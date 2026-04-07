Những kiểu áo hoa “phủ sóng” hè 2026

Thứ ba, 07:00 07/04/2026 | Thời trang
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Mùa hè luôn là “sân chơi” của họa tiết hoa, nhưng năm 2026, xu hướng không còn thiên về sự rực rỡ quá mức mà chuyển sang những thiết kế tinh giản, dễ mặc hơn.

1. Áo hoa nhí: Dịu dàng nhưng không “bánh bèo”

Áo hoa nhí luôn là lựa chọn quen thuộc mỗi khi hè về, nhưng năm nay được làm mới theo hướng tinh tế hơn.

Những họa tiết hoa nhỏ, phân bố đều trên nền vải giúp tổng thể trông nhẹ nhàng mà không quá rườm rà. Các gam màu nền như trắng kem, xanh nhạt hay vàng pastel được ưa chuộng vì dễ tạo thiện cảm.

Cách phối đơn giản nhất:

- Áo hoa nhí + quần jeans → trẻ trung

- Áo hoa nhí + chân váy trơn → mềm mại, gọn gàng

Chỉ cần thêm sandal hoặc giày búp bê, bạn đã có một set đồ phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố.

Những kiểu áo hoa “phủ sóng” hè 2026 - Ảnh 1.

2. Áo hoa nền tối: Nổi bật theo cách tinh tế

Nếu không thích phong cách quá “ngọt”, áo hoa nền tối là lựa chọn đáng thử.

Những thiết kế nền đen, nâu hoặc xanh đậm kết hợp hoa nhỏ giúp tạo chiều sâu cho trang phục, đồng thời khiến tổng thể trông trưởng thành và sang hơn.

Kiểu áo này đặc biệt hợp với:

- Quần âu sáng màu → thanh lịch

- Quần ống rộng → hiện đại

- Chân váy midi → nữ tính nhưng không quá điệu

Áo hoa nền tối là lựa chọn dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh, kể cả môi trường công sở linh hoạt.

Những kiểu áo hoa “phủ sóng” hè 2026 - Ảnh 2.

3. Áo hoa dáng rộng: Thoải mái và hợp xu hướng

Áo hoa dáng rộng (oversized) đang là một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè 2026.

Thiết kế rộng rãi giúp tạo cảm giác thoáng mát, phù hợp với thời tiết nóng. Họa tiết hoa trên nền áo thường được tiết chế về màu sắc để không gây rối mắt.

Bạn có thể mặc theo nhiều cách:

- Thả tự nhiên với quần short → năng động

- Sơ vin nhẹ với quần suông → gọn gàng

- Khoác ngoài áo hai dây → tạo layer thú vị

Đây là kiểu áo phù hợp với những ai thích phong cách thoải mái nhưng vẫn muốn giữ nét thời trang.

Những kiểu áo hoa “phủ sóng” hè 2026 - Ảnh 3.

Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người

Mẹo chọn cổ áo phù hợp với từng dáng người

Thời trang - 12 giờ trước

Chọn áo không chỉ dựa vào sở thích hay màu sắc mà còn cần phù hợp với dáng người để tôn lên ưu điểm và che khuyết điểm. Dưới đây là bí quyết chọn các kiểu áo cổ phù hợp với từng dáng người, để bạn mặc đẹp mọi lúc, mọi nơi.

Đội mũ gì hè 2026 để vừa chống nắng, vừa ‘có gu’?

Đội mũ gì hè 2026 để vừa chống nắng, vừa ‘có gu’?

Thời trang - 2 ngày trước

Mùa hè không chỉ là câu chuyện mặc gì cho mát, mà còn là cách hoàn thiện outfit sao cho vừa gọn gàng, vừa có điểm nhấn. Trong đó, mũ là phụ kiện nhỏ nhưng lại có khả năng thay đổi toàn bộ cảm giác trang phục. Hè 2026, các kiểu mũ được ưa chuộng đều hướng đến sự tiện dụng, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắt

Nữ MC VTV lấy chồng Tiến sĩ, khoe vẻ sexy bỏng mắt

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - MC Ngô Mai Phương gây chú ý với hình ảnh bikini quyến rũ trong chuyến du lịch Maldives. Cô chứng minh sắc đẹp mẹ 2 con không hề thua kém ai.

Nhã Phương khoe dáng 'mẹ 3 con' trong bộ cánh 100 triệu đồng

Nhã Phương khoe dáng 'mẹ 3 con' trong bộ cánh 100 triệu đồng

Thời trang - 6 ngày trước

Xuất hiện rạng rỡ sau thời gian ở cữ, bà xã Trường Giang khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc thăng hạng và vòng eo thon gọn đáng kinh ngạc.

Bà xã Quang Hải khoe vòng cổ kim cương giá trị tiền tỷ

Bà xã Quang Hải khoe vòng cổ kim cương giá trị tiền tỷ

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải, gây chú ý với vòng cổ kim cương Bvlgari giá trị. Khám phá cách cô phối hợp món trang sức xa xỉ này với nhiều outfit khác nhau.

Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhân

Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhân

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Huyền Baby mới đây khoe lễ kỉ niệm 13 năm ngày cưới chồng doanh nhân trong không khí lãng mạn và ngọt ngào. Ngoài hôn nhân hạnh phúc, hotgirl Hà thành đời đầu còn giữ được sắc vóc trẻ đẹp.

Bóc giá set đồ dạo phố gần 400 triệu của Minh Hằng

Bóc giá set đồ dạo phố gần 400 triệu của Minh Hằng

Đẹp - 2 tuần trước

GĐXH - Minh Hằng gây chú ý khi diện set đồ gần 400 triệu xuống phố cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Những phụ kiện hàng hiệu như túi Salvatore Ferragamo, kính Gentle Monster tạo nên sự sang trọng cho nữ ca sĩ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

Festival of colors - Bốn mùa tỉnh thức: Bản hòa ca nghệ thuật tóc đầy cảm xúc

Festival of colors - Bốn mùa tỉnh thức: Bản hòa ca nghệ thuật tóc đầy cảm xúc

Thời trang - 3 tuần trước

GĐXH - Festival of colors là bản hoà ca đầy màu sắc rực rỡ với sự xuất hiện của các bộ sưu tập tóc độc đáo, được thực hiện bởi những nhà tạo mẫu tài năng.

Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàu

Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàu

Thời trang - 3 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy mới đây bị lộ hình ảnh hẹn hò cùng ca sĩ nhà giàu Trịnh Thăng Bình. Ngoài chuyện tình ái, khán giả còn quan tâm đến phong cách thời trang, sở thích làm đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2022.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

