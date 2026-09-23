Cận giờ cưới, cô dâu cởi váy cưới bỏ đi khi biết danh tính người chú rể chọn làm phù dâu

Nhắn tin, liên lạc với người yêu cũ và tìm cách trả thù họ thường đứng đầu danh sách các việc người ta hay làm hậu chia tay. Các chuyên gia đồng ý rằng loại hành vi này không chỉ không có tác dụng đối với quá trình chữa lành mà còn có thể cực kỳ có hại, theo Thanh Niên.

Tuy nhiên, trong số tất cả "sai lầm" có thể mắc phải thì việc không bỏ theo dõi, không hủy kết bạn với tình cũ trên Instagram, Snapchat, Facebook… để lại "trái đắng" nhất.

Câu chuyện của một chú rể ở Trung Quốc là ví dụ điển hình. Chỉ vì giữ mối quan hệ bạn bè với người yêu cũ, anh đã đưa cô đến làm phù dâu trong chính đám cưới của mình. Quyết định tưởng như để "giúp đỡ" lại khiến cô dâu nổi giận, cởi bỏ váy cưới và bỏ đi ngay trước giờ làm lễ.

Cô dâu khó tìm phù dâu, chú rể chủ động nhận lời giúp

Câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc, bắt đầu từ một cuộc hẹn hò giấu mặt. Chàng trai và cô gái sau lần gặp đầu tiên đều có ấn tượng tốt về nhau.

Họ nhận thấy đối phương phù hợp để tiến tới hôn nhân nên nhanh chóng xác định mối quan hệ. Với sự ủng hộ của gia đình hai bên, đám cưới cũng được lên kế hoạch.

Khi ngày trọng đại đến gần, cô dâu bắt đầu chuẩn bị những công việc cuối cùng. Một trong những vấn đề khiến cô đau đầu là tìm người làm phù dâu.

Những người bạn thân thiết, đồng trang lứa với cô phần lớn đều đã lập gia đình. Vì thế, cô không dễ tìm được một người vừa thân thiết vừa phù hợp để đứng cạnh mình trong ngày cưới.

Thấy vợ sắp cưới lo lắng, chú rể chủ động nhận phần việc này. Anh trấn an cô rằng cứ yên tâm chuẩn bị cho đám cưới, chuyện tìm phù dâu cứ để anh lo. Cô dâu tin tưởng chồng tương lai nên không hỏi thêm.

Không ai ngờ, chính sự "giúp đỡ" này lại trở thành nguyên nhân khiến đám cưới đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Cô dâu cởi váy cưới khi biết danh tính phù dâu chú rể mượn.

Đến ngày cưới, cô dâu chết lặng khi nhìn thấy phù dâu

Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, cô dâu bất ngờ phát hiện người được chú rể sắp xếp làm phù dâu không phải một người bạn mới quen hay họ hàng nào đó.

Đó chính là bạn gái cũ của chú rể. Cô dâu lập tức nổi giận. Cô không thể hiểu tại sao người đàn ông chuẩn bị kết hôn với mình lại có thể âm thầm đưa người từng yêu anh đến đứng cạnh cô trong ngày trọng đại.

Đối mặt với chất vấn của vợ sắp cưới, chú rể cố giải thích. Anh nói rằng thời gian tổ chức đám cưới đã cận kề nhưng anh không tìm được người phù hợp. Trong lúc bí bách, anh mới nhờ bạn gái cũ giúp đỡ.

Theo lời chú rể, giữa anh và người yêu cũ hiện tại không còn quan hệ tình cảm. Hai người chỉ coi nhau như bạn bè bình thường. Anh cũng mong cô dâu đừng suy nghĩ quá nhiều và tin tưởng mình. Nhưng lời giải thích ấy không thể khiến cô dâu bình tĩnh.

Cô dâu quyết định bỏ đi

Trong mắt cô dâu, nếu thực sự không tìm được phù dâu, chú rể hoàn toàn có thể nói chuyện thẳng thắn với cô. Một đám cưới không nhất thiết phải có phù dâu.

Điều khiến cô tổn thương hơn cả là chú rể đã tự ý quyết định một việc nhạy cảm như vậy mà không hề nói với cô. Đặc biệt, người anh chọn lại là người từng có quan hệ tình cảm với mình.

Cô dâu cho rằng hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với mình ngay trước ngày cưới. Cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, cô quyết định cởi bỏ váy cưới dù hôn lễ đã đến sát giờ.

