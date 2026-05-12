Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sắp đón nắng nóng liên tục sau những ngày mưa dông

Thứ ba, 07:02 12/05/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 13/5 miền Bắc xuất hiện những điểm nắng nóng. Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ chạm mức nắng nóng 35 độ, duy trì liên tục đến ngày 15/5.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới.

Đêm qua và sáng nay, vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa dông rải rác, với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to với lượng vượt 70mm.

Đến trưa và chiều nay, vùng núi Bắc Bộ trời nhiều mây, thời tiết dịu mát, nhiệt độ không vượt quá 30 độ.

Đối với khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ do trời có nắng nên nền nhiệt cao hơn, dao động từ 31-33 độ.

Dự báo từ ngày 13/5, miền Bắc sẽ có các điểm nắng nóng. Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ chạm mức nắng nóng 35 độ và duy trì liên tục đến ngày 15/5.

Tại khu vực Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay ít mưa, trời nắng mạnh. Từ Đà Nẵng trở vào khu vực Lâm Đồng, nắng nóng xảy ra ở phường Cẩm Thành, phường Pleiku và phường Buôn Ma Thuột với mức nhiệt 35 độ.

Từ TP Huế trở ra Thanh Hóa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-33 độ.

Từ ngày 13/5, do vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì khoảng 4-5 ngày nữa. Mức nhiệt hôm nay phổ biến từ 35-36 độ, cục bộ tại miền Đông Nam Bộ có nắng nóng trên 37 độ.

Nắng nóng ban ngày làm không khí sát mặt đất nóng lên, bốc lên cao dễ gây mưa dông về chiều tối. Trong đó mưa lớn tập trung ở khu vực miền Tây Nam Bộ, cục bộ có những nơi mưa to với lượng mưa 50mm, đi kèm theo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sắp có nắng nóng diện rộng. Ảnh: T.H

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sắp có nắng nóng diện rộng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 12/5 đến ngày 13/5:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 13/5 có nắng nóng, vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/5 đến ngày 21/5:

- Bắc Bộ: Từ ngày 13/5 có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14-15/5 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ khoảng đêm 16-21/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ khoảng ngày 13/5 đến khoảng ngày 16-17/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối ngày 17-21/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 15-16/5. Từ chiều tối 16-21/5, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nayThời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau mưa dông

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóng

Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?

Vụ cháy quán Volume ở phường Từ Liêm, Hà Nội: Lực lượng cứu hộ phát hiện 1 thi thể

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đã được huy động để dập lửa tại một cơ sở kinh doanh ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Sau nhiều giờ tìm kiếm trong môi trường ngập khói khí độc, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể.

Phát hiện 2 doanh nghiệp xăng dầu vi phạm

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vi phạm quy định pháp luật.

UBND xã Quốc Oai thừa nhận 20 cơ sở ở cụm nhà xưởng Phượng Cách, Sơn Trung đều có vi phạm về PCCC, môi trường, đất đai

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Đại diện UBND xã Quốc Oai cho biết, đoàn kiểm tra của xã vừa kết thúc công tác kiểm tra toàn diện về việc chấp hành pháp luật của 20 nhà xưởng hoạt động tại bãi Phượng Cách, Sơn Trung.

Gia Lai: Xe khách chở 12 người lao xuống vực, 3 người thương vong

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Ô tô tải bất ngờ tông vào đuôi ô tô khách đi cùng chiều phía trước, làm xe khách lao xuống vực trên đèo An Khê (Gia Lai). Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Chi tiết lộ trình tránh cấm đường phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam tại Hà Nội

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026, Công an TP Hà Nội áp dụng phương án tạm cấm đường và hạn chế phương tiện trên nhiều trục giao thông huyết mạch để bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Cận cảnh ấn quý – Bảo vật Quốc gia hơn 500 năm tuổi

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Ấn quý "Tuần phủ Đô tướng quân" có tuổi đời hơn 500 năm, được đúc vào năm 1515 dưới thời vua Hồng Thuận nhà Hậu Lê. Bảo vật Quốc gia này được bảo quản nghiêm ngặt, chỉ trưng bày trong những dịp đặc biệt tại địa phương.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân phải thận trọng đề phòng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa khiến thời tiết thay đổi liên tục. Theo đó, đối tượng người già, trẻ nhỏ rất dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 11/5: Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID; Lưu ý quan trọng khi dùng thẻ BHYT để tránh bị phạt tiền từ ngày 15/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người dân có tài khoản ngân hàng và định danh điện tử VNeID nên thực hiện sớm cập nhật; Từ ngày 15/5, nếu sử dụng thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, cá nhân có thể bị phạt tới 5 triệu đồng.

Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thời sự - 1 ngày trước

Quá trình khám nghiệm, Công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là do ông N.X.H. để lại trong tủ phòng khách căn nhà cấp 4 bên Quốc lộ (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa). Nguyễn nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Vừa thi học kỳ xong, nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong: Hoàn cảnh khó khăn, sống cùng ông nội

Thời sự - 1 ngày trước

Sau khi hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2, H. đi đá bóng cùng bạn, không may gặp nạn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
