kéo dài thân trên và tôn vóc dáng thanh thoát.

Đường xẻ chữ V tạo hiệu ứng thị giác giúp cổ trông cao hơn, gương mặt thon gọn hơn, đặc biệt phù hợp với người có cổ ngắn, mặt tròn hoặc phần vai đầy đặn.

Ngoài ra, kiểu cổ này còn giúp vóc dáng trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng hơn, nhất là khi kết hợp với chất liệu rủ.

Tuy nhiên, độ sâu của cổ áo cần được cân nhắc: cổ chữ V sâu mang lại cảm giác quyến rũ, trong khi cổ chữ V nông lại phù hợp môi trường công sở.

Áo trễ vai

Áo trễ vai mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính và có phần quyến rũ nhờ khoe trọn phần vai và xương quai xanh.

Kiểu áo này đặc biệt phù hợp với những người có bờ vai thon, cổ cao và phần thân trên gọn gàng. Khi mặc, phần vai lộ ra tạo điểm nhấn giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và “thoáng” hơn.

Tuy nhiên, với người vai ngang hoặc bắp tay to, áo trễ vai có thể vô tình làm lộ khuyết điểm, khiến phần thân trên trông rộng hơn. Để cân bằng, nên chọn thiết kế có độ rủ, tay áo nhẹ hoặc chi tiết bèo nhún vừa phải.

Áo cổ vuông

Áo cổ vuông là kiểu dáng đang được ưa chuộng nhờ khả năng tạo khung dáng rõ ràng cho phần thân trên.

Với đường cắt dứt khoát, cổ vuông giúp tôn xương quai xanh và tạo cảm giác cổ cao, vai gọn hơn. Kiểu áo này đặc biệt phù hợp với người có khuôn mặt tròn hoặc phần vai mềm, vì nó tạo sự cân đối và sắc nét cho tổng thể.

Ngoài ra, cổ vuông còn mang hơi hướng cổ điển, dễ kết hợp với váy hoặc trang phục mang phong cách nữ tính, thanh lịch. Tuy nhiên, với người có vai quá góc cạnh, nên chọn thiết kế mềm mại hơn để tránh cảm giác cứng.

Cổ lệch vai

Cổ lệch vai là lựa chọn mang tính tạo điểm nhấn cao, phù hợp với những ai muốn phá vỡ sự an toàn trong trang phục. Thiết kế bất đối xứng giúp thu hút ánh nhìn vào phần vai và cổ, tạo cảm giác hiện đại và cá tính.

Kiểu áo này phù hợp với người có bờ vai cân đối và phần thân trên gọn gàng. Ngoài ra, cổ lệch vai còn giúp tổng thể trang phục bớt nhàm chán, ngay cả khi chỉ phối cùng quần hoặc váy đơn giản.

Tuy nhiên, vì tính nổi bật cao, nên tiết chế phụ kiện để tránh rối mắt.

Áo cổ lọ

Áo cổ lọ mang đến cảm giác kín đáo, thanh lịch và thường gắn với phong cách tối giản hoặc mùa lạnh. Kiểu cổ này giúp giữ ấm tốt, đồng thời tạo vẻ ngoài chỉn chu và trưởng thành.

Áo cổ lọ đặc biệt phù hợp với người có cổ cao, dáng gầy hoặc thân hình mảnh, vì nó giúp tổng thể trông đầy đặn hơn. Ngược lại, với người cổ ngắn hoặc phần thân trên đầy đặn, cổ lọ có thể khiến cơ thể trông nặng nề và thiếu thoáng.