Từ 1/1/2026, người lao động nhận tin vui khi tăng lương tối thiểu vùng?
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 7,2%, áp dụng từ đầu năm 2026.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026
Theo TTO, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Nội vụ chủ trì.
Mức tăng lương tối thiểu vùng là 7,2% và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là mức trùng với phương án Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ.
Theo đề xuất có 4 vùng lương tối thiểu gồm:
Vùng 1 là 5,31 triệu đồng/tháng;
Vùng 2 là 4,73 triệu đồng/tháng;
Vùng 3 là 4,14 triệu đồng/tháng;
Vùng 4 là 3,7 triệu đồng/tháng.
Như vậy, mức lương tối thiểu sẽ tăng 250.000 - 350.000 đồng (bình quân 7,2%) so với hiện hành.
Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các mức lương tối thiểu giờ gồm:
Vùng 1 là 25.500 đồng/giờ;
Vùng 2 là 22.700 đồng/giờ;
Vùng 3 là 20.000 đồng/giờ;
Vùng 4 là 17.800 đồng/giờ.
Vào ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, với mức tăng 6% so với năm 2022.
Mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng hiện nay là bao nhiêu?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng của các vùng hiện nay như sau:
- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng;
- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng;
- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng;
- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.
Lương tối thiểu vùng là gì?
Theo Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP: Mức lương tối thiểu vùng là mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, phải bảo đảm:
- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;
- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.
Như vậy, lương tối thiểu trả cho người lao động (chưa tính các khoản lương phụ cấp và bổ sung khác) phải ít nhất bằng tiền lương tối thiểu được quy định trong năm đó.
Trong trường hợp tiền lương tối thiểu vùng trong năm điều chỉnh tăng. Doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại mức lương trả cho người lao động, cụ thể:
Người lao động đang được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Doanh nghiệp buộc phải tăng lương tối thiểu vùng cho họ.
Người lao động đang hưởng mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Doanh nghiệp có thể xem xét tăng hoặc không tăng lương.
Những con giáp phóng khoáng, dễ rung độngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã sở hữu tính cách phóng khoáng, yêu sự tự do và luôn khát khao những trải nghiệm mới mẻ trong tình yêu.
Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lựcĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây không ồn ào, không khoe khoang, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, họ sớm muộn cũng gặt hái trái ngọt.
Quy định mới nhất về trường hợp bị loạn thị khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2026Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP. Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?
Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nướcĐời sống - 18 giờ trước
Theo Cục CSGT, phường có người vi phạm giao thông nhiều nhất là Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), tiếp theo là Mạo Khê (Quảng Ninh) và phường Bắc Giang (Bắc Ninh).
Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.
Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn ngườiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi bật bởi sự tự giác, họ tin rằng chỉ có rèn luyện không ngừng thì mới có thể chạm tới thành công.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất sắp tới của người lao độngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.
Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được coi là mang số mệnh phú quý. Nếu là nam thì con đường sự nghiệp hanh thông, quyền thế hiển vinh; nếu là nữ thì vượng phu ích tử, gia đình ấm êm.
Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2026, mời bạn đọc tham khảo.
Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túcĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi luôn giữ được sự lạc quan và tích cực trong mọi hoàn cảnh.
Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.