Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ăn
GĐXH - Thủ khoa đại học Trung Quốc năm 1997 xuất hiện trong bộ dạng thảm thương, tóc tai lởm chởm, ăn mặc lôi thôi đi ăn xin sau 26 băm.
Thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc
Thường Học Phúc sinh năm 1979 (ở Trú Mã Điếm, Hà Nam, Trung Quốc) xuất thân trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là nông dân. Từ nhỏ, anh có học lực vượt trội so với các bạn đồng trang lứa.
Trong kỳ thi đại học (Cao khảo) năm 1997, Thường Học Phúc là thủ khoa đạt 800/900 điểm. Anh đỗ nguyện vọng 1 ngành Quản lý Thông tin ở Đại học Nhân dân Trung Quốc. 4 năm đại học, Thường Học Phúc đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, nên anh không học thạc sĩ mà đi làm để phụ giúp gia đình.
Sau khi tốt nghiệp, anh nhận được lời mời của một người bạn đến thị trấn Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để làm việc.
Tại đây, Thường Học Phúc tập trung vào công việc, không có thời gian dành cho bản thân. Ban đầu anh cho rằng, cứ làm việc chăm chỉ thì sẽ có một cuộc sống sung túc. Thế nhưng, sau một thời gian làm việc, anh nhận ra bản thân giống "người máy", sức khỏe dần suy kiệt.
Do đó, anh quyết định từ bỏ công việc lương cao. Sau một thời gian đắn đo, Thường Học Phúc mở cửa hàng kinh doanh máy tính ở Thượng Hải. Công việc làm ăn của anh thuận lợi, mang lại thu nhập cao.
Tuy nhiên, đến năm 2010 Thường Học Phúc bất ngờ giải thể cửa hàng vì cảm thấy công việc kinh doanh áp lực. "Ăn tôi cũng phải tranh thủ từng phút. Sống trong thành phố phát triển như Thượng Hải tôi cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt. Tôi khao khát được về quê, sống yên bình", anh nói.
Sau khi về quê ở Trú Mã Điếm, thay vì sống cùng gia đình, Thường Học Phúc đã dựng một căn nhà lụp xụp ở một mình và mở sạp hoa quả nhỏ. Khi biết con trai từ bỏ công việc lương cao, đóng cửa hàng về quê bán hoa quả, bố mẹ anh kịch liệt phản đối.
Trước sự phản ứng dữ dội của gia đình, anh cho biết: "Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy thoải mái, thu nhập từ việc bán hoa quả đủ để gia đình sống. Những lúc rảnh rỗi, tôi có thể đọc sách".
Khi biết tin Thường Học Phúc về quê bán hoa quả, cán bộ địa phương nhiều lần làm công tác tư tưởng để anh đi tìm một công việc khác phù hợp với năng lực, có thể cống hiến cho xã hội. Thế nhưng, anh từ chối và vẫn tiếp tục công việc bán hoa quả.
Thường Học Phúc duy trì công việc này được 7 năm. Đến năm 2017, anh kết hôn, sau đó đón con gái đầu lòng. Sau 5 năm chung sống, Thường Học Phúc và vợ ly hôn vì bất đồng quan điểm. Anh rơi vào tình trạng phá sản vì phải bồi thường cho vợ và chu cấp cho con một khoản tiền lớn.
Bi kịch khiến thủ khoa đại học trở thành ăn xin
Sau khi ly hôn, Thường Học Phúc lựa chọn cuộc sống lang bạt, ăn xin. Mặc dù bị gia đình phản đối, nhưng anh vẫn làm: "Suy nghĩ của tôi và mọi người không giống nhau. Tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống khá mệt mỏi. Tôi lựa chọn cuộc sống lang bạt để không làm phiền đến mọi người".
Cách đây gần 3 năm, một clip ghi lại cảnh Học Phúc đang đi lại trên đường phố đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Trong clip, Thủ khoa đại học một thời xuất hiện với bộ dạng lôi thôi, râu ria bờm xờm, mặt mũi lấm lem. Đáng nói, anh ta vừa đi vừa lục lọi thùng rác để kiếm ăn. Thậm chí, khi nhìn thấy Học Phúc, một số người đi đường còn không giấu nỗi ánh nhìn giễu cợt.
