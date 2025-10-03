Từ 1/1/2026, người lao động nhận tin vui khi tăng lương tối thiểu vùng?

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026

Theo TTO, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Nội vụ chủ trì.

Mức tăng lương tối thiểu vùng là 7,2% và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là mức trùng với phương án Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ.

Theo đề xuất có 4 vùng lương tối thiểu gồm:

Vùng 1 là 5,31 triệu đồng/tháng;

Vùng 2 là 4,73 triệu đồng/tháng;

Vùng 3 là 4,14 triệu đồng/tháng;

Vùng 4 là 3,7 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu sẽ tăng 250.000 - 350.000 đồng (bình quân 7,2%) so với hiện hành.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các mức lương tối thiểu giờ gồm:

Vùng 1 là 25.500 đồng/giờ;

Vùng 2 là 22.700 đồng/giờ;

Vùng 3 là 20.000 đồng/giờ;

Vùng 4 là 17.800 đồng/giờ.

Vào ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, với mức tăng 6% so với năm 2022.

Theo đề xuất, từ ngày 1/1/2026, mức tăng lương tối thiểu vùng là 7,2%. Ảnh minh họa: TL



Mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng hiện nay là bao nhiêu?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng của các vùng hiện nay như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng;

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng;

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Lương tối thiểu vùng là gì?

Theo Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP: Mức lương tối thiểu vùng là mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, phải bảo đảm:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Như vậy, lương tối thiểu trả cho người lao động (chưa tính các khoản lương phụ cấp và bổ sung khác) phải ít nhất bằng tiền lương tối thiểu được quy định trong năm đó.

Trong trường hợp tiền lương tối thiểu vùng trong năm điều chỉnh tăng. Doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại mức lương trả cho người lao động, cụ thể:

Người lao động đang được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Doanh nghiệp buộc phải tăng lương tối thiểu vùng cho họ.

Người lao động đang hưởng mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Doanh nghiệp có thể xem xét tăng hoặc không tăng lương.

