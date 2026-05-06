Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trời
"Chiến binh" khai phá không gian sâu James Webb đã tìm thấy 3 vật thể vô cùng đặc biệt, có biệt danh là Stingray.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysic, phát hiện mới về cụm 3 vật thể được đặt tên là Stingray, tức "Cá đuối gai độc", có thể giúp giải mã bí ẩn lớn của vũ trụ: Những chấm đỏ nhỏ.
Sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian James Webb, một trong những "chiến binh" khai phá không gian sâu mạnh nhất hiện nay, các nhà khoa học đã tái tạo lại lịch sử hình thành sao của cụm Stingray.
Chúng là 3 thiên hà cực kỳ cổ xưa, tồn tại khi vũ trụ mới chỉ 1,1 tỉ năm tuổi, tức 12,7 tỉ năm về trước.
Phân tích của nhóm nghiên cứu cho thấy khoảng 100 triệu năm trước, một trong 3 vật thể - thiên hà tLRD - đã trải qua một đợt bùng nổ hình thành sao, có khả năng được kích hoạt bởi sự tương tác với thiên hà Balmer break gần đó.
Tuy nhiên, Balmer break có khối lượng lớn hơn dường như không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn tiến hóa ổn định.
Sau đó, khoảng 10 triệu năm trước, thiên hà vệ tinh nhỏ hơn - chính là thiên hà thứ 3 của cụm - đã trải qua sự gia tăng hình thành sao.
"Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm thiên hà vệ tinh đi vào hệ thống Stingray" - nhà vật lý thiên văn Rosa María Mérida của Đại học Saint Mary (Canada) giải thích.
Vào khoảng thời gian đó, một số hoạt động bất thường được quan sát thấy ở tLRD: Các đặc điểm giống "những chấm đỏ nhỏ" xuất hiện.
"Những chấm đỏ nhỏ" là các vật thể mang độ dịch chuyển đỏ cao từ vũ trụ sơ khai. James Webb từng tìm thấy nhiều lần nhưng khoa học vẫn chưa giải thích tường tận được, mặc dù nghi ngờ rằng đó là những thiên hà cổ xưa cuồng nộ hoặc các lỗ đen khổng lồ.
Các nhà khoa học tin rằng vấn đề nằm ở lỗ đen trung tâm của tLRD. Tương tác trước đó với thiên hà khổng lồ gần nó đã kích hoạt sự hình thành sao. Sau đó, với một độ trễ nhất định, đã sự kiện cung cấp năng lượng cho lỗ đen trong tLRD biến thành một "hạt nhân thiên hà đang hoạt động" (AGN) cực mạnh.
Lỗ đen đang điên cuồng nuốt vật chất này đã biến cả thiên hà thành một vật thể chuyển tiếp giữa trạng thái bình thường sang trạng thái "những chấm đỏ nhỏ", với ánh sáng cực mạnh và màu đỏ mê hoặc được tạo ra khi ánh sáng bị đẩy sang phía màu đỏ của quang phổ trong lúc nó lao nhanh ra xa chúng ta, do vũ trụ giãn nở.
Như vậy, thay vì là một loại vật thể lạ lẫm riêng biệt, "những chấm đỏ nhỏ" giờ đây lộ diện như một giai đoạn tiến hóa ngắn ngủi nhưng mãnh liệt trong đời sống của các thiên hà cổ xưa.
Phát hiện này cũng giúp lấp đầy khoảng trống kiến thức về quá trình hình thành lỗ đen siêu khối lượng trong vũ trụ.
Phát hiện hòn đảo lạ tại Nam CựcTiêu điểm - 14 giờ trước
Các nhà khoa học đã vô tình có phát hiện bất ngờ.
Khoan sâu hơn 11.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ vàng trữ lượng gần 4.000 kgTiêu điểm - 1 ngày trước
Khoảng 2,5 triệu tấn khoáng sản chứa vàng đã được phát hiện tại châu Âu.
Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sátTiêu điểm - 2 ngày trước
Đây là một vụ việc gây chấn động trong giới khảo cổ Trung Quốc.
Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ănTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Thủ khoa đại học Trung Quốc năm 1997 xuất hiện trong bộ dạng thảm thương, tóc tai lởm chởm, ăn mặc lôi thôi đi ăn xin sau 26 băm.
Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờTiêu điểm - 3 ngày trước
Cặp vợ chồng đã bật khóc sau khi xem phim chụp X-quang thú cưng của mình.
Phát hiện “nhà máy vàng” khổng lồ của Trái ĐấtTiêu điểm - 4 ngày trước
Giai đoạn sơ khai nhất trong "vòng đời" của vàng trên Trái Đất vừa được hé lộ.
Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồngTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng lại nhanh chóng rẽ sang bi kịch, đẩy ông vào tình huống suýt mất mạng ngay trong chính căn nhà mình.
Phát minh của Nga có thể thay đổi ngành năng lượng toàn cầu: Kỹ thuật chưa từng có giúp hiệu suất tăng gấp 4, biến cửa sổ, bờ tường thành máy phát điệnTiêu điểm - 5 ngày trước
Công nghệ mới mà Nga trình làng có thể thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời.
Cuộc sống của thần đồng 13 tuổi đỗ đại học danh giá hiện ra sao sau cú trượt vì nghiện game?Tiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện của Liêu Uy là một bài học đắt giá về việc nuôi dạy thần đồng, nhấn mạnh sự cân bằng giữa phát triển trí tuệ và tâm lý.
Thủy quái 145 triệu tuổi chưa rõ loài gì "trỗi dậy" ở CubaTiêu điểm - 5 ngày trước
Xương của một con thủy quái kỷ Jura đã bất ngờ lộ ra trên trần một hang động đá vôi ở phía Tây Cuba.
Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ănTiêu điểm
GĐXH - Thủ khoa đại học Trung Quốc năm 1997 xuất hiện trong bộ dạng thảm thương, tóc tai lởm chởm, ăn mặc lôi thôi đi ăn xin sau 26 băm.