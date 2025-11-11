Ai được tăng lương từ 1/1/2026?
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được thực hiện theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.
Lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2026
Ngày 10/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Nghị định 293/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP và có hiệu lực từ 1/1/2026.
Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, đối tượng áp dụng tăng lương tối thiểu vùng gồm:
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.
Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:
4 vùng lương tối thiểu gồm:
Vùng I: tăng 350.000 đồng, từ 4.960.000 đồng/tháng lên 5.310.000 đồng/tháng;
Vùng II: tăng 320.000 đồng, từ 4.410.000 đồng/tháng lên 4.730.000 đồng/tháng;
Vùng III: tăng 280.000 đồng từ 3.860 đồng/tháng lên 4.140.000 đồng/tháng;
Vùng IV: tăng 250.000 đồng từ 3.450.000 đồng/tháng lên 3.700.000 đồng/tháng.
Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
Mức lương tối thiểu theo giờ gồm:
Vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ;
Vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ;
Vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ;
Vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.
Cũng theo Nghị định, việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:
- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
- Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
- Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.
- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Lương tối thiểu vùng là gì?
Theo Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP: Mức lương tối thiểu vùng là mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, phải bảo đảm:
- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.
Như vậy, lương tối thiểu trả cho người lao động (chưa tính các khoản lương phụ cấp và bổ sung khác) phải ít nhất bằng tiền lương tối thiểu được quy định trong năm đó.
Trong trường hợp tiền lương tối thiểu vùng trong năm điều chỉnh tăng. Doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại mức lương trả cho người lao động. Cụ thể:
Người lao động đang được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Doanh nghiệp buộc phải tăng lương tối thiểu vùng cho họ.
Người lao động đang hưởng mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Doanh nghiệp có thể xem xét tăng hoặc không tăng lương.
GĐXH - Theo Luật Cư trú 2020, người đi thuê nhà, ở trọ được đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.
GĐXH - Một số ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là gắn liền với sự dịu dàng, ấm áp và lối sống bình thản, thanh lịch, giúp người sở hữu ngày sinh này luôn hạnh phúc theo thời gian.
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 12/11 sẽ duy trì thời tiết ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét.
Vào mùa biển động, khi sóng cao cuộn trắng bờ, ngư dân vùng bãi ngang biển Minh Tân Bắc (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bám biển mỗi ngày. Với họ, đây không chỉ là mùa sóng dữ mà còn là mùa "săn lộc biển", đem lại thu nhập khá từ những mẻ cá tôm trúng đậm.
GĐXH - Theo tử vi học, chỉ trong hai tuần tới, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn vận may thăng hoa, tiền tài dồi dào, làm đâu thắng đó, báo hiệu thời khắc "vàng" của năm Ất Tỵ 2025.
GĐXH - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã trao tặng giấy khen các ông Phan Duy Quang, Lê Văn Sanh, Lê Thanh Hùng vì có hành động dũng cảm cứu người và có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.
GĐXH - Người sở hữu những nốt ruồi này thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, dù công danh không quá rực rỡ vẫn đủ đầy, sung túc và được quý nhân phù trợ.
Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeIDĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú và quản lý cư trú sắp áp dụng từ 15/12/2025 theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc rủng rỉnh vào những ngày giữa tháng 11 năm 2025
GĐXH - Có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, có những nỗi đau không thể nói bằng lời… Đã từng tuyệt vọng khi biết bản thân mang trong mình HIV, từng phải đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh, phải bỏ xứ mà đi, nhưng chính trong những ngày tưởng chừng tăm tối nhất ấy, chị đã chọn bước ra khỏi bóng tối, để trở thành ánh sáng cho những phân đời cùng cảnh ngộ.
