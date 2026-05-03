Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờ
Cặp vợ chồng đã bật khóc sau khi xem phim chụp X-quang thú cưng của mình.
Một cặp vợ chồng tại Denver (Colorado, Mỹ) đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra những bí mật tàn khốc về quá khứ của chú mèo cưng tên Hari sau gần một thập kỷ gắn bó. Tưởng rằng sự chậm chạp của Hari chỉ là dấu hiệu của tuổi già, nhưng sự thật đằng sau lại là một câu chuyện khác.
Sự việc bắt đầu vào năm ngoái khi cô Chelsea nhận thấy Hari có biểu hiện di chuyển khó khăn, thường xuyên đi khập khiễng và không còn nhanh nhẹn như trước. Được chồng của Chelsea cứu hộ từ một trại động vật vào tháng 9 năm 2017, Hari hiện được cho là khoảng 10 tuổi. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ đơn giản rằng các khớp xương của chú mèo bị cứng do tuổi tác hoặc bị bong gân thông thường.
Tuy nhiên, khi tình trạng đi khập khiễng không thuyên giảm sau một tuần dùng thuốc giảm đau, Chelsea đã quyết định đưa Hari đi chụp X-quang để kiểm tra kỹ hơn. Kết quả trả về từ bác sĩ thú y đã khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Hình ảnh phim chụp cho thấy trong cơ thể nhỏ bé của Hari có hai viên đạn súng hơi BB, một viên nằm ở chân sau bên phải và một viên nằm ngay vùng ngực. Kinh khủng hơn, kết quả chụp CT còn tiết lộ chân trước bên phải của Hari ngắn hơn chân trái do một vết gãy cũ không được điều trị từ trước khi được nhận nuôi. Các bác sĩ cũng tìm thấy nhiều vết gãy khác ở chân sau của chú mèo.
Chia sẻ với Newsweek, Chelsea nghẹn ngào cho biết cô đã khóc suốt quãng đường từ phòng khám về nhà. Cô không thể tin được rằng một chú mèo hiền lành và ngọt ngào như Hari lại từng bị bắn và hành hạ dã man khi chưa đầy 2 tuổi. Nỗi đau đớn mà con vật phải âm thầm chịu đựng trong suốt những năm qua khiến người chủ không khỏi xót xa.
Để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ, Chelsea đang nỗ lực hết sức để Hari có một cuộc sống thoải mái nhất. Hiện tại, chú mèo đang được chăm sóc vô cùng chu đáo bởi gia đình mới của mình. Tại nhà, Hari được ưu tiên sử dụng giường sưởi, có sân chơi riêng đầy nắng và các bậc thang hỗ trợ leo trèo lên đồ nội thất.
Dù từng là nạn nhân của sự bạo hành, Hari vẫn giữ được tính cách vô cùng thân thiện. Chelsea chia sẻ rằng chú mèo vẫn tỏ ra rất "quyền lực" trước các em mèo nhỏ hơn trong nhà và luôn thích quấn quýt, làm nũng chủ mỗi khi họ làm việc. Câu chuyện của Hari như một lời nhắc nhở về sự kiên cường của động vật và tình yêu thương có thể chữa lành những vết sẹo sâu sắc nhất.
Nguồn: Newsweek
Phát hiện “nhà máy vàng” khổng lồ của Trái ĐấtTiêu điểm - 11 giờ trước
Giai đoạn sơ khai nhất trong "vòng đời" của vàng trên Trái Đất vừa được hé lộ.
Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồngTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng lại nhanh chóng rẽ sang bi kịch, đẩy ông vào tình huống suýt mất mạng ngay trong chính căn nhà mình.
Phát minh của Nga có thể thay đổi ngành năng lượng toàn cầu: Kỹ thuật chưa từng có giúp hiệu suất tăng gấp 4, biến cửa sổ, bờ tường thành máy phát điệnTiêu điểm - 1 ngày trước
Công nghệ mới mà Nga trình làng có thể thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời.
Cuộc sống của thần đồng 13 tuổi đỗ đại học danh giá hiện ra sao sau cú trượt vì nghiện game?Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện của Liêu Uy là một bài học đắt giá về việc nuôi dạy thần đồng, nhấn mạnh sự cân bằng giữa phát triển trí tuệ và tâm lý.
Thủy quái 145 triệu tuổi chưa rõ loài gì "trỗi dậy" ở CubaTiêu điểm - 2 ngày trước
Xương của một con thủy quái kỷ Jura đã bất ngờ lộ ra trên trần một hang động đá vôi ở phía Tây Cuba.
Loài vật nhỏ nhất hành tinhTiêu điểm - 3 ngày trước
Đó có thể là đáp án bất ngờ với nhiều người.
Lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên cửa sổ máy bay: Chi tiết tưởng thừa lại có tác dụng không tưởngTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Những lỗ hổng nhỏ giữa các lớp kính của cửa sổ máy bay không phải là cửa bị lỗi mà đây chính là thiết kế của nhà sản xuất tạo ra.
Ước vọng không tưởng của thần đồng IQ 145, 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Thần đồng có IQ 145, 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ quyết định tiếp tục theo đuổi thêm một bằng tiến sĩ thứ hai về y học - trí tuệ nhân tạo.
Số phận người đàn ông sống trong sân bay suốt 18 năm, không ở trên bất kỳ quốc gia nàoTiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Ông trở thành người vô tổ quốc, một bóng ma mắc kẹt tại khu vực quá cảnh - nơi về mặt lý thuyết không thuộc chủ quyền hoàn toàn của bất kỳ quốc gia nào.
Cái kết bi thảm của người đàn ông nghèo bất ngờ trúng số độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồngTiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Người đàn ông bất ngờ đổi đời sau khi trúng số độc đắc nhưng những lựa chọn sai lầm, khiến gia đình tan vỡ, tài sản tiêu tán và kết cục bi kịch khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Cái kết bi thảm của người đàn ông nghèo bất ngờ trúng số độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồngTiêu điểm
GĐXH - Người đàn ông bất ngờ đổi đời sau khi trúng số độc đắc nhưng những lựa chọn sai lầm, khiến gia đình tan vỡ, tài sản tiêu tán và kết cục bi kịch khiến nhiều người không khỏi rùng mình.