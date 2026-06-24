Hàng giả, hàng nhái 'biến hóa' tinh vi trên mạng, xử lý nhiều vụ vi phạm

Thủ đoạn che giấu ngày càng tinh vi

Theo Sở Công thương TP Huế, thời gian qua dù triển khai nhiều biện pháp giám sát, kiểm tra đột xuất khi phát hiện vi phạm, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn phức tạp, với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu trên môi trường thương mại điện tử, đặc biệt là mạng xã hội và các sàn giao dịch trực tuyến. Những nhóm hàng bị làm giả, làm nhái phổ biến gồm mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, giày dép, túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng, phụ kiện điện tử và phụ tùng xe gắn máy.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Sở Công thương.

Qua công tác kiểm tra thực tế, Sở Công thương ghi nhận các đối tượng tận dụng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử để livestream bán hàng, chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok hoặc mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử nhằm tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Đồng thời, các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng giả, hàng nhái, sử dụng xe không chính chủ, xe thuê hoặc mượn để chở hàng số lượng lớn và thậm chí sử dụng biển số xe giả khi vận chuyển. Hàng hóa thường được chia nhỏ để dễ vận chuyển, tránh bị phát hiện. Các phương tiện di chuyển chủ yếu trên tuyến cao tốc, gây khó khăn cho việc dừng và kiểm tra.

Ngoài ra, hàng vi phạm thường không bày bán công khai mà được tập kết tại các kho vùng ven, khu dân cư kín đáo. Tại các cơ sở cố định, đối tượng thường trà trộn hàng thật và hàng giả, lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ hoặc giờ nghỉ trưa để giao nhận và tẩu tán hàng hóa nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Xử lý nhiều vụ vi phạm

Lãnh đạo Sở Công thương TP Huế cho biết, trên môi trường thương mại điện tử, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi hơn khi đối tượng sử dụng tài khoản ảo, không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế, không có địa điểm kinh doanh cố định và thường xuyên thay đổi thông tin người bán, địa chỉ giao hàng, kho chứa.

Các đối tượng còn livestream bán hàng, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm trên mạng xã hội, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hình ảnh giả, đánh giá ảo để tạo niềm tin giả cho người tiêu dùng. Việc thanh toán chủ yếu qua ví điện tử hoặc chuyển khoản nhanh, gây khó khăn trong truy vết dòng tiền.

Thời gian qua đã xử lý 61 vụ vi phạm, xử phạt 587 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 365 triệu đồng.

Đáng chú ý, xuất hiện hình thức kinh doanh xuyên biên giới khi người Việt Nam livestream bán hàng từ nước ngoài rồi gửi hàng về Việt Nam, không có cửa hàng, kho hàng trong nước, máy chủ đặt ở nước ngoài, gây khó khăn trong việc xác định chủ thể vi phạm và thu thập chứng cứ điện tử để xử lý.

Theo Sở Công thương TP Huế, Chi cục Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Thời gian qua xử lý 61 vụ vi phạm, xử phạt 587 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 365 triệu đồng. Trong đó có 2 vụ liên quan hàng giả mạo nhãn hiệu trên môi trường thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Huế cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, nắm tình hình, rà soát và theo dõi các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào các nhóm mặt hàng có nguy cơ cao như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, hàng tiêu dùng nhập khẩu, thiết bị điện tử và hàng thiết yếu.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát hoạt động kinh doanh online, thu thập và lưu trữ chứng cứ điện tử phục vụ xử lý vi phạm. Cũng như tăng cường phối hợp với công an, hải quan, thuế, đơn vị vận chuyển, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và các sàn thương mại điện tử để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

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