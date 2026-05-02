Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng
GĐXH - Người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng lại nhanh chóng rẽ sang bi kịch, đẩy ông vào tình huống suýt mất mạng ngay trong chính căn nhà mình.
Giữa năm 2016, tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), câu chuyện về ông Lý Kiến Quốc (43 tuổi) từng khiến cả vùng quê xôn xao. Từ một người làm nông quanh năm gắn bó với ruộng ngô, cuộc đời ông bất ngờ đổi khác sau khi trúng số độc đắc.
Trong một lần ghé quán tạp hóa ven đường, ông tiện tay mua vài tờ vé số mà không hề kỳ vọng. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, ông choáng váng khi biết mình trúng số độc đắc lên tới 8 triệu nhân dân tệ (tương đương 30 tỷ đồng).
Số tiền khổng lồ này khiến gia đình ông từ chỗ chật vật bỗng chốc bước sang một trang mới. Ông Kiến Quốc lập tức sửa lại căn nhà cũ kỹ, mua thêm đất canh tác và gửi một phần tiền vào ngân hàng. Tuy nhiên, điều khiến người thân bất ngờ là ông không giao toàn bộ tiền cho vợ quản lý mà chia phần lớn cho hai người con trai đứng tên giữ hộ.
Giàu có không đem lại hạnh phúc
Từ ngày trở nên giàu có nhờ trúng số, vợ ông, bà Trương Mỹ Linh, từ đó bắt đầu nảy sinh cảm giác bị xem nhẹ. Trong nhiều năm chung sống, bà là người quán xuyến chi tiêu gia đình, vậy nhưng khi có tiền lớn, bà lại chỉ được chồng đưa cho một khoản nhỏ để sinh hoạt.
Sự bất mãn âm ỉ dần biến thành những cuộc cãi vã. Bà Linh cho rằng chồng thiên vị con cái, trong khi ông Kiến Quốc lại nghĩ mình làm vậy để "giữ tiền cho chắc", tránh tiêu xài hoang phí. Hai người dần trở nên lạnh nhạt, trong nhà lúc nào cũng nặng nề.
Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra vào một đêm cuối tháng 7/2017. Hôm đó, ông Kiến Quốc đi gặp bạn từ chiều muộn. Đến gần 23h vẫn chưa thấy chồng về, bà Linh càng thêm bực bội. Những suy nghĩ tiêu cực tích tụ lâu ngày khiến bà nảy sinh ý định dại dột.
Trong lúc dọn dẹp bếp, bà nhìn thấy chai thuốc trừ sâu mà gia đình vẫn dùng cho ruộng ngô. Không kiềm chế được cơn giận, bà đã lén trộn một lượng nhỏ vào đĩa thịt rang còn lại từ bữa tối, rồi đặt lại lên bếp.
Ít phút sau, ông Kiến Quốc trở về trong trạng thái hơi mệt. Không nghi ngờ gì, ông mang thức ăn ra hâm nóng rồi ngồi ăn một mình. Tuy nhiên, chỉ sau vài miếng, ông cảm thấy trong miệng có gì đó lạo xạo, vị đắng bất thường.
Sinh nghi, ông bật đèn kiểm tra kỹ và phát hiện món ăn có màu sắc khác lạ. Linh cảm chẳng lành, ông lập tức gọi người thân sang. Chỉ ít phút sau, ông bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở.
Gia đình vội vàng đưa ông đi cấp cứu trong đêm. May mắn, nhờ phát hiện sớm và được xử lý kịp thời, ông qua cơn nguy kịch.
Trước những dấu hiệu rõ ràng, sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Qua điều tra, bà Trương Mỹ Linh thừa nhận hành vi của mình xuất phát từ uất ức kéo dài vì cảm thấy bị chồng "bỏ rơi" về mặt tài chính và tình cảm.
Vụ việc khiến cả làng không khỏi bàng hoàng. Từ một gia đình từng được xem là "đổi đời ngoạn mục" sau khi trúng số, họ lại trở thành bài học cay đắng về cách quản lý tiền bạc và gìn giữ hạnh phúc.
Sau biến cố, ông Kiến Quốc dù giữ được mạng sống nhưng tinh thần suy sụp nặng nề. Số tiền trúng thưởng, thứ từng được xem là may mắn, giờ đây lại trở thành nguyên nhân đẩy gia đình ông đến bờ vực tan vỡ.
Nhiều người dân địa phương khi nhắc lại câu chuyện đều lắc đầu tiếc nuối. Bởi lẽ, giấc mơ đổi đời vốn dĩ không sai, nhưng khi thiếu sự chia sẻ và tin tưởng, nó có thể biến thành bi kịch bất cứ lúc nào.
