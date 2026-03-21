Bóc giá set đồ dạo phố gần 400 triệu của Minh Hằng
GĐXH - Minh Hằng gây chú ý khi diện set đồ gần 400 triệu xuống phố cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Những phụ kiện hàng hiệu như túi Salvatore Ferragamo, kính Gentle Monster tạo nên sự sang trọng cho nữ ca sĩ.
Bà mẹ một con mang túi đeo chéo Double Gancini East-West của Salvatore Ferragamo. Thiết kế bằng da bê dập nổi, điểm nhấn là khóa Gancini màu vàng ở nắp gập phía trước, có thêm ngăn phụ phía sau và dây đeo linh hoạt. Sản phẩm có giá khoảng 42 triệu đồng.
Bên cạnh túi xách, nữ ca sĩ phối cùng kính mát của Gentle Monster, gọng acetate đen, tròng xám, dáng oval, thuộc bộ sưu tập 2024, giá hơn 10 triệu đồng.
Để hoàn thiện phong cách, Minh Hằng còn đeo hai vòng tay Vintage Alhambra, 5 motifs của Van Cleef & Arpels. Thiết kế chế tác từ vàng 18K kết hợp đá carnelian, mỗi chiếc có giá khoảng 160 triệu đồng theo công bố của hãng. Tổng trị giá hai vòng là 320 triệu đồng.
Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chêĐẹp - 3 giờ trước
Lợi thế ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt sáng giúp nữ ca sĩ Han Sara dễ thử nghiệm nhiều kiểu trang phục.
'Bóc giá' set đồ gần 900 triệu đồng dạo phố của Lương Thùy LinhĐẹp - 22 giờ trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng với outfit gần 900 triệu đồng, gồm áo bandeau satin, túi Dior và dây chuyền Van Cleef & Arpels. Khám phá xu hướng "đồ ngủ xuống phố" độc đáo của thời trang 2026.
Đời thực gợi cảm của Ngọc Hương 'Quỷ nhập tràng 2'Đẹp - 1 ngày trước
Ngọc Hương theo đuổi phong cách nữ tính. Nữ diễn viên hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng 2".
Hình ảnh khác lạ của Tóc Tiên sau ly hônĐẹp - 1 ngày trước
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Touliver, nữ ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với hình ảnh ngày càng trẻ trung và táo bạo.
Bạn gái Văn Thanh bị chê nhan sắc ngoài đời khác xa trên ảnhĐẹp - 2 ngày trước
Giữa những tranh luận về sự khác biệt giữa nhan sắc trong video do người đi đường ghi lại và hình ảnh tự đăng lên mạng, bạn gái Văn Thanh phản hồi thẳng thắn.
Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏeChăm sóc da - 3 ngày trước
Làn da trắng sáng, mịn màng là mong muốn của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng có được làn da đều màu. Nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể đến môi trường bên ngoài có thể khiến da sạm màu, kém tươi tắn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc và cải thiện làn da hiệu quả hơn.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.
Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vuiĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Thúy Ngân xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc nhưng lại gây ấn tượng trên màn ảnh, bên cạnh đó là phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm.
Khả Như biến hóa phong cách, ngày càng gợi cảmĐẹp - 4 ngày trước
Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, Khả Như còn ghi điểm với phong cách thời trang gợi cảm, đa dạng từ quyến rũ, thanh lịch đến cá tính.
Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024Đẹp - 5 ngày trước
Sau 2 năm giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, Nguyễn Quỳnh Anh được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.
