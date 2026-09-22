Mẹ đi bước nữa ở tuổi 77, con trai liền từ mặt vì 'không thể để mọi người cười nhạo'

Mẹ tái hôn ở tuổi 77, con trai không thể chấp nhận

Câu chuyện xảy ra tại huyện Tân Tài, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Qian, con gái út của bà cụ, đã tìm đến chương trình "Sự giúp đỡ của Tiểu Lệ" để mong anh trai thay đổi thái độ và quan tâm đến mẹ, theo VTC News.

Qian là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Khi chị còn nhỏ, cha bị đột quỵ rồi nằm liệt giường. Một mình mẹ Qian vừa chăm chồng bệnh tật vừa nuôi các con. Suốt 8 năm, bà kiên trì chăm sóc chồng cho đến khi ông qua đời. Sau đó, bà sống một mình trong nhiều năm.

Khoảng 3 năm trước, thông qua người quen giới thiệu, bà gặp người chồng hiện tại. Hai người dần nảy sinh tình cảm rồi đăng ký kết hôn.

Theo Qian, cuộc hôn nhân mới khiến mẹ vui vẻ và yêu đời hơn. Các con gái đều mừng vì bà có thêm một người đồng hành khi tuổi đã cao.

Tuy nhiên, người con trai cả lại phản đối gay gắt. Anh cho rằng việc mẹ tái hôn ở tuổi U80 khiến bản thân mất mặt và không thể chấp nhận lựa chọn của bà.

Đối với một người mẹ đã dành phần lớn cuộc đời chăm sóc chồng con, sự lạnh nhạt ấy có lẽ còn khiến bà đau lòng hơn cả bệnh tật. Ảnh minh họa

Mẹ nhập viện, con trai vẫn không hỏi một câu

Đầu năm nay, bà cụ bất ngờ bị xuất huyết dạ dày và phải cấp cứu. Trong khi đó, người chồng hiện tại của bà cũng bị xuất huyết não, không thể chăm sóc vợ.

Các con gái thay phiên nhau chăm nom mẹ. Riêng người con trai cả không đến bệnh viện, cũng không gọi điện hỏi tình hình sức khỏe.

Khi MC Tiểu Lệ đến thăm, bà cụ vẫn vui vẻ nhắc đến các con gái và tự hào nói rằng họ rất yêu thương mình, nhưng khi nhắc đến con trai, bà chỉ thở dài: "Nó thậm chí còn không gọi điện".

Đối với một người mẹ đã dành phần lớn cuộc đời chăm sóc chồng con, sự lạnh nhạt ấy có lẽ còn khiến bà đau lòng hơn cả bệnh tật.

"Mẹ đã tái hôn nên tôi không cần phụng dưỡng"

Người con trai cả cho rằng mẹ đã có chồng mới, hiện sống cùng người khác và đã được pháp luật công nhận quan hệ hôn nhân. Vì vậy, anh cho rằng mình không còn nghĩa vụ chăm sóc mẹ.

"Tôi không cần phụng dưỡng người mẹ đã tái hôn", anh khẳng định.

Anh cũng cho biết bản thân là doanh nhân, rất coi trọng thể diện và không muốn người khác cười nhạo chuyện mẹ tái hôn ở tuổi U80.

Theo lời người con trai, trước đây anh từng gửi tiền cho mẹ, lắp điều hòa và hỗ trợ một số việc. Nhưng sau khi mẹ muốn xây nhà, chuyển nhà rồi quyết định tái hôn, anh ngày càng khó chấp nhận.

Câu chuyện sau đó gây tranh luận trên mạng xã hội, không chỉ về tình cảm gia đình mà còn liên quan đến nghĩa vụ pháp lý của con cái.

Luật sư Tập Tuấn Kỳ cho biết theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nghĩa vụ cấp dưỡng của con cái dựa trên quan hệ huyết thống. Việc cha hoặc mẹ tái hôn không làm mất đi quan hệ này. Do đó, cha mẹ có cuộc hôn nhân mới không đồng nghĩa con cái đương nhiên được chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Cuối cùng, con trai hứa sẽ chăm sóc mẹ

Sau nhiều lần được MC Tiểu Lệ thuyết phục, người con trai cả cuối cùng đã thay đổi thái độ. Anh đồng ý quay lại chăm sóc mẹ và nói: "Con sẽ chăm sóc mẹ. Con sẽ chăm sóc khi mẹ trở về nhà!".

Với người mẹ 77 tuổi, có lẽ điều bà mong muốn không phải tiền bạc hay vật chất mà đơn giản chỉ là được các con quan tâm.

