Ai hay ăn giò lụa cần đặc biệt lưu ý điều này!
GĐXH - Giò lụa truyền thống thường được gói bằng lá chuối, nhưng một số cơ sở sản xuất hiện nay sử dụng thêm màng nhựa để định hình cây giò, hạn chế nước thấm vào và thuận tiện khi chế biến số lượng lớn.
Tuy nhiên, nếu màng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thịt trong quá trình luộc hoặc hấp kéo dài, điều người tiêu dùng cần quan tâm là vật liệu đó có phù hợp để tiếp xúc với thực phẩm ở nhiệt độ cao hay không.
Không phải loại màng nhựa nào cũng dùng được khi luộc giò
Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, Trung tâm Eric Vũ Cooking Class, chia sẻ trên VnExpress việc sử dụng màng nhựa bên trong lớp lá chuối giúp định hình cây giò và hạn chế nước lọt vào trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, sự tiện lợi này chỉ phù hợp khi vật liệu được lựa chọn đúng mục đích sử dụng.
Về nguyên tắc an toàn thực phẩm, nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm cần đáp ứng các yêu cầu tương ứng về thành phần, khả năng thôi nhiễm và điều kiện sử dụng. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), việc đánh giá độ an toàn của vật liệu bao gói phải xem xét loại thực phẩm tiếp xúc, nhiệt độ và thời gian tiếp xúc; không thể chỉ dựa vào tên loại nhựa. Việt Nam cũng có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Do đó, không thể mặc định mọi màng PE đều không an toàn khi gặp nhiệt, hay mọi màng PA/PE đều phù hợp để luộc giò. Người sản xuất cần sử dụng loại màng được xác định rõ là dùng cho thực phẩm và đáp ứng điều kiện nhiệt độ, thời gian chế biến tương ứng.
Với màng nhựa không rõ nguồn gốc, nhựa tái chế không được kiểm soát hoặc sản phẩm chỉ dành cho bảo quản ở nhiệt độ thường, không nên dùng để bọc trực tiếp thịt rồi luộc, hấp kéo dài.
Người tiêu dùng nên chọn giò lụa thế nào?
Người mua khó xác định loại nhựa bên trong cây giò chỉ bằng mắt thường. Màng bọc trong, dai hay bị co rúm không phải căn cứ đủ tin cậy để kết luận vật liệu an toàn hoặc có nguy cơ thôi nhiễm hóa chất. Nếu lớp bọc có mùi lạ, biến dạng bất thường hoặc bám dính đáng ngờ, người tiêu dùng nên thận trọng và không tiếp tục sử dụng sản phẩm khi nghi ngờ chất lượng.
Theo VOV, cách thiết thực hơn là chọn giò từ cơ sở có địa chỉ rõ ràng, thông tin sản phẩm và điều kiện sản xuất minh bạch; ưu tiên nơi có thể cung cấp thông tin về vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Khi tự làm giò tại nhà, có thể gói bằng lá chuối sạch, bảo đảm gói kín và chế biến đúng quy trình. Nếu dùng màng nhựa hỗ trợ định hình, cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để chắc chắn màng phù hợp với nhiệt độ và thời gian sử dụng.
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