Chú rể cùng nhóm phù rể vội vàng đuổi theo để thuyết phục. Anh cố giải thích, mong cô bình tĩnh và quay trở lại tiếp tục hôn lễ nhưng mọi lời nói lúc này dường như đều không còn tác dụng.

Cô dâu quyết định bỏ đi vì bị tổn thương khi chú rể đã tự ý quyết định một việc nhạy cảm như vậy mà không hề nói với cô.

Chú rể đưa thêm tiền sính lễ, cô dâu vẫn quay lưng

Trong lúc tình hình không thể cứu vãn, chú rể thậm chí còn đưa thêm tiền sính lễ cho cô dâu với hy vọng có thể khiến cô nguôi giận. Thế nhưng hành động này lại khiến cô càng phẫn nộ.

Cô ném bó hoa cưới cùng số tiền xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người. Bó hoa và tiền nằm vương vãi trên mặt đất, còn cô dâu không quay đầu lại.

Chú rể đứng phía sau, hoàn toàn bất lực. Người đàn ông vốn muốn giúp vợ tương lai giải quyết một rắc rối nhỏ cuối cùng lại phải nhìn cô dâu bỏ đi ngay trước giờ tổ chức hôn lễ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở việc cô dâu có chấp nhận phù dâu hay không, mà nằm ở cách chú rể xử lý sự việc.

Nếu thực sự chỉ coi người yêu cũ là bạn bè, anh vẫn nên trao đổi trước với cô dâu. Việc tự ý đưa người từng yêu mình đến làm phù dâu rồi chỉ thông báo khi mọi chuyện đã cận kề khiến cô dâu rơi vào thế bị động.

Đặc biệt, một đám cưới vốn là ngày mà cô dâu muốn được thoải mái và vui vẻ. Việc phải đứng cạnh người yêu cũ của chồng tương lai chắc chắn có thể khiến cô cảm thấy khó xử.

Một số ý kiến khác lại cho rằng phản ứng của cô dâu quá quyết liệt. Dù có bất đồng, hai người vẫn có thể lựa chọn một cuộc nói chuyện bình tĩnh thay vì hủy bỏ hôn lễ ngay sát giờ.

Cân nhắc khi làm bạn với người yêu cũ sau chia tay

Việc làm bạn với người yêu cũ có thể gây ra nhiều rắc rối cho bản thân trong tương lai. Ảnh minh họa



Sau khi chia tay, nhiều người thường đắn đo với việc có nên làm bạn với người yêu cũ hay không. Đây là giải pháp nhất thời để xoa dịu cảm xúc nhưng lại gây ra nhiều rắc rối cho bản thân trong tương lai, theo Lao Động.

Rơi vào mối quan hệ mập mờ

Nhiều người chọn làm bạn với người cũ vì không muốn chấm dứt một cách đột ngột hoặc chưa quen với cảm giác thiếu vắng người từng luôn bên cạnh. Họ cho rằng việc làm bạn sẽ giảm bớt nỗi đau khi chia tay, tuy nhiên thực tế suy nghĩ này mang đến nhiều tiêu cực cho cuộc sống cá nhân.

Việc tiếp tục làm bạn với đối phương sau khi chia tay sẽ khiến chúng ta dễ khơi gợi những cảm xúc dành cho đối phương. Điều này xảy đến khi chúng ta mất cảm giác, dần thấy thoải mái về sự bầu bạn với người cũ nhưng không nghĩ đến việc đang rơi vào mối quan hệ mập mờ, không phân định được giới hạn giữa tình bạn và tình yêu.

Gieo cho nhau hi vọng viển vông

Quyết định chia tay thông thường không phải là lựa chọn của cả hai người. Đa phần là một người bị bỏ rơi, và người đó thường sẽ muốn hàn gắn lại mối quan hệ.

Tuy điều này không lúc nào cũng đúng nhưng rất có thể người yêu cũ vẫn còn tình cảm với bạn và mong muốn hàn gắn lại. Nếu một trong hai không có ý định quay lại, việc đi chơi hay nói chuyện thường xuyên có thể gây ra hiểu lầm, khiến đối phương ôm hi vọng quay lại với bạn.

Khó bắt đầu mối quan hệ mới

Sau khi chia tay, bạn cần không gian riêng chữa lành tổn thương và sẵn sàng với một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, việc làm bạn với người yêu cũ sẽ không có lợi và cũng nảy sinh nhiều hoài nghi với những người đang có ý với bạn.

Họ có thể nghĩ rằng chúng ta vẫn còn quan tâm người cũ và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Điều này chắc chắn sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội tìm kiếm người phù hợp.