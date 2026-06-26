Hà Nội: Khai trương không gian 'Huế thương', mang đặc sản Huế đến tận tay du khách, người tiêu dùng Thủ đô

Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, không để xảy ra biến động bất hợp lý trong những tháng cuối năm 2026 GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2515/UBND-KT về việc thực hiện công tác điều hành giá trên địa bàn trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình đưa sản phẩm vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua mô hình kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và livestream trên nền tảng số của Cục QL&PTTTTN.

Tại gian hàng, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Huế được lựa chọn là chủ đề của chương trình lần này nhằm giới thiệu đến công chúng một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về ẩm thực, làng nghề và nghệ thuật truyền thống vẫn được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng quảng bá sản phẩm từ Huế.

Thông qua các sản phẩm tiêu biểu, "Huế thương" mong muốn kể câu chuyện về bản sắc địa phương bằng chính những sản vật gắn với đời sống thường nhật, giúp người tiêu dùng hiểu hơn về văn hóa và con người vùng đất cố đô.

Không gian trưng bày quy tụ nhiều đặc sản nổi tiếng của Huế như bánh bột lọc, mè xửng, tôm chua, mắm ruốc, trà cung đình, các sản phẩm từ sen, atiso đỏ, tinh dầu tràm, phấn nụ cung đình... Bên cạnh đó là các sản phẩm thủ công, thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa Huế như túi xách cỏ bàng, áo dài và khăn lụa vẽ tay.

Hoạt động trưng bày thu hút nhiều du khách, người tiêu dùng Thủ đô.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tạo điều kiện để người tiêu dùng tìm hiểu về nguồn gốc, quy trình sản xuất cũng như những giá trị văn hóa làm nên nét đặc trưng của từng sản vật. Mỗi sản phẩm đều gắn với câu chuyện về con người, vùng đất và những nghề truyền thống góp phần tạo nên bản sắc riêng của Huế.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h ngày 26/6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, với sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Huế cùng các KOL và MC.

Sản vật Huế gây ấn tượng, thu hút nhiều người trải nghiệm, tìm hiểu và mua sắm.

Phiên phát sóng được kỳ vọng sẽ đưa các sản vật đặc trưng của Huế đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước, đồng thời mở rộng kênh kết nối giữa các chủ thể sản xuất địa phương với thị trường thông qua nền tảng số.

Từ không gian trưng bày giữa lòng phố Tràng Tiền đến hoạt động livestream trên TikTok, chương trình "Huế thương" góp phần quảng bá sản phẩm mang đậm bản sắc cố đô, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng Việt.

Đây cũng là một trong những mô hình thúc đẩy phát triển thị trường trong nước gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống bằng phương thức tiếp cận hiện đại.