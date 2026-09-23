Bạn trai đòi tiền và quà suốt 2 năm, cô gái chi hơn 13 tỷ rồi mới phát hiện sự thật phũ phàng

Trong tình yêu người phụ nữ luôn là những người cho đi nhiều hơn và thường hay vị tha, bỏ qua những lỗi lầm của người đàn ông. Dĩ nhiên chẳng có ai là hoàn hảo nên việc tự nhận ra điều sai và quyết tâm sửa chữa là một điều tuyệt vời, theo Lao Động.

Nhưng sự bao dung cũng cần đi cùng tỉnh táo, bởi đôi khi điều cần nhìn rõ không phải là một lỗi lầm nhất thời mà là bản chất và mục đích thực sự phía sau một mối quan hệ.

Câu chuyện của cô Li (Bắc Kinh, Trung Quốc) là một trường hợp như vậy. Trong 2 năm yêu nhau, cô đã chi một khoản tiền lên tới hơn 14 tỷ đồng cho bạn trai. Chỉ đến khi phát hiện một sự thật khiến cô quyết định chia tay, Li mới nhìn lại tất cả những gì mình đã cho đi và nhận ra có lẽ mình đã hiểu người yêu quá muộn.

Cuộc tình bắt đầu từ một chuyến xe

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, cô Li ở Bắc Kinh quen Deng sau một lần anh này chở cô bằng xe.

Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ kéo dài khoảng 2 năm. Trong thời gian yêu nhau, Li nhiều lần mua những món quà có giá trị cho bạn trai, từ giày thể thao, túi xách đến tiền mặt.

Tổng giá trị số quà và tiền mà Li cho biết đã trao cho Deng lên tới khoảng 553.000 USD, tương đương hơn 14 tỷ đồng.

Theo lời Li, Deng thường xuyên gợi ý cô mua quà hoặc đưa tiền, đồng thời khiến cô cảm thấy nếu muốn tiếp tục mối quan hệ thì cần đáp ứng những yêu cầu này.

Ban đầu, Li vẫn tin rằng đó là cách người yêu thể hiện nhu cầu trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm, cô phát hiện Deng đang sống cùng một người phụ nữ khác.

Phát hiện này khiến Li quyết định chấm dứt mối quan hệ. Cùng lúc đó, cô cho rằng những gì mình đã bỏ ra trong thời gian yêu đương cần được hoàn trả.

Li bị bạn trai đánh vì chia tay đòi quà. Ảnh: Weibo

Chia tay, cô gái yêu cầu trả lại toàn bộ quà và tiền

Sau khi đường ai nấy đi, Li yêu cầu Deng trả lại số tiền mặt cùng những món quà đắt tiền mà cô từng tặng. Thế nhưng, theo lời kể của Li, thay vì giải quyết yêu cầu này, Deng đã hành hung cô.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Li quyết định đưa vụ việc ra tòa và cáo buộc bạn trai cũ có hành vi bạo lực. Khi biết Li khởi kiện, Deng tiếp tục tìm đến nhà cô. Theo lời tố cáo của Li, tại đây anh ta lại đánh cô.

Từ một cuộc tình kéo dài 2 năm, mối quan hệ giữa hai người vì thế chuyển thành tranh chấp tiền bạc, tài sản và cáo buộc bạo lực.

Bạn trai cũ nói tiền được dùng chung

Về phía Deng, anh không đồng ý với cách Li mô tả số tiền và quà tặng. Deng cho rằng hai người từng có tài khoản chung và khoản tiền Li chuyển vào được sử dụng cho cả hai, chứ không phải toàn bộ đều là tiền cô cho riêng anh.

Anh cũng giải thích rằng một số món đồ đắt tiền mà Li mua thực chất được sử dụng khi hai người ở bên nhau. Khi không đi cùng, Li vẫn là người giữ những món đồ đó.

Trong khi đó, trước cáo buộc liên quan đến việc hành hung bạn gái cũ, Deng không đưa ra phản hồi cụ thể. "Tôi muốn cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Cô ấy quấy rối tôi quá lâu rồi", Deng nói.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, không chỉ bởi số tiền hơn 13 tỷ đồng được nhắc tới mà còn vì diễn biến căng thẳng sau khi hai người chia tay.

Vụ việc cũng đặt ra những tranh luận về ranh giới giữa quà tặng trong thời gian yêu nhau, tiền được sử dụng chung và nghĩa vụ hoàn trả tài sản khi một mối quan hệ chấm dứt.

Những kiểu đàn ông tuyệt đối không nên yêu

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được bản chất của một ai đó. Tình yêu to lớn nhưng không vĩ đại đến mức như vậy. Nếu nửa ấy của bạn có những tật xấu sau thì đừng bao giờ hy vọng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên họ, theo Giáo dục và Thời đại.

Người đàn ông muốn kiểm soát và muốn nắm giữ đa phần là vì cái tôi của họ quá lớn. Họ đòi hỏi cái gì cũng phải theo ý họ và buộc người phụ nữ phải chấp nhận. Ảnh minh họa

Thích "vạch lá tìm sâu"

Đừng bao giờ dây dưa với những anh chàng chỉ giỏi bắt lỗi người khác, ngoại trừ chính mình. Anh ta sẽ khiến bạn thấy phát ốm vì luôn phải cẩn thận đến từng nanomet kẻo lại bị anh ta "vạch lá tìm sâu."

Kiểu người như thế không có thời gian để chăm sóc hay chiều chuộng bạn vì anh ta luôn dành những giây phút quý báu để săm soi, chê trách và lần mò tìm ra điểm xấu của người khác.

Giỏi "đâm sau lưng"

Có thể đối với bạn, anh ta rất ngọt ngào, chiều chuộng hết mực nhưng khi vắng mặt bạn một cái là anh ta hiện nguyên hình là kẻ dối trá, đâm sau lưng ngay.

Anh ta sẽ rêu rao những lời không hay về bạn, thậm chí có thể còn đơm đặt những câu chuyện để nhằm hạ bê danh dự và uy tín của bạn nữa.

Trầm trọng hơn, anh ta còn lén lút hẹn hò người khác sau lưng bạn. Nếu ở bên một người như thế, thế giới của bạn sẽ trở nên nặng nề và đầy những lời dối trá.

Người muốn kiểm soát bạn

Nhiều chị em phụ nữ lại có những cảm nhận sai về vấn đề này. Họ cho rằng, khi người đàn ông muốn kiểm soát mình là vì sợ mất và vì họ yêu mình say đắm. Từ đó cứ bị cuốn đi theo những lối suy nghĩ ích kỷ của chàng và chấp nhận tất cả. Nhưng không hẳn là thế!

Người đàn ông muốn kiểm soát và muốn nắm giữ đa phần là vì cái tôi của họ quá lớn. Họ đòi hỏi cái gì cũng phải theo ý họ và buộc người phụ nữ phải chấp nhận. Khi yêu lâu và cưới nhau về bạn mới cảm thấy rõ ràng những vấn đề mà mình gặp phải.

Người dẻo miệng

Kiểu người này luôn nói lời đường mật và giả bộ tận tụy với mỗi một cô gái. Sự dẻo mồm lại khiến nhiều cô gái "yêu bằng tai" vẫn cứ thích kiểu đàn ông này, giống như bị mê hoặc, có khi còn đứng từ xa ngưỡng mộ và yêu si mê anh chàng.

Đây là người không bao giờ có lòng chung thủy, chân thành, vì vậy hãy cân nhắc vào những lời nói của các anh chàng này.



