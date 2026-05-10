Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau mưa dông

Miền Bắc nắng nóng từ 12/5

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia





Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 10/5 đến ngày 17/5. Theo đó, nắng nóng có xu hướng trở lại từ khoảng ngày 12/5.

Khu vực Bắc Bộ đêm 11.5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12/5, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 13/5, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Nắng nóng sẽ trở lại miền Bắc sau ngày 12/5.





Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ chiều tối và tối 12.5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 16/5, những khu vực nêu trên có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác trong giai đoạn từ đêm 11/5 đến ngày 19/5, dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết trên cả nước trong ngày 10/5

Ngày 10/5, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Trong khi mưa dông xảy ra trên diện rộng hơn ở Bắc Bộ thì Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày trước khi mưa dông xuất hiện trở lại vào chiều tối và đêm.

Ngày 10/5, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Tại khu vực đồng bằng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ dao động 26-30°C.

Đêm 10 và ngày 11/5, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng mở rộng vùng ảnh hưởng. Nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 36°C.

Trạng thái nắng nóng ở Nam Bộ được dự báo sẽ giảm dần khi từ chiều tối và tối 10/5, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Dù giúp hạ nhiệt nhưng các cơn dông chuyển mùa tại Nam Bộ cũng thường đi kèm gió giật mạnh, sét.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, dồn về chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.