Đáng chú ý là khi được phóng viên đề nghị trả lời phỏng vấn, Học Phúc đã đối đáp với phong thái tự tin, ăn nói gọn gàng, hoàn toàn không giống một người thiếu thốn vật chất, phải sống tạm bợ qua ngày. Cũng từ đoạn clip, câu chuyện "thủ khoa đại học trở thành người ăn mày" của Học Phúc đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của netizen.
Câu chuyện của Học Phúc nổi tiếng đến mức có người còn tìm đến nhà giáo viên chủ nhiệm cũ của anh. Vị giáo viên này đã thể hiện niềm thương xót cho hoàn cảnh của học trò, hy vọng một ngày anh có thể quay trở với cuộc sống bình thường. Còn với gia đình Học Phúc, hẳn nhiên bố mẹ anh cũng mong mỏi ngày con trai từ bỏ lối sống lang bạt, ổn định lại cuộc sống.
Đối với nhiều người, cuộc đời Học Phúc có thể là nỗi bất hạnh khi anh ta từng là thủ khoa Đại học, làm chủ doanh nghiệp mà giờ lại chọn làm ăn mày. Thế nhưng, với Học Phúc, cuộc sống hiện tại mới là điều anh đang tìm kiếm.
Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờTiêu điểm - 8 giờ trước
Cặp vợ chồng đã bật khóc sau khi xem phim chụp X-quang thú cưng của mình.
Phát hiện “nhà máy vàng” khổng lồ của Trái ĐấtTiêu điểm - 19 giờ trước
Giai đoạn sơ khai nhất trong "vòng đời" của vàng trên Trái Đất vừa được hé lộ.
Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồngTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng lại nhanh chóng rẽ sang bi kịch, đẩy ông vào tình huống suýt mất mạng ngay trong chính căn nhà mình.
Phát minh của Nga có thể thay đổi ngành năng lượng toàn cầu: Kỹ thuật chưa từng có giúp hiệu suất tăng gấp 4, biến cửa sổ, bờ tường thành máy phát điệnTiêu điểm - 1 ngày trước
Công nghệ mới mà Nga trình làng có thể thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời.
Cuộc sống của thần đồng 13 tuổi đỗ đại học danh giá hiện ra sao sau cú trượt vì nghiện game?Tiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện của Liêu Uy là một bài học đắt giá về việc nuôi dạy thần đồng, nhấn mạnh sự cân bằng giữa phát triển trí tuệ và tâm lý.
Thủy quái 145 triệu tuổi chưa rõ loài gì "trỗi dậy" ở CubaTiêu điểm - 2 ngày trước
Xương của một con thủy quái kỷ Jura đã bất ngờ lộ ra trên trần một hang động đá vôi ở phía Tây Cuba.
Loài vật nhỏ nhất hành tinhTiêu điểm - 3 ngày trước
Đó có thể là đáp án bất ngờ với nhiều người.
Lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên cửa sổ máy bay: Chi tiết tưởng thừa lại có tác dụng không tưởngTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Những lỗ hổng nhỏ giữa các lớp kính của cửa sổ máy bay không phải là cửa bị lỗi mà đây chính là thiết kế của nhà sản xuất tạo ra.
Ước vọng không tưởng của thần đồng IQ 145, 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩTiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Thần đồng có IQ 145, 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ quyết định tiếp tục theo đuổi thêm một bằng tiến sĩ thứ hai về y học - trí tuệ nhân tạo.
Số phận người đàn ông sống trong sân bay suốt 18 năm, không ở trên bất kỳ quốc gia nàoTiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Ông trở thành người vô tổ quốc, một bóng ma mắc kẹt tại khu vực quá cảnh - nơi về mặt lý thuyết không thuộc chủ quyền hoàn toàn của bất kỳ quốc gia nào.
Cái kết bi thảm của người đàn ông nghèo bất ngờ trúng số độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồngTiêu điểm
GĐXH - Người đàn ông bất ngờ đổi đời sau khi trúng số độc đắc nhưng những lựa chọn sai lầm, khiến gia đình tan vỡ, tài sản tiêu tán và kết cục bi kịch khiến nhiều người không khỏi rùng mình.