Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sắp đón nắng nóng liên tục sau những ngày mưa dông
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 13/5 miền Bắc xuất hiện những điểm nắng nóng. Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ chạm mức nắng nóng 35 độ, duy trì liên tục đến ngày 15/5.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới.
Đêm qua và sáng nay, vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa dông rải rác, với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to với lượng vượt 70mm.
Đến trưa và chiều nay, vùng núi Bắc Bộ trời nhiều mây, thời tiết dịu mát, nhiệt độ không vượt quá 30 độ.
Đối với khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ do trời có nắng nên nền nhiệt cao hơn, dao động từ 31-33 độ.
Dự báo từ ngày 13/5, miền Bắc sẽ có các điểm nắng nóng. Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ chạm mức nắng nóng 35 độ và duy trì liên tục đến ngày 15/5.
Tại khu vực Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay ít mưa, trời nắng mạnh. Từ Đà Nẵng trở vào khu vực Lâm Đồng, nắng nóng xảy ra ở phường Cẩm Thành, phường Pleiku và phường Buôn Ma Thuột với mức nhiệt 35 độ.
Từ TP Huế trở ra Thanh Hóa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-33 độ.
Từ ngày 13/5, do vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì khoảng 4-5 ngày nữa. Mức nhiệt hôm nay phổ biến từ 35-36 độ, cục bộ tại miền Đông Nam Bộ có nắng nóng trên 37 độ.
Nắng nóng ban ngày làm không khí sát mặt đất nóng lên, bốc lên cao dễ gây mưa dông về chiều tối. Trong đó mưa lớn tập trung ở khu vực miền Tây Nam Bộ, cục bộ có những nơi mưa to với lượng mưa 50mm, đi kèm theo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 12/5 đến ngày 13/5:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
- Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 13/5 có nắng nóng, vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 13/5 đến ngày 21/5:
- Bắc Bộ: Từ ngày 13/5 có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14-15/5 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ khoảng đêm 16-21/5 có mưa rào và dông rải rác.
- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ khoảng ngày 13/5 đến khoảng ngày 16-17/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối ngày 17-21/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối).
- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 15-16/5. Từ chiều tối 16-21/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
