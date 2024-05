Án mạng đau lòng: Anh họ bị người em đánh tử vong do mâu thuẫn tranh chấp trồng cây

Mới đây, tại xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) xảy ra sự việc đau lòng khi anh họ bị người em dùng cây tre đánh dẫn đến xuất huyết não và tử vong. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên được xác định do mâu thuẫn trong việc tranh chấp trồng keo.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 18/4, sau khi ăn sáng về, Trần Văn Can (SN 1986, trú tại thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) đi xe máy qua đoạn đường liên thôn Đồng Cống, nhìn thấy anh T.V.S (SN 1979, trú cùng thôn, là anh họ của Can) cùng vợ, chị gái và em gái đang cuốc đất trồng keo.

Khu vực xảy ra sự việc.

Lúc này, Can dừng lại hỏi chuyện dẫn đến lời qua tiếng lại cãi nhau với anh S., do mấy cây rừng trồng của anh họ vào phần đất của nhà mình. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Can dùng cây tre nhặt được gần đó đánh vào phía sau bên trái cổ khiến anh họ ngã ra đất bất tỉnh. Sau đó, Can cùng mọi người đưa anh S. tới Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn cấp cứu.

Sau khi tiến hành cấp cứu, chụp chiếu, anh S. được bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não. Lúc này nạn nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị tiếp. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh S. đã tử vong tại viện.

Đến ngày 19/4, Trần Văn Can đến Công an huyện Vân Đồn đầu thú, khai nhận về hành vi của mình. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn tiếp tục điều tra, làm rõ.

