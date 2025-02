Bắc Kạn: Va chạm giao thông khiến một người tử vong

1 ngày trước

Thời tiết ngày diễn ra giải chạy Run With Me cuối tuần này có thể xuất hiện mưa nhỏ, trời rét, độ ẩm không khí cao từ 76-95%. Từ chiều Chủ Nhật (23/2), trời chuyển rét buốt do đón không khí lạnh tăng cường.