Sau cả một đời hy sinh cho gia đình, khi bước vào tuổi già, ai cũng mong có một người đồng hành và những đứa con vẫn nhớ đến mình. Một cuộc điện thoại hỏi han hay một lần ghé thăm đôi khi cũng đủ để cha mẹ cảm nhận rằng họ chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.

5 đặc điểm điển hình của đứa trẻ lớn lên dễ bất hiếu

Những đứa trẻ ích kỷ thường chỉ quan tâm đến bản thân, không để ý đến cảm xúc và sự vất vả của người khác. Chúng có xu hướng đòi hỏi nhiều hơn là cho đi. Ảnh minh họa

1. Vô ơn, không biết trân trọng công lao của cha mẹ

Một trong những dấu hiệu đầu tiên của trẻ bất hiếu chính là sự vô ơn. Khi còn nhỏ, những đứa trẻ này ít khi bày tỏ sự biết ơn với cha mẹ, xem những điều mình nhận được là hiển nhiên. Lớn lên, chúng càng không có thói quen nói lời cảm ơn hay thể hiện sự quan tâm với người đã hy sinh cả đời vì mình, theo Thanh niên Việt.

Những đứa trẻ này thường không nhận ra rằng, mỗi bữa cơm, mỗi món quà, mỗi sự hy sinh của cha mẹ đều đáng trân trọng. Thói quen vô ơn có thể khiến trẻ dễ dàng lạnh nhạt với gia đình, thậm chí khi trưởng thành còn có thể quay lưng lại với cha mẹ.

2. Ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân

Những đứa trẻ ích kỷ thường chỉ quan tâm đến bản thân, không để ý đến cảm xúc và sự vất vả của người khác. Chúng có xu hướng đòi hỏi nhiều hơn là cho đi.

Ngay từ nhỏ, nếu trẻ thường xuyên có những biểu hiện như không muốn chia sẻ đồ chơi, không quan tâm đến người khác hay chỉ thích làm theo ý mình mà không để ý đến suy nghĩ của cha mẹ, thì rất có thể đây là dấu hiệu của một đứa trẻ thiếu lòng hiếu thảo sau này.

3. Cãi lời, không tôn trọng cha mẹ

Sự bất hiếu không chỉ thể hiện qua hành động mà còn qua lời nói. Những đứa trẻ thường xuyên cãi lời cha mẹ, không tôn trọng lời khuyên bảo, thậm chí tỏ thái độ coi thường, có thể sẽ trở thành những người con bất hiếu khi lớn lên.

Ban đầu, có thể chỉ là những lần tranh cãi nhỏ, nhưng nếu không được điều chỉnh kịp thời, trẻ sẽ dần trở nên ngang ngược, coi thường những lời dạy bảo của cha mẹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình mà còn khiến trẻ khó hình thành nhân cách tốt trong xã hội.

4. Sống vô trách nhiệm với gia đình

Một đứa trẻ bất hiếu thường không có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình. Khi cha mẹ cần giúp đỡ, chúng thường phớt lờ hoặc viện lý do để trốn tránh. Khi trưởng thành, chúng có thể lảng tránh nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ già, không quan tâm đến gia đình, chỉ sống cho riêng mình. Nhiều bậc cha mẹ vì thương con mà không rèn luyện cho con tinh thần trách nhiệm từ nhỏ, để rồi khi về già lại phải sống trong cô đơn và thiếu thốn tình cảm.

5. Thiếu sự kiên nhẫn, dễ nổi nóng với cha mẹ

Người hiếu thảo thường nhẫn nại, kiên trì trong cách đối xử với cha mẹ, đặc biệt là khi họ già đi và trở nên yếu đuối hơn. Ngược lại, những đứa trẻ bất hiếu thường dễ mất kiên nhẫn, bực bội khi cha mẹ cần sự giúp đỡ hay khi họ không còn nhanh nhẹn như trước.

Chúng có thể lớn tiếng, khó chịu hoặc thậm chí là xúc phạm cha mẹ chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Điều này khiến cha mẹ vừa tổn thương về tinh thần, vừa sống trong cảm giác cô đơn, buồn tủi.

Con cái hiếu thảo hay bất hiếu không chỉ phụ thuộc vào bản chất của chúng mà còn là kết quả của quá trình giáo dục từ gia đình. Đừng để đến khi về già, cha mẹ phải sống trong nỗi cô đơn, hối hận chỉ vì đã quá dễ dãi với con khi còn nhỏ. Đừng để câu "Thôi kệ…" trở thành nguyên nhân đẩy gia đình vào bi kịch. Hãy dạy con biết yêu thương, trân trọng gia đình ngay từ hôm nay!