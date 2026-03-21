Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Bóc giá set đồ dạo phố gần 400 triệu của Minh Hằng

Thứ bảy, 13:59 21/03/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Minh Hằng gây chú ý khi diện set đồ gần 400 triệu xuống phố cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Những phụ kiện hàng hiệu như túi Salvatore Ferragamo, kính Gentle Monster tạo nên sự sang trọng cho nữ ca sĩ.

Mới đây, Minh Hằng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dạo phố cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai chọn phong cách tối giản với áo thun ba lỗ màu đen, phối cùng quần và váy tông trầm. "Chị em mình không cần nói nhiều, chỉ cần đứng chung là đủ… ồn", nữ ca sĩ hài hước chia sẻ.

Bài đăng nhận được hơn 10.000 lượt thích, gần 150 bình luận từ người hâm mộ, Nhiều khán giả dành lời khen phong cách của hai người đẹp showbiz. Trong khi Lan Ngọc giữ vẻ ngoài nhẹ nhàng, Minh Hằng tạo điểm nhấn bằng loạt phụ kiện hàng hiệu.

Bà mẹ một con mang túi đeo chéo Double Gancini East-West của Salvatore Ferragamo. Thiết kế bằng da bê dập nổi, điểm nhấn là khóa Gancini màu vàng ở nắp gập phía trước, có thêm ngăn phụ phía sau và dây đeo linh hoạt. Sản phẩm có giá khoảng 42 triệu đồng.

Bên cạnh túi xách, nữ ca sĩ phối cùng kính mát của Gentle Monster, gọng acetate đen, tròng xám, dáng oval, thuộc bộ sưu tập 2024, giá hơn 10 triệu đồng.

Để hoàn thiện phong cách, Minh Hằng còn đeo hai vòng tay Vintage Alhambra, 5 motifs của Van Cleef & Arpels. Thiết kế chế tác từ vàng 18K kết hợp đá carnelian, mỗi chiếc có giá khoảng 160 triệu đồng theo công bố của hãng. Tổng trị giá hai vòng là 320 triệu đồng.

Cách phối đồ hiệu theo hướng tinh giản, tập trung vào các thiết kế kinh điển, dễ ứng dụng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng được Minh Hằng ưa chuộng. Cô thường chọn trang phục màu trung tính, kết hợp phụ kiện đắt giá để tạo điểm nhấn thay vì phô trương tổng thể.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

Cùng chuyên mục

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê

Han Sara phong cách thời trang đẹp miễn chê

Đẹp - 3 giờ trước

Lợi thế ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt sáng giúp nữ ca sĩ Han Sara dễ thử nghiệm nhiều kiểu trang phục.

'Bóc giá' set đồ gần 900 triệu đồng dạo phố của Lương Thùy Linh

'Bóc giá' set đồ gần 900 triệu đồng dạo phố của Lương Thùy Linh

Đẹp - 22 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng với outfit gần 900 triệu đồng, gồm áo bandeau satin, túi Dior và dây chuyền Van Cleef & Arpels. Khám phá xu hướng "đồ ngủ xuống phố" độc đáo của thời trang 2026.

Đời thực gợi cảm của Ngọc Hương 'Quỷ nhập tràng 2'

Đời thực gợi cảm của Ngọc Hương 'Quỷ nhập tràng 2'

Đẹp - 1 ngày trước

Ngọc Hương theo đuổi phong cách nữ tính. Nữ diễn viên hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng 2".

Hình ảnh khác lạ của Tóc Tiên sau ly hôn

Hình ảnh khác lạ của Tóc Tiên sau ly hôn

Đẹp - 1 ngày trước

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Touliver, nữ ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với hình ảnh ngày càng trẻ trung và táo bạo.

Bạn gái Văn Thanh bị chê nhan sắc ngoài đời khác xa trên ảnh

Bạn gái Văn Thanh bị chê nhan sắc ngoài đời khác xa trên ảnh

Đẹp - 2 ngày trước

Giữa những tranh luận về sự khác biệt giữa nhan sắc trong video do người đi đường ghi lại và hình ảnh tự đăng lên mạng, bạn gái Văn Thanh phản hồi thẳng thắn.

Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Làn da trắng sáng, mịn màng là mong muốn của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng có được làn da đều màu. Nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể đến môi trường bên ngoài có thể khiến da sạm màu, kém tươi tắn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc và cải thiện làn da hiệu quả hơn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Thúy Ngân xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc nhưng lại gây ấn tượng trên màn ảnh, bên cạnh đó là phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm.

Khả Như biến hóa phong cách, ngày càng gợi cảm

Khả Như biến hóa phong cách, ngày càng gợi cảm

Đẹp - 4 ngày trước

Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, Khả Như còn ghi điểm với phong cách thời trang gợi cảm, đa dạng từ quyến rũ, thanh lịch đến cá tính.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024

Đẹp - 5 ngày trước

Sau 2 năm giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, Nguyễn Quỳnh Anh được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Thời trang

GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Đẹp
Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàu

Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàu

Thời trang
Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh

Hình ảnh hiếm lúc trẻ của NSND Lê Khanh

Đẹp
Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau Tết

Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau Tết

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top