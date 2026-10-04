Nguy cơ thôi nhiễm hóa chất vì dùng màng bọc thực phẩm sai cách: 5 lỗi nhiều người mắc
GĐXH - Màng bọc thực phẩm giúp bảo quản thức ăn tiện lợi nhưng không phải loại nào cũng phù hợp với mọi mục đích sử dụng. Đặc biệt, dùng màng bọc sai cách khi hâm nóng bằng lò vi sóng có thể làm tăng nguy cơ thôi nhiễm các thành phần từ vật liệu vào thực phẩm.
Trên thị trường có nhiều loại màng bọc thực phẩm với thành phần khác nhau, trong đó thường gặp vật liệu PE và PVC. Hai loại này có đặc tính khác nhau, vì vậy người tiêu dùng không nên chỉ nhìn vào độ trong hay độ dính để quyết định loại màng nào an toàn.
Màng bọc thực phẩm có thể thôi nhiễm khi nào?
PVC nguyên bản có tính cứng, vì vậy trong một số ứng dụng cần tạo màng mềm, dẻo, nhà sản xuất có thể sử dụng chất hóa dẻo. Một số chất hóa dẻo từng được sử dụng trong sản xuất PVC có thể di chuyển khỏi vật liệu, đặc biệt khi tiếp xúc với thực phẩm nhiều chất béo hoặc trong điều kiện nhiệt độ không phù hợp.
Trong khi đó, PE có cấu trúc polymer tương đối ổn định và thường không cần sử dụng chất hóa dẻo theo cách PVC mềm hóa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi loại màng PE đều có thể sử dụng tùy ý, bởi độ an toàn còn phụ thuộc vào loại nhựa, phụ gia, tiêu chuẩn sản xuất và mục đích sử dụng mà nhà sản xuất công bố.
Đáng lưu ý, nguy cơ thôi nhiễm không chỉ phụ thuộc vào bản thân vật liệu mà còn liên quan đến nhiệt độ, thời gian tiếp xúc và loại thực phẩm. Thức ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm có tính chất đặc biệt hoặc được làm nóng ở nhiệt độ cao là những trường hợp càng cần thận trọng. Phụ Nữ Mới cho hay.
Vì vậy, thay vì cố nhận biết màng bọc bằng cảm quan, người tiêu dùng nên đọc kỹ bao bì, tìm thông tin về vật liệu, mục đích sử dụng và hướng dẫn nhiệt độ của nhà sản xuất.
5 lỗi dùng màng bọc thực phẩm cần tránh
Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, sáng lập Trung tâm dạy nấu ăn Eric Cooking Class (TP HCM) chia sẻ trên VnExpress, bạn cần để ý các cách dùng cần tránh sau:
Bọc trực tiếp thức ăn nóng: Không nên dùng màng bọc thông thường để phủ lên thực phẩm vừa nấu xong khi chưa kiểm tra khả năng chịu nhiệt của sản phẩm. Với món nhiều dầu mỡ, càng cần tránh để màng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt thức ăn nóng.
Cho màng bọc vào lò vi sóng khi bao bì không cho phép: Chỉ sử dụng màng bọc trong lò vi sóng khi sản phẩm có hướng dẫn rõ ràng cho mục đích này. Khi hâm nóng, nên để màng không chạm vào thực phẩm và tạo khoảng hở để hơi nước thoát ra.
Dùng màng bọc để chứa thực phẩm quá lâu: Màng bọc chủ yếu có tác dụng hạn chế tiếp xúc với không khí, bụi bẩn và giúp thực phẩm giữ độ ẩm. Đây không phải vật liệu phù hợp để thay thế mọi loại hộp đựng thực phẩm, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ cao.
Chọn màng chỉ dựa vào độ dính hoặc độ trong: Màng càng trong, càng dính không đồng nghĩa với việc an toàn hơn. Màu sắc, độ mềm hay khả năng bám dính chỉ là đặc điểm vật lý, không đủ để xác định thành phần và chất lượng vật liệu.
Tự đốt màng để phân biệt PE và PVC: Đây không phải phương pháp nhận biết nên áp dụng trong gia đình vì tạo ra khói và sản phẩm cháy không an toàn để hít phải. Cách đáng tin cậy hơn là kiểm tra nhãn sản phẩm, thông tin nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng.
Dùng màng bọc thế nào cho an toàn?
Khi bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, nên để thực phẩm nguội bớt trước khi bọc nếu sản phẩm không được thiết kế cho thực phẩm nóng. Với các món nhiều dầu mỡ, nên ưu tiên hộp đựng thực phẩm phù hợp thay vì để màng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.
Nếu sử dụng trong lò vi sóng, cần kiểm tra biểu tượng và hướng dẫn trên bao bì. Màng bọc không nên chạm vào thực phẩm trong quá trình gia nhiệt; có thể dùng loại nắp chuyên dụng cho lò vi sóng hoặc vật liệu được nhà sản xuất xác nhận phù hợp.
Một lựa chọn khác là màng bọc sáp ong. Loại màng này có thể dùng để bọc một số thực phẩm như rau củ, bánh mì hoặc phô mai nhằm hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Tuy nhiên, không nên dùng để bọc thịt, cá sống nếu sản phẩm không thể vệ sinh đúng cách sau mỗi lần sử dụng. Màng sáp ong cũng không phù hợp với lò vi sóng hoặc thực phẩm quá nóng vì lớp sáp có thể mềm và chảy.
Màng bọc thực phẩm không phải là vật dụng nguy hiểm nếu được sử dụng đúng mục đích. Điều quan trọng nhất là không dùng một loại màng cho mọi tình huống, đặc biệt không tự ý gia nhiệt khi bao bì không ghi rõ khả năng sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh để màng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nóng, nhiều dầu mỡ là những nguyên tắc đơn giản giúp giảm nguy cơ thôi nhiễm không cần thiết.
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