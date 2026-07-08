Bảo Tín Minh Châu thông báo nóng tới toàn bộ khách hàng liên quan đến việc mua bán vàng
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là giao dịch qua mạng.
Bảo Tín Minh Châu thông báo nóng tới toàn bộ khách hàng liên quan đến việc mua bán vàng
Ngày 8/7, Bảo Tín Minh Châu ra thông báo tới khách hàng có nhu cầu mua, bán vàng với thương hiệu.
Theo dó, thời gian gần đây, một số fanpage giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tiếp tục quay trở lại với kịch bản lừa đảo được dàn dựng ngày càng tinh vi, đăng tin "khuyến mãi tặng vàng", tư vấn mua hàng online, thậm chí có tích xanh.
Bảo Tín Minh Châu thông tin, fanpage giả mạo gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống, dễ gây nhầm lẫn ngay cả với những khách hàng đã từng mua hàng chính hãng tại BTMC, ảnh hưởng và thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi của Quý khách hàng.
Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng, BTMC khuyến cáo: BTMC không có chương trình khuyến mãi tặng vàng, giảm giá sâu/livestream bán vàng miếng/nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long trong thời điểm hiện tại; BTMC không giao dịch online vàng miếng và nhẫn tròn trơn.
Để phòng tránh bị lừa đảo, Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo
Kiểm tra kỹ tên fanpage, dấu xác minh và lịch sử hoạt động.
Không chuyển khoản/đặt cọc mua vàng cho các tài khoản mạo danh.
Chủ động liên hệ hotline hoặc đến cửa hàng để xác thực thông tin.
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