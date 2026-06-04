Khai mạc "Chợ phiên Kinh Bắc", đưa đặc sản Bắc Ninh đến tay người tiêu dùng Thủ đô

Hà Nội phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT, bán công khai trên nhiều website GĐXH - Trong đợt tăng cường kiểm tra thị trường sau khi xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, ngày 2/6, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại xã Gia Lâm.

Đặc sản xứ "Kinh Bắc" đến tay người tiêu dùng Thủ đô

Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 7 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương Bắc Ninh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop, NAPAS và Central Retail Việt Nam tổ chức.

Ngay trong ngày đầu tiên, không gian sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.

Nhiều nông sản, đặc sản tiêu biểu của Bắc Ninh được vận chuyển trực tiếp từ vùng sản xuất đến Hà Nội, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội trải nghiệm những sản phẩm tươi ngon ngay trong mùa thu hoạch.

Nổi bật tại chương trình là các loại vải đầu vụ như vải u hồng, vải thiều cùng nhiều sản phẩm chế biến từ trái vải. Bên cạnh đó còn có nhiều đặc sản đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường như sâm Núi Dành, trà hoa vàng, mỳ Chũ, tỏi đen Gia Bình, măng lục trúc và nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng khác.

Tham quan các gian hàng, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng đại diện Sở Công Thương Bắc Ninh đánh giá cao nỗ lực của các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tham quan các gian hàng, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng đại diện Sở Công Thương Bắc Ninh đánh giá cao nỗ lực của các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, khu vực trưng bày vải thiều thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô. Những chùm vải tươi vừa được thu hoạch từ vùng trồng đã nhanh chóng trở thành mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Không ít người tiêu dùng dành thời gian tìm hiểu về quy trình sản xuất, tiêu chuẩn VietGAP cũng như nguồn gốc xuất xứ trước khi quyết định mua sản phẩm.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu trực tiếp, "Chợ phiên Kinh Bắc" còn đẩy mạnh quảng bá trên môi trường số.

Nhiều nông sản, đặc sản tiêu biểu của Bắc Ninh được vận chuyển trực tiếp từ vùng sản xuất đến Hà Nội, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội trải nghiệm những sản phẩm tươi ngon ngay trong mùa thu hoạch.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream bán hàng diễn ra từ 19h đến 22h ngày 5/6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Anh Đào.

Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến, các sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trên cả nước, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương, đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn với xu hướng thương mại điện tử.

Theo ban tổ chức, trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện, người dân Hà Nội sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp nhiều nông sản, đặc sản chất lượng của Bắc Ninh ngay tại trung tâm Thủ đô.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm mua sắm trực tiếp và livestream bán hàng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động xúc tiến thương mại, đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng trong cả nước.

Giữ chân người tiêu dùng bằng chất lượng

Trao đổi với phóng viên Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), bà Nghiêm Thị Hường - đại diện Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị hiện tập trung sản xuất và cung ứng các mặt hàng nông sản, rau củ quả đặc trưng của địa phương. Các sản phẩm chủ yếu được phân phối thông qua hệ thống nhà hàng, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và một số siêu thị.

Theo bà Hường, các chương trình xúc tiến thương mại do cơ quan chức năng tổ chức đã tạo điều kiện để hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối với các chuỗi phân phối và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua các hoạt động của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hợp tác xã có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, từ đó nắm bắt nhu cầu thị trường và điều chỉnh sản xuất phù hợp hơn.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh trực tiếp giới thiệu nông sản tới từng người tiêu dùng Thủ đô.

Tuy nhiên, bà Hường thừa nhận việc ứng dụng thương mại điện tử và livestream bán hàng vẫn còn là thách thức đối với nhiều hợp tác xã. "Chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong truyền thông số, chưa biết cách khai thác hiệu quả các nền tảng trực tuyến nên hiện vẫn chủ yếu tiêu thụ sản phẩm theo phương thức truyền thống", bà Hường cho hay.

Đại diện Hợp tác xã Toàn Thắng mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng livestream, bán hàng trực tuyến và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số để giúp các hợp tác xã nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.

Đánh giá về vụ mùa năm nay, bà Hường cho biết sản lượng nông sản của Bắc Giang giảm so với năm trước do ảnh hưởng của thời tiết, chỉ đạt khoảng 40% sản lượng so với năm ngoái.

Ngày 4/6, tại không gian phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 7 với chủ đề "Chợ phiên Kinh Bắc" chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh kéo dài đến hết ngày 7/6.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, hợp tác xã xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi để tạo sự khác biệt.

Theo bà Hường, đơn vị chú trọng từ khâu lựa chọn sản phẩm, quy cách đóng gói, bao bì, tem nhãn đến việc xây dựng nhận diện thương hiệu.

Đặc biệt, các sản phẩm được sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, trồng trong nhà màng, nhà lưới, có quy trình kiểm soát vùng trồng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, qua đó bảo đảm chất lượng